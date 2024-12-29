Вражеские ДРГ уменьшили свою активность, однако попытки проникнуть на территорию Украины также фиксируются, - Госпогранслужба

Больше всего попыток проникнуть на территорию Украины зафиксировано в Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Хотя активность вражеских ДРГ и уменьшилась, но попытки продолжаются, и больше всего - в направлении Сумской области. Но угроза от захода российских ДРГ для Харьковщины и Черниговщины также никуда не исчезает", - подчеркнул спикер.

В то же время на участке границы с Беларусью нестандартных ситуаций за последний период пограничники не фиксируют, сказал Демченко.

По его словам, у РФ нет достаточных сил, чтобы осуществить повторное вторжение в Украину или нагнетать ситуацию на этом направлении.

При этом он отметил, что направление Беларуси для Украины по-прежнему остается угрожающим, поэтому необходимо быть бдительными, чтобы не допустить никаких провокаций и быть готовыми к развитию любых ситуаций.

Напомним, вражеские ДРГ пытаются закрепиться на территории, которую контролируют Силы обороны в Херсонской области. Также россияне усилили обстрелы некоторых дорог и населенных пунктов.

Смотрите также: Украинские защитники ликвидировали российскую ДРГ в Курской области. ВИДЕО