Украинские защитники ликвидировали российскую ДРГ в Курской области. ВИДЕО

Украинские военнослужащие 225-го штурмового батальона, входящие в подразделение "Пентагон", отметили существенные изменения в действиях противника в Курской области. В частности, по их наблюдениям, уменьшилась активность использования бронетехники врага.

В то же время существенно возросло количество попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп через линию украинской обороны. Бойцы отмечают, что такие действия противника становятся все более частыми.

Однако украинские защитники продолжают эффективно противодействовать вражеским атакам. На опубликованных кадрах видно, как ночные дроны успешно обнаруживают и нейтрализуют ДРГ, сообщает Цензор.НЕТ.

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