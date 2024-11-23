Все котельные в громадах на Донетчине, где разрешает ситуация безопасности, запущено в работу, - ОВА
Во всех громадах Донецкой области, где это возможно с учетом ситуации с безопасностью, запустили в работу все котельные, всего их 173.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 173 котельные обеспечивают теплом 2868 жилых многоквартирных домов. Также к системе централизованного отопления подключены объекты социальной сферы, в частности 49 учреждений здравоохранения.
"К сожалению, из-за постоянных обстрелов со стороны врага, разрушения коммуникаций, домов и водопроводов этот отопительный сезон удалось начать не во всех громадах области", - добавил глава ОГА.
Однако, по его словам, ОВА вместе с местными военными администрациями и благотворителями работают над обеспечением теплом всех домов.
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мабудь всіх поранених є де лікувати.
або гроші пішли на зарплати суддям та прокурорам.