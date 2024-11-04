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Новости Война
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Из-за ударов РФ и похолодания зимой Украине грозят до 20 часов без света в сутки, - Politico

Взимку світла в Україні може не бути до 20 годин

Зимой Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки, если РФ атакует атомные станции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

Да, пишет автор, каждая зима во время войны в Украине была тяжелой, но следующий сезон наступит после многих месяцев российских воздушных ударов по энергоинфраструктуре.

В конце августа РФ выпустила более 200 ракет и дронов по энергообъектам, завершив кампанию, которая сократила мощность производства электроэнергии в Украине более чем на 9 ГВт, рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины и эксперт по энергетическому рынку Геннадий Рябцев. Это потери 8 электростанций и более 800 объектов теплоснабжения.

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"Самый реалистичный сценарий", с которым Украина столкнется этой зимой, сказал Рябцев, включает ограничение "поставок электроэнергии для промышленности и домохозяйств на 8-14 часов в день".

Руководитель Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства Украины по вопросам энергетики Александр Харченко отметил, что в худшем случае в условиях сильного похолодания и новых ударов по атомной системе электроснабжения, Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки.

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Это означает, что не будет тепла для домов, не будет электроэнергии для важных для войны заводов, а украинцы покинут страну в поисках убежища, отмечает Politico.

Такую оценку разделяют партнеры Украины, пока та обращается к ним с призывом о помощи.

"Мы ожидаем очень суровую зиму. Люди будут гибнуть в своих домах, потому что Россия разрушает энергетическую инфраструктуру", - сказал один высокопоставленный чиновник из Соединенных Штатов, которому была предоставлена анонимность для открытого разговора.

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Автор: 

зима (174) обстрел (28205) энергетика (2579) отопительный сезон (530)


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Топ комментарии
+20
Називається - давно у нас не було хайпової статті, давайте щось висремо, і хайпанем. А всілякі факти, пруви, то все фігня.
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04.11.2024 15:23 Ответить
+14
а українці залишать країну в пошуках притулку, зазначає Politico.

Не боїсь, не залишать, половина точно не залишить. Бодриє погранічнікі мужиків не пропустять
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04.11.2024 15:19 Ответить
+12
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04.11.2024 15:51 Ответить
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а українці залишать країну в пошуках притулку, зазначає Politico.

Не боїсь, не залишать, половина точно не залишить. Бодриє погранічнікі мужиків не пропустять
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04.11.2024 15:19 Ответить
З іншої сторони, а навіщо тікати за кордон? Можна поїхати в Конча-Заспу, Козин та інші місця. Там тепло, багато будинків роскоших і їжі з алкоголем удосталь, і баби думаю єсть Всі багатства країни ж народу належать. Непропадем, так європейцям і передайте
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04.11.2024 15:24 Ответить
там не прості жєнщіни,а то шо нада...
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04.11.2024 15:27 Ответить
проїзджаючи через Кончу-Заспу бачив багато робочих сосен у дворах заможних поселян, піддутих ту матч
😂👍
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04.11.2024 15:32 Ответить
Після "плану перемоги" потрібно "план обігріву"
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04.11.2024 20:31 Ответить
Ну ми ж не слуги народу....
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04.11.2024 18:51 Ответить
бодриє погранічнікі шустрих камсамольцев повертають назад..
даючи шампура їм на пам'ять, в дорогу..
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04.11.2024 15:44 Ответить
Називається - давно у нас не було хайпової статті, давайте щось висремо, і хайпанем. А всілякі факти, пруви, то все фігня.
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04.11.2024 15:23 Ответить
Брехня, якийсь наглядовий член ради якогось енерго з зарплатою під мійльон в місяць недавно казав що в найгіршій ситуації відключення будуть 8 годин на добу. Він брехати не стане.
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04.11.2024 15:25 Ответить
тоді нафтотермінал в Новоросійську в хлам !
і топити кацапські танкери беками!

.
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04.11.2024 15:25 Ответить
Досить каркати!
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04.11.2024 15:28 Ответить
Щас споют ! 😂👍
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04.11.2024 15:33 Ответить
Наші пращури жили без світла і ми проживемо!
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04.11.2024 15:30 Ответить
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04.11.2024 15:51 Ответить
китайське ?

