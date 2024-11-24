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АО "Криворожская теплоцентраль" из-за мобилизации не хватает кадров. Всех потребителей подключат к теплу до 8 декабря

Опалення

Пять из шести котельных АО "Криворожская теплоцентраль" по состоянию на сейчас в работе. Однако, из-за аварий на тепловых сетях, которые происходят ежедневно, некоторые потребители города остаются без тепла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в АО "Криворожская теплоцентраль".

В то же время, как отмечается, специалисты Криворожской ТЦ круглосуточно работают над ликвидацией повреждений, чтобы минимизировать отключение домов от теплоносителя.

"Согласно плану реагирования на чрезвычайную ситуацию, которая сложилась в городе с отопительным сезоном, Криворожская ТЦ должна закончить подключение всех потребителей к теплу в срок до 8 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Сейчас ситуация остается сложной и возникла она в результате нескольких факторов:

  • в марте 2024 года счета Криворожской ТЭЦ были арестованы из-за многомиллионных долгов предприятия, которые накопились еще с 1998 г. Арест счетов заблокировал возможность вовремя начать ремонтные работы;
  • из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод ощутили и подрядные организации, которые были привлечены к ремонтной кампании;
  • летом 2023 года россияне уничтожили Каховскую ГЭС, что на длительное время лишило тепловые сети воды. Коррозия повредила и так изношенные трубы;
  • обстрелы критической инфраструктуры города приводят к гидроударам, которые являются разрушительными для поврежденных сетей.

Также читайте: В Кривом Роге 110 тыс. жителей остаются без отопления. Ситуация критическая, - Министерство развития громад и территорий

"Несмотря на все вышесказанное, Криворожская ТЦ круглосуточно принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить потребителей теплом.

В частности, на поврежденных участках тепловых сетей в круглосуточном режиме работает 16 ремонтных бригад, 6 из которых из Группы Нафтогаз, еще восемь начинают работу с 22 ноября 2024 года. Они обеспечены необходимыми материалами, которые позволяют не только ликвидировать повреждения, но и заменять от 500 до 1000 м труб в неделю.

В этом году предприятию удалось заменить более 24 км трубопроводов, что является рекордом для Криворожской теплоцентрали", - говорится в сообщении.

Автор: 

Кривой Рог (1399) Тарифы на отопление (721) отопительный сезон (529)


