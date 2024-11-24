АО "Криворожская теплоцентраль" из-за мобилизации не хватает кадров. Всех потребителей подключат к теплу до 8 декабря

Пять из шести котельных АО "Криворожская теплоцентраль" по состоянию на сейчас в работе. Однако, из-за аварий на тепловых сетях, которые происходят ежедневно, некоторые потребители города остаются без тепла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в АО "Криворожская теплоцентраль".

В то же время, как отмечается, специалисты Криворожской ТЦ круглосуточно работают над ликвидацией повреждений, чтобы минимизировать отключение домов от теплоносителя.

"Согласно плану реагирования на чрезвычайную ситуацию, которая сложилась в городе с отопительным сезоном, Криворожская ТЦ должна закончить подключение всех потребителей к теплу в срок до 8 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Сейчас ситуация остается сложной и возникла она в результате нескольких факторов:

в марте 2024 года счета Криворожской ТЭЦ были арестованы из-за многомиллионных долгов предприятия, которые накопились еще с 1998 г. Арест счетов заблокировал возможность вовремя начать ремонтные работы;

из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод ощутили и подрядные организации, которые были привлечены к ремонтной кампании;

летом 2023 года россияне уничтожили Каховскую ГЭС, что на длительное время лишило тепловые сети воды. Коррозия повредила и так изношенные трубы;

обстрелы критической инфраструктуры города приводят к гидроударам, которые являются разрушительными для поврежденных сетей.

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"Несмотря на все вышесказанное, Криворожская ТЦ круглосуточно принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить потребителей теплом.

В частности, на поврежденных участках тепловых сетей в круглосуточном режиме работает 16 ремонтных бригад, 6 из которых из Группы Нафтогаз, еще восемь начинают работу с 22 ноября 2024 года. Они обеспечены необходимыми материалами, которые позволяют не только ликвидировать повреждения, но и заменять от 500 до 1000 м труб в неделю.

В этом году предприятию удалось заменить более 24 км трубопроводов, что является рекордом для Криворожской теплоцентрали", - говорится в сообщении.