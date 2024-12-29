Воины 5 ОШБр уничтожают живую силу противника на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Покровском направлении уничтожают живую силу противника. Воины ликвидировали российских пехотинцев, которые пытались скрыться от украинских защитников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.
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кацапських окупантів до пекла 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️