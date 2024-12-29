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Воины 5 ОШБр уничтожают живую силу противника на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Покровском направлении уничтожают живую силу противника. Воины ликвидировали российских пехотинцев, которые пытались скрыться от украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

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армия РФ (19269) война (1377) ликвидация (3552) 5 ОШБр (96)


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кожного разу сподіваюся що не стрелецькій бій.Слава ЗСУ.
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29.12.2024 10:20 Ответить
Нашим Воїнам честь і хвала за те , що регулярно відправляють
кацапських окупантів до пекла 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

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29.12.2024 10:23 Ответить
Я маю лише два бажання зрання-це кава і дохла русня!
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29.12.2024 10:37 Ответить
 
 