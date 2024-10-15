Росія може відновити масовані удари по Україні з початком опалювального сезону, – РНБО

Україна готується до масованих ударів Росії з початком осінньо-зимового періоду.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві 15 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

"Із початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", – сказав Литвиненко.

Також він зауважив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський заявив, що не потрібно розкривати деталі щодо пошкоджень енергетичних об'єктів внаслідок російських ударів, щоб цим не скористався ворог.

Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.