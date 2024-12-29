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YouTube-канал "Цензор.НЕТ" получил миллионного подписчика

цензор нет

YouTube-канал "Цензор.НЕТ"  имеет миллион подписчиков.

Постоянные ведущие канала - Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева.

"В выходные и будни, со светом или без, в обстрел или во время тревоги, в Киеве и возле фронта - ты фигачишь. Других рецептов - нет.

Потому что наша манюсенькая команда, в которую входит еще Марина Евтушок и семья Igor Sviridov и Tanya Tereshchenko - настолько манюсенькая, что у нас не было никогда ничего, кроме нашего упорства и желания доказать, что и один в поле воин, если ты делаешь все честно и с полной отдачей", - написал журналист Богдан Буткевич.

На YouTube-канале "Цензор.НЕТ" также выходит программа "Захист", в которой рассказывают истории людей, защищающих нашу страну.

Напомним, каналам достигшим 1 000 000 подписчиков, предоставляется награда "золотая кнопка".

"Серебряную кнопку" канал получил в 2021 году.

Автор: 

YouTube (106) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+26
Вітаємо! Черговий крок у боротьбі за правду.
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29.12.2024 13:49
+18
Молодці !...
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29.12.2024 13:53
+15
Гарні журналісти і справжні патріоти України...
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29.12.2024 14:48
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Вітаємо! Черговий крок у боротьбі за правду.
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29.12.2024 13:49 Ответить
Молодці !...
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29.12.2024 13:53 Ответить
Гордон-це той,що жер шашлики з нарколигою?
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29.12.2024 14:50 Ответить
Гондон жодної кацапської сраки не пропустив, щоб не обсмоктати - вінець прагнень меншовартісних устілок.
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29.12.2024 21:25 Ответить
Так держать
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29.12.2024 13:59 Ответить
Підписуйтесь всі хто ще не підписався!
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29.12.2024 14:19 Ответить
Щире вітання YouTube-канал "Цензор.НЕТ"від форумчан 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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29.12.2024 14:42 Ответить
Цензор менше спілкуйтесь з імпотентами з You Tube каналу .
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29.12.2024 18:52 Ответить
Гарні журналісти і справжні патріоти України...
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29.12.2024 14:48 Ответить
!!!
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29.12.2024 14:53 Ответить
Вітаю!
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29.12.2024 16:21 Ответить
Респект каналу, ви найкращі, найправдивіші.
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29.12.2024 17:12 Ответить
Вітаю!
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29.12.2024 17:50 Ответить
Вітаю. Підписана на Цензор з 2013 року.
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29.12.2024 18:21 Ответить
Канал створено 20 груд. 2013 р.
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29.12.2024 18:41 Ответить
Моє вітання . І не видаляйте своїх підписників за критику і за матюки .
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29.12.2024 18:48 Ответить
...а як же ж тоді самостверджуватися?
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29.12.2024 19:21 Ответить
Банять переважно за несприйняття мови окупанта.
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29.12.2024 21:29 Ответить
І ще за бусіки, мені 3 аккаунти забанили коли я ще у 2023 запитував що ж робиться... Цензура вона така...
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29.12.2024 23:44 Ответить
Вітаю ви найкращі, завжди вас дивлюсь.
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29.12.2024 21:07 Ответить
Вони адекватно, на відміну від всіляких "марахвонів", висвітлюють події в Україні і в світі. Тому і росте аудиторія. Нормальні люди хочуть знати правду...
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29.12.2024 21:38 Ответить
Вітаємо
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30.12.2024 06:30 Ответить
Цензор.нет - найдокладніший сайт, який висвітлює війну, Цензор.нет надає найбільше інформації, і я вірю, що Цензор.нет буде додавати і надалі.Але я сподіваюся, що Цензор.нет не буде використовувати Cloudflare в майбутньому, Cloudflare схильний до помилок.
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30.12.2024 07:56 Ответить
ВІТАЮ !!!
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30.12.2024 10:33 Ответить
 
 