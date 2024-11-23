Без отопления остаются восемь громад Харьковщины, - ОВА

В Харьковской области сейчас восемь громад остаются без отопления в результате российских обстрелов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, вместе с восстановлением того, что было повреждено весной этого года из-за обстрелов РФ, продолжаются работы по обеспечению прохождения нынешнего отопительного сезона там, где можно подать тепло.

"А восемь громад у нас остаются без отопления, это там, где зона фактически активных боевых действий", - заявил Синегубов.

Речь идет о Харьковском районе, Липцах, Волчанском направлении Чугуевского района и Купянском направлении.

Также глава ОВА добавил, что из опасных районов области продолжается эвакуация населения.

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