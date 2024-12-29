Сутки на Донетчине: враг 6 раз обстрелял населённые пункты. С линии фронта эвакуирован 231 человек, в том числе 30 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики не прекращают обстрелы Донетчины. Под вражескими ударами оказались три района области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Покровский район

Мирноград армия РФ накрыла из артиллерии - разрушениям подверглись 1 частный и 2 многоквартирных дома, магазин.

Вчера около 11.30 в результате обстрела с. Котлиное Покровского района погиб мужчина 1990 г.р.

По Покровску оккупанты ударили авиабомбой "ФАБ-250", артиллерией и "Градами" - ранены два гражданских лица. В результате обстрелов повреждены 1 многоквартирный и 3 частных дома.

Краматорский район

В Лимане повреждены 2 дома. В Константиновке повреждены 4 частных дома и гараж.

В Сергеевке вражеский дрон атаковал цех.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске повреждены 5 домов.

Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.

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