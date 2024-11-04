Из-за ударов РФ и похолодания зимой Украине грозят до 20 часов без света в сутки, - Politico
Зимой Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки, если РФ атакует атомные станции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.
Да, пишет автор, каждая зима во время войны в Украине была тяжелой, но следующий сезон наступит после многих месяцев российских воздушных ударов по энергоинфраструктуре.
В конце августа РФ выпустила более 200 ракет и дронов по энергообъектам, завершив кампанию, которая сократила мощность производства электроэнергии в Украине более чем на 9 ГВт, рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины и эксперт по энергетическому рынку Геннадий Рябцев. Это потери 8 электростанций и более 800 объектов теплоснабжения.
"Самый реалистичный сценарий", с которым Украина столкнется этой зимой, сказал Рябцев, включает ограничение "поставок электроэнергии для промышленности и домохозяйств на 8-14 часов в день".
Руководитель Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства Украины по вопросам энергетики Александр Харченко отметил, что в худшем случае в условиях сильного похолодания и новых ударов по атомной системе электроснабжения, Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки.
Это означает, что не будет тепла для домов, не будет электроэнергии для важных для войны заводов, а украинцы покинут страну в поисках убежища, отмечает Politico.
Такую оценку разделяют партнеры Украины, пока та обращается к ним с призывом о помощи.
"Мы ожидаем очень суровую зиму. Люди будут гибнуть в своих домах, потому что Россия разрушает энергетическую инфраструктуру", - сказал один высокопоставленный чиновник из Соединенных Штатов, которому была предоставлена анонимность для открытого разговора.
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Не боїсь, не залишать, половина точно не залишить. Бодриє погранічнікі мужиків не пропустять
😂👍
даючи шампура їм на пам'ять, в дорогу..
і топити кацапські танкери беками!
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"Ох уж эти китайцы !
Ковер купила, на стену повесила, а ночью с него Мао светится..."
ЗЕльоным
маловато, так нікого не здивуєш:
дайош пейсатєль 25 годин!
українська лагідна зима - українцям у поміч, а кацапи - просто здохнуть...
Ви слухайте Галущенка і вірте у краще.
Ну, як з шашличками у 2022...
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