Зимой Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки, если РФ атакует атомные станции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

Да, пишет автор, каждая зима во время войны в Украине была тяжелой, но следующий сезон наступит после многих месяцев российских воздушных ударов по энергоинфраструктуре.

В конце августа РФ выпустила более 200 ракет и дронов по энергообъектам, завершив кампанию, которая сократила мощность производства электроэнергии в Украине более чем на 9 ГВт, рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины и эксперт по энергетическому рынку Геннадий Рябцев. Это потери 8 электростанций и более 800 объектов теплоснабжения.

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"Самый реалистичный сценарий", с которым Украина столкнется этой зимой, сказал Рябцев, включает ограничение "поставок электроэнергии для промышленности и домохозяйств на 8-14 часов в день".

Руководитель Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства Украины по вопросам энергетики Александр Харченко отметил, что в худшем случае в условиях сильного похолодания и новых ударов по атомной системе электроснабжения, Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки.

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Это означает, что не будет тепла для домов, не будет электроэнергии для важных для войны заводов, а украинцы покинут страну в поисках убежища, отмечает Politico.

Такую оценку разделяют партнеры Украины, пока та обращается к ним с призывом о помощи.

"Мы ожидаем очень суровую зиму. Люди будут гибнуть в своих домах, потому что Россия разрушает энергетическую инфраструктуру", - сказал один высокопоставленный чиновник из Соединенных Штатов, которому была предоставлена анонимность для открытого разговора.

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