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Новини Війна
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Через удари РФ та похолодання взимку Україні загрожують до 20 годин без світла на добу, - Politico

Взимку світла в Україні може не бути до 20 годин

Взимку Україна може зіткнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу, якщо РФ атакує атомні станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

Так, пише автор, кожна зима під час війни в Україні була важкою, але наступний сезон настане після багатьох місяців російських повітряних ударів по енергоінфраструктурі.

Наприкінці серпня РФ випустила понад 200 ракет та дронів по енергооб'єктах, завершивши кампанію, що скоротила потужність виробництва електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт, розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України та експерт з енергетичного ринку Геннадій Рябцев. Це втрата 8 електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання.

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"Найреалістичніший сценарій", з яким Україна зіштовхнеться цієї зими, сказав Рябцев, включає обмеження "постачання електроенергії для промисловості та домогосподарств на 8-14 годин на день".

Керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики Олександр Харченко зазначив, що у найгіршому разі за умов сильного похолодання та нових ударів по атомній системі електропостачання Україна може зітовхнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу.

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Це означає, що не буде тепла для будинків, не буде електроенергії для важливих для війни заводів, а українці залишать країну в пошуках притулку, зазначає Politico.

Таку оцінку поділяють партнери України, поки та звертається до них із закликом про допомогу.

"Ми очікуємо дуже сувору зиму. Люди будуть гинути у своїх домівках, тому що Росія руйнує енергетичну інфраструктуру", - сказав один високопосадовець зі Сполучених Штатів, якому було надано анонімність для відкритої розмови.

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Автор: 

зима (150) обстріл (29527) енергетика (2632) опалювальний сезон (1758)


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Топ коментарі
+20
Називається - давно у нас не було хайпової статті, давайте щось висремо, і хайпанем. А всілякі факти, пруви, то все фігня.
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04.11.2024 15:23 Відповісти
+14
а українці залишать країну в пошуках притулку, зазначає Politico.

Не боїсь, не залишать, половина точно не залишить. Бодриє погранічнікі мужиків не пропустять
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04.11.2024 15:19 Відповісти
+12
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04.11.2024 15:51 Відповісти
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а українці залишать країну в пошуках притулку, зазначає Politico.

Не боїсь, не залишать, половина точно не залишить. Бодриє погранічнікі мужиків не пропустять
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04.11.2024 15:19 Відповісти
З іншої сторони, а навіщо тікати за кордон? Можна поїхати в Конча-Заспу, Козин та інші місця. Там тепло, багато будинків роскоших і їжі з алкоголем удосталь, і баби думаю єсть Всі багатства країни ж народу належать. Непропадем, так європейцям і передайте
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04.11.2024 15:24 Відповісти
там не прості жєнщіни,а то шо нада...
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04.11.2024 15:27 Відповісти
проїзджаючи через Кончу-Заспу бачив багато робочих сосен у дворах заможних поселян, піддутих ту матч
😂👍
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04.11.2024 15:32 Відповісти
Після "плану перемоги" потрібно "план обігріву"
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04.11.2024 20:31 Відповісти
Ну ми ж не слуги народу....
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04.11.2024 18:51 Відповісти
бодриє погранічнікі шустрих камсамольцев повертають назад..
даючи шампура їм на пам'ять, в дорогу..
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04.11.2024 15:44 Відповісти
Називається - давно у нас не було хайпової статті, давайте щось висремо, і хайпанем. А всілякі факти, пруви, то все фігня.
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04.11.2024 15:23 Відповісти
Брехня, якийсь наглядовий член ради якогось енерго з зарплатою під мійльон в місяць недавно казав що в найгіршій ситуації відключення будуть 8 годин на добу. Він брехати не стане.
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04.11.2024 15:25 Відповісти
тоді нафтотермінал в Новоросійську в хлам !
і топити кацапські танкери беками!

.
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04.11.2024 15:25 Відповісти
Досить каркати!
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04.11.2024 15:28 Відповісти
Щас споют ! 😂👍
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04.11.2024 15:33 Відповісти
Наші пращури жили без світла і ми проживемо!
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04.11.2024 15:30 Відповісти
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04.11.2024 15:51 Відповісти
китайське ?

