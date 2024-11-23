РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4068 посетителей онлайн
Новости
332 1

Все котельные в громадах на Донетчине, где разрешает ситуация безопасности, запущено в работу, - ОВА

Опалення на Донеччині

Во всех громадах Донецкой области, где это возможно с учетом ситуации с безопасностью, запустили в работу все котельные, всего их 173.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 173 котельные обеспечивают теплом 2868 жилых многоквартирных домов. Также к системе централизованного отопления подключены объекты социальной сферы, в частности 49 учреждений здравоохранения.

"К сожалению, из-за постоянных обстрелов со стороны врага, разрушения коммуникаций, домов и водопроводов этот отопительный сезон удалось начать не во всех громадах области", - добавил глава ОГА.

Также читайте: Из-за ударов РФ и похолодания зимой Украине грозят до 20 часов без света в сутки, - Politico

Однако, по его словам, ОВА вместе с местными военными администрациями и благотворителями работают над обеспечением теплом всех домов.

Автор: 

Тарифы на отопление (721) Донецкая область (9557) отопительный сезон (529)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а в Тростянці, Вінницькому, півлікарні закрито,
мабудь всіх поранених є де лікувати.
або гроші пішли на зарплати суддям та прокурорам.
показать весь комментарий
23.11.2024 16:48 Ответить
 
 