"Ох уж эти китайцы !
Ковер купила, на стену повесила, а ночью с него Мао светится..."

ЗЕльоным
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04.11.2024 16:44 Ответить
Вдень світло не потрібне, бо сонце світить, а вночі треба спати!
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04.11.2024 15:31 Ответить
А ввечері ясне сонечко відосики нам буде викладати.От і пограємося.
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04.11.2024 15:50 Ответить
..погріємось.
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04.11.2024 15:51 Ответить
А як дивитись відосики будемо,світла ж не буде 25 годин на добу?
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04.11.2024 16:28 Ответить
Позашивали б ви собі роти,нострадамуси всраті. На умовах анонімності
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04.11.2024 15:32 Ответить
світові ЗМІ,в тому числі і українські, як і політики різьного "розливу" ,котрі розкручують в українського багатостраждального народу відчуття страху і невпевненості є посібниками куйла всія 3,14дерації .котрі створюють психологічний тиск,чи то відчуття страху, в українського народу...
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04.11.2024 15:33 Ответить
Вони не тільки створюють психологічний тиск,він уже існує
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04.11.2024 15:46 Ответить
Може бути, може не бути,. Є життя на Марсі, немає життя на марсі....невідомо
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04.11.2024 15:39 Ответить
20 годин на добу?
маловато, так нікого не здивуєш:
дайош пейсатєль 25 годин!
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04.11.2024 15:39 Ответить
якщо дермова Зєля не буде стояти горою за хароших узкіх і не стримуватиме реальні можливості ЗСУ, то кацапи на мокшанських болотах за цю зиму просто повимерзають усі, як динозаври, у радіусі 1000км мінімум..
українська лагідна зима - українцям у поміч, а кацапи - просто здохнуть...
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04.11.2024 15:43 Ответить
В такому випадку Україні треба буде атакувати кацапську енергетику.
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04.11.2024 15:43 Ответить
Нє-нє.
Ви слухайте Галущенка і вірте у краще.

Ну, як з шашличками у 2022...
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04.11.2024 15:47 Ответить
Шашлики будут досрочні - у грудні-лютому

.
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04.11.2024 16:46 Ответить
Прекрасна стаття для прямого г@вномарафону, тим більше від високопосадовця США, хоч і анонімного.
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04.11.2024 15:48 Ответить
Нічого, ми потужно та незламно потерпимо. Не існує нічого такого, що б українець не зміг зтерпіти.
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04.11.2024 15:53 Ответить
Прошлой зимой и по 4 суток без света были
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04.11.2024 16:02 Ответить
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04.11.2024 16:07 Ответить
А Зельоні запевняють, що пройдуть зиму як завжди, пречудово.
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04.11.2024 16:17 Ответить
скільки коштувала ця "праця"? В Україні люта зима? Ці журнашлюхи по руцькі морози чули? Дешеві підспівали руцького миру
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04.11.2024 16:23 Ответить
Вони зараз всі хайпують на північних корейцях, та як ми всі подохнемо цієї зими.
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04.11.2024 16:26 Ответить
О, почалося залякування охлоса. Хто проплатив? Кацапня чи зелень?
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04.11.2024 16:31 Ответить
таке выдчуття що цы уэбани кацапам пыдсказують
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04.11.2024 16:34 Ответить
Тобто, якшо кацапня атакуватиме наші АЕС, то їм за це нічого від світової спільноти та окремо від Штатів не буде. Я не маю на увазі цих аморфних магате та оон.
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04.11.2024 16:50 Ответить
не зря панікьорів раніше розстрілювали...
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04.11.2024 16:57 Ответить
Які ж придурки в коментарях! Звичайно, це все російське ІПСО. Дебіли, в Україні всі ТЕС знищені. От я б ткеув вас дурнів носом у вашу писанину десь у лютому 2025-го. Звичайно, якщо у вас будуть заряджені смартфони та інтернет
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04.11.2024 18:52 Ответить
 
 