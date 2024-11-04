Через удари РФ та похолодання взимку Україні загрожують до 20 годин без світла на добу, - Politico

Взимку Україна може зіткнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу, якщо РФ атакує атомні станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

Так, пише автор, кожна зима під час війни в Україні була важкою, але наступний сезон настане після багатьох місяців російських повітряних ударів по енергоінфраструктурі.

Наприкінці серпня РФ випустила понад 200 ракет та дронів по енергооб'єктах, завершивши кампанію, що скоротила потужність виробництва електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт, розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України та експерт з енергетичного ринку Геннадій Рябцев. Це втрата 8 електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання.

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"Найреалістичніший сценарій", з яким Україна зіштовхнеться цієї зими, сказав Рябцев, включає обмеження "постачання електроенергії для промисловості та домогосподарств на 8-14 годин на день".

Керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики Олександр Харченко зазначив, що у найгіршому разі за умов сильного похолодання та нових ударів по атомній системі електропостачання Україна може зітовхнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу.

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Це означає, що не буде тепла для будинків, не буде електроенергії для важливих для війни заводів, а українці залишать країну в пошуках притулку, зазначає Politico.

Таку оцінку поділяють партнери України, поки та звертається до них із закликом про допомогу.

"Ми очікуємо дуже сувору зиму. Люди будуть гинути у своїх домівках, тому що Росія руйнує енергетичну інфраструктуру", - сказав один високопосадовець зі Сполучених Штатів, якому було надано анонімність для відкритої розмови.

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