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Топ комментарии
+29
А ви з 95кагалу запросіть на работу! Можете ще прокурорів-інвалідів, або мєнтів броньованих.
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24.11.2024 09:57
+19
Главное что бы в податковой,в полиции,у таможенников не было свободных вакансий,а без работяг страна обойдется.
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24.11.2024 09:59
+18
І відразу потрібно задати пару питань - в міській раді Кривого Рогу теж дефіцит кадрів через мобілізацію? А в Дніпропетровській ОВА?
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24.11.2024 09:59
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Не переймайтеся.
Виживання населення не вважається нашою потужною владою критичною необхідністю у її роботі.
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24.11.2024 09:56 Ответить
Главное, что мамма римма в тепле и ноги у нее не болят, всьо остальное переживем
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24.11.2024 11:33 Ответить
А ви з 95кагалу запросіть на работу! Можете ще прокурорів-інвалідів, або мєнтів броньованих.
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24.11.2024 09:57 Ответить
Навіщо, там супер госпідарник вілкул, той "риг", який ходив і співав по вокзалах Дніпропетровщини "катюшу", той проросійський політик, який був головою ОДА області, то заборонив діловодство на українській мові. А його татко вже життя керував містом Кривим Рогом. А місто Кривий Ріг по протяжності (займаній території) мабуть найбільше місто в Україні, якщо не Європі і в ноьиу різні ГОКИ,«АрселорМіттал Кривий Ріг() «Криворіжсталь», найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України(частка на ринку металопродукції - 20 %). Працює у складі міжнародної корпорації АрселорМіттал -найбільшого іноземного інвестора в Україні.
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24.11.2024 12:10 Ответить
І відразу потрібно задати пару питань - в міській раді Кривого Рогу теж дефіцит кадрів через мобілізацію? А в Дніпропетровській ОВА?
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24.11.2024 09:59 Ответить
Люди з Кривого рогу пишуть шо влада все літо плитку перекладали та бордюри міняли то людей хватало
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24.11.2024 10:35 Ответить
Не тільки бруківку і бордюри, а через велику частину міста постелили новий асфальт, хоча старий був в ідеальному стані.
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24.11.2024 12:37 Ответить
Главное что бы в податковой,в полиции,у таможенников не было свободных вакансий,а без работяг страна обойдется.
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24.11.2024 09:59 Ответить
По кабаках з барбершопами, ТРЦ, супермаркетах, стоянказ авто, театрах, концертах кварталу з дизелями і шапіто пройдится, там кадрів огогого.
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24.11.2024 09:59 Ответить
Ті трутні нічого не вміють, а ще вони - генофонд
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24.11.2024 10:21 Ответить
Чим мати ТАКИЙ генофонд то краще мати гарну ферму слимаків.
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24.11.2024 14:05 Ответить
Ви що, вони ж з відстрочками усі, а єщо платят налоґі
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24.11.2024 10:22 Ответить
сотні прокурорів поробили собі фейкові групи! обікрали державу на сотні мільойнів! хай ******** на фронт разом з 200 тисячами ментів!
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24.11.2024 10:02 Ответить
НЕТ!!! они не созданы для войны!!!
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24.11.2024 11:34 Ответить
В Україні 900 000 броньованих чиновників! Нехай засучують рукава та приймаються до роботи!
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24.11.2024 10:03 Ответить
Фахові технарі повинні залишитися на "броні", а паперових менеджерів--на полігони, навчатися військовій справі.
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24.11.2024 10:16 Ответить
замерзне місто, чи потоне в гавні, чи буде без світла через пориви, аварії, пошкодження та ракети...
всеодно на війну підуть спеціалісти з ремонту а не хтось з теплого кабінета. а ті хто залишаться, самі ремонтувати не будуть. будуть кричати що нема кому працювати.
це такий нев,******* закон про бронь та мобілізацію.
головне щоб лохторат не пішов воювати, охорона владних срак та деребанщики.
а що буе???7
а їм пох... що буде!
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24.11.2024 10:39 Ответить
Ні, не має стільки броньованих чиновників, але по суті ви праві.
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24.11.2024 11:47 Ответить
Наше суспільство поділене на дві категорії:
Придатні - хворі, старі та бідні!
Непридатні - заможні,чиновники та можновладці!
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24.11.2024 10:05 Ответить
То не категорія! То виродки!
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24.11.2024 10:12 Ответить
В російській мові нема слова зрада.
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24.11.2024 10:14 Ответить
Федорович,,, ,Усі!, все зрозуміли),
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24.11.2024 12:41 Ответить
Там в управлінні сидять одне на одному, поробили неаотрібні - додаткові спеціалістів, повстраювали своїх синочків та дочок на блатні роботи, нехай йдуть і виконують роботу яку потрібно робити
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24.11.2024 10:12 Ответить
Просто на них немає вправи, бо на банковій сидить кловун і вся система такаж.
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24.11.2024 10:14 Ответить
Та то дрібниці. Головне щоб поліцаїв вистачало та чинуш з їхніми дітками-інвалідами по кабаках. Так і переможемо.
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24.11.2024 10:19 Ответить
До 25 років не мобілізують, ось Вам і робочі кадри. Немає чого по кабаках сидіти, а гайда працювати. У нас же трудове законодавство офіційно дозволяє працювати з 18 років. А то ввечері повертаєшся з роботи, тільки одні особи здебільшого до 25 років шатаються, шукають собі пригод і сидять по різного роду кафе.
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24.11.2024 10:33 Ответить
Йшов 5,5 рік царювання найвизначнішого криворіжця всіх часів та його ефективних менеджерів з 95-го кварталу Кр.Рога..... до чого тут жалісливе скавчання тепловиків? Хочуть опорочити славного обранця 90% криворожців??
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24.11.2024 10:39 Ответить
так багато "криворіжців" давно в Київ перекочували
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24.11.2024 10:50 Ответить
В країні вже немає людей, отож потрібно скорочувати держапарат та поліцію
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24.11.2024 10:54 Ответить
най ТЦКашники ремонтують
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24.11.2024 11:00 Ответить
Скорее им эбонитовые палочки выдадут и будут "согревать" и электричество вырабатывать...
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24.11.2024 11:19 Ответить
нагородіть їх бронею
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24.11.2024 11:20 Ответить
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24.11.2024 11:20 Ответить
Хай пешком ходют, заодно и согреются. Ну для маломобильных, да, беда...
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24.11.2024 11:38 Ответить
Правильно! 300 тис. Силовиків у вас, заброньовано, а з критичних інфраструктури усіх повигрібвли. Фронти сиплються, тепер і тил посипеться. А далі вже 100% перемога, так, довбойоби зелені?
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24.11.2024 11:24 Ответить
Нехай працівники ТЦК та поліції йдуть ремонтувати аварії на лініях тепло, водо, електро та газопостачання разом з депутатами. Питання тільки одне, з якою ціллю вони шкодили народу України?
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24.11.2024 13:51 Ответить
зараз всі вкрадені гроші та бездіяльність на війну будуть списувати
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24.11.2024 13:54 Ответить
это подводят к тому что как и в "братской" стране что надо приглашать иностранных специалистов
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24.11.2024 14:16 Ответить
Кадрова в них не хватає не треба ла ла ла. Мій син пішов робити підрядником в теплоцентраль.Вони одне кажуть людина три дня працювала (типо стажировка) а потим кажуть другу зарплату копійки нехай самі працюють лопатой по 10 часів на вулиці в дощ та холод за копійки,а остальное кладуть.Даже за три дня не заплатили.
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24.11.2024 19:24 Ответить
знову порохоботи розганяють паніку
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24.11.2024 23:24 Ответить
Щоб був якийсь порядок в кривбасі потрібно давно не допускати до керівництва ієрархії того хто зараз є головою та його син які не дають другим,з теплоцентраллю таке кожен рік і дороги на Донеччині іто кращі
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25.11.2024 06:59 Ответить
 
 