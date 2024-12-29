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Враг атаковал дроном Тягинку: погиб мужчина

атака дрона з боєприпасом

Войска РФ атаковали дроном гражданское авто в Тягинке на Херсонщине, погиб человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую облпрокуратуру.

По данным следствия, 29 декабря около 12:00 военные армии РФ атаковали дроном гражданскую машину в поселке Тягинка Бериславского района Херсонской области.

В результате сброса взрывчатки погиб мужчина.

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Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, соединенного с гибелью человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.

Автор: 

обстрел (27225) жертва (300) Херсонская область (4781) Бериславский район (69) Тягинка (2)


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