"Ох уж эти китайцы !
Ковер купила, на стену повесила, а ночью с него Мао светится..."

ЗЕльоным
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04.11.2024 16:44 Відповісти
Вдень світло не потрібне, бо сонце світить, а вночі треба спати!
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04.11.2024 15:31 Відповісти
А ввечері ясне сонечко відосики нам буде викладати.От і пограємося.
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04.11.2024 15:50 Відповісти
..погріємось.
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04.11.2024 15:51 Відповісти
А як дивитись відосики будемо,світла ж не буде 25 годин на добу?
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04.11.2024 16:28 Відповісти
Позашивали б ви собі роти,нострадамуси всраті. На умовах анонімності
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04.11.2024 15:32 Відповісти
світові ЗМІ,в тому числі і українські, як і політики різьного "розливу" ,котрі розкручують в українського багатостраждального народу відчуття страху і невпевненості є посібниками куйла всія 3,14дерації .котрі створюють психологічний тиск,чи то відчуття страху, в українського народу...
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04.11.2024 15:33 Відповісти
Вони не тільки створюють психологічний тиск,він уже існує
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04.11.2024 15:46 Відповісти
Може бути, може не бути,. Є життя на Марсі, немає життя на марсі....невідомо
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04.11.2024 15:39 Відповісти
20 годин на добу?
маловато, так нікого не здивуєш:
дайош пейсатєль 25 годин!
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04.11.2024 15:39 Відповісти
якщо дермова Зєля не буде стояти горою за хароших узкіх і не стримуватиме реальні можливості ЗСУ, то кацапи на мокшанських болотах за цю зиму просто повимерзають усі, як динозаври, у радіусі 1000км мінімум..
українська лагідна зима - українцям у поміч, а кацапи - просто здохнуть...
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04.11.2024 15:43 Відповісти
В такому випадку Україні треба буде атакувати кацапську енергетику.
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04.11.2024 15:43 Відповісти
Нє-нє.
Ви слухайте Галущенка і вірте у краще.

Ну, як з шашличками у 2022...
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04.11.2024 15:47 Відповісти
Шашлики будут досрочні - у грудні-лютому

.
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04.11.2024 16:46 Відповісти
Прекрасна стаття для прямого г@вномарафону, тим більше від високопосадовця США, хоч і анонімного.
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04.11.2024 15:48 Відповісти
Нічого, ми потужно та незламно потерпимо. Не існує нічого такого, що б українець не зміг зтерпіти.
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04.11.2024 15:53 Відповісти
Прошлой зимой и по 4 суток без света были
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04.11.2024 16:02 Відповісти
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04.11.2024 16:07 Відповісти
А Зельоні запевняють, що пройдуть зиму як завжди, пречудово.
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04.11.2024 16:17 Відповісти
скільки коштувала ця "праця"? В Україні люта зима? Ці журнашлюхи по руцькі морози чули? Дешеві підспівали руцького миру
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04.11.2024 16:23 Відповісти
Вони зараз всі хайпують на північних корейцях, та як ми всі подохнемо цієї зими.
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04.11.2024 16:26 Відповісти
О, почалося залякування охлоса. Хто проплатив? Кацапня чи зелень?
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04.11.2024 16:31 Відповісти
таке выдчуття що цы уэбани кацапам пыдсказують
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04.11.2024 16:34 Відповісти
Тобто, якшо кацапня атакуватиме наші АЕС, то їм за це нічого від світової спільноти та окремо від Штатів не буде. Я не маю на увазі цих аморфних магате та оон.
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04.11.2024 16:50 Відповісти
не зря панікьорів раніше розстрілювали...
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04.11.2024 16:57 Відповісти
Які ж придурки в коментарях! Звичайно, це все російське ІПСО. Дебіли, в Україні всі ТЕС знищені. От я б ткеув вас дурнів носом у вашу писанину десь у лютому 2025-го. Звичайно, якщо у вас будуть заряджені смартфони та інтернет
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04.11.2024 18:52 Відповісти
 
 