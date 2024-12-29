YouTube-канал "Цензор.НЕТ" получил миллионного подписчика

YouTube-канал "Цензор.НЕТ" имеет миллион подписчиков.

Постоянные ведущие канала - Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева.

"В выходные и будни, со светом или без, в обстрел или во время тревоги, в Киеве и возле фронта - ты фигачишь. Других рецептов - нет.

Потому что наша манюсенькая команда, в которую входит еще Марина Евтушок и семья Igor Sviridov и Tanya Tereshchenko - настолько манюсенькая, что у нас не было никогда ничего, кроме нашего упорства и желания доказать, что и один в поле воин, если ты делаешь все честно и с полной отдачей", - написал журналист Богдан Буткевич.

На YouTube-канале "Цензор.НЕТ" также выходит программа "Захист", в которой рассказывают истории людей, защищающих нашу страну.

Напомним, каналам достигшим 1 000 000 подписчиков, предоставляется награда "золотая кнопка".

"Серебряную кнопку" канал получил в 2021 году.