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В случае угрозы Латвия готова захватить корабли "теневого флота" РФ, - премьер страны Силиня

В случае угрозы Латвия готова захватить корабли

Латвия может захватить корабли "теневого флота" России в случае соответствующей угрозы.

Об этом заявила премьер-министр страны Эвика Силиня в интервью ВВС World, сообщает Цензор.НЕТ.

Силиня подчеркнула, что Латвия готова защищать свои границы и критически важную инфраструктуру как на суше, так и на море. А также добавила, что страна готова эффективно реагировать на угрозы гибридной войны.

"При необходимости мы воспользуемся правом захвата кораблей "теневого флота"", - заявила глава правительства Латвии.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала усилить санкции против российского "теневого флота" на фоне повреждения кабеля в Балтийском море.

Также читайте: Глава МИД Латвии Браже об атаке на Украину на Рождество: Мясник в Кремле не заинтересован в мире, политика России – это война

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задержание (6676) Латвия (1335) россия (95585) флот (809)


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Топ комментарии
+16
браття і сестри латвійці , не кажіть про це , ця війна без правил , просто захоплюйте всі московські кораблі або опосередковано працюючі на московію, ці всі кораблі ворожі нам без розбору , а попередження своїх дій робить ***** послугу ! Не кажать просто зпхоплюйте , це мтосується усього цивілізованого світу.
захоплюйте і знищуйте і звужуйте простір московіі по всій планеті
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29.12.2024 17:15
+9
заспокойся - такі заяви просто так не роблять!
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29.12.2024 16:54
+8
звісно не роблять, бо кацапи вже нагло якорями рвуть підземні кумунікації в балтиці. І до арешту танкера нічого їм за це не було..
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29.12.2024 17:05
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Да ракеты и дроны сбивать над своей территорий боятся а тут такие смелые прям
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29.12.2024 16:49 Ответить
заспокойся - такі заяви просто так не роблять!
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29.12.2024 16:54 Ответить
звісно не роблять, бо кацапи вже нагло якорями рвуть підземні кумунікації в балтиці. І до арешту танкера нічого їм за це не було..
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29.12.2024 17:05 Ответить
там все роблять по Закону: спочатку докази - потім наслідки....
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29.12.2024 17:14 Ответить
які докази, кацапи просто випадково опускають якорі...
типу це не диверсія а проста халатність.
типу "а ви докажіте".
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29.12.2024 17:49 Ответить
моряк? експердд?
Із яких пір кораблі ходять по Балтиці із відданими якорями?
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29.12.2024 17:52 Ответить
ти що новин не читаєш ?
ну то нагугли що роблять кацапи на балтиці останні місяці.
рік тому була проба пера з "китайським" кораблем та кацапським екіпажем.
нагули як був обірвалий елекртичний кабель, і як десант брав на абордаж кацапів.
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29.12.2024 17:55 Ответить
"3.14здець підкрався непомітно".... - читав такі новини?
То почитай
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29.12.2024 17:57 Ответить
"Судно, котре перевозило нафту з Росії до Єгипту, підозрюється у навмисному перерізанні комунікацій між двома країнами, оскільки проходило в момент інциденту поряд з ними. На ньому був обірваний один з якорів, яким, схоже, могли нанести пошкодження."
спеціально для тебе дурачка скопіював.
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29.12.2024 18:01 Ответить
"...сам дурак..." (к/ф "12 стільців")
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29.12.2024 19:11 Ответить
Ти коли-небудь був присутній при спусканні якоря з великого судна? "Ах, "не заметили..." - тут не пройде...
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29.12.2024 18:15 Ответить
до чого тут це? ну пішли всі у машинну залу. а капітан на мостику музику у слухав, така буде легенда у суді...
І так це пройоб, недбалість, але доказати що вони свідомо робили диверсію буде важко, хоча це очевидно.
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29.12.2024 18:20 Ответить
Кацапе! А тобі відомі факти прольоту російських ракет і дронів над територією Латвії?
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29.12.2024 17:18 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/9/7193818/
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29.12.2024 17:21 Ответить
Я про нього знаю... Але він, по-перше, залетів не з боку Росії, а з боку БРСР. По-друге, це було давно - ще лише на початку запуску "шахедів" через північні кордони України. По-третє, він залетів і впав - бо випрацював пальне. По-четверте, це був одиничний випадок. Більше таких випадків не було і латші зараз "наготові"... Так що не треба так зневажливо до латишів відноситься... Ви вже на українцях, так само, "обпеклися"...
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29.12.2024 17:28 Ответить
Тут не в латышах дело а общем желании блока нато не ввязываться в конфликт ни при каких условиях за 3 года думаю это стало понятно и если с Литвой плохой пример то заявления мин обороны Польши и Румынии на ракеты и шахеды над их территорией это поясняют. Поэтому все эти балачки что кто-то из них открыто пойдет на конфронтацию с рашей не больше чем балачки
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29.12.2024 17:48 Ответить
У Лаивії теж на дні моря кабелі лежать... От вона й попередила - що буде вам "роги обламувать, якщо "бикувать" продовжуватимете...
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29.12.2024 17:52 Ответить
Лiтають, тiльки з Бiлорусi , з контробандними цигарками.
В Латвiī цигарки вiд 4€.
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29.12.2024 23:05 Ответить
"Є "Х**" - а є "палець"... Між ними - ВЕЛИКА РІЗНИЦЯ"... Тут мова велася про бойові ракети та БПЛА, саме з Кацапії...
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29.12.2024 23:15 Ответить
Сіліня наголосила,що Латвія готова захищати свої кордони
-------
І це маленька Латвія, на відміну від великої України, яка на першу вимогу Обами не чіпати Крим, проковтнула такий плювок.
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29.12.2024 16:50 Ответить
Латвія входить в НАТО
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29.12.2024 17:23 Ответить
Слова - слова - Захід рішиться переити Рубікон?
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29.12.2024 16:51 Ответить
Якщо хтось і здатен втягнути НАТО у війну, то це будуть прибалти або фіни.
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29.12.2024 17:10 Ответить
а що дивно? Це - країни НАТО...
Не нападуть на них - не буде війни!
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29.12.2024 17:17 Ответить
браття і сестри латвійці , не кажіть про це , ця війна без правил , просто захоплюйте всі московські кораблі або опосередковано працюючі на московію, ці всі кораблі ворожі нам без розбору , а попередження своїх дій робить ***** послугу ! Не кажать просто зпхоплюйте , це мтосується усього цивілізованого світу.
захоплюйте і знищуйте і звужуйте простір московіі по всій планеті
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29.12.2024 17:15 Ответить
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29.12.2024 17:34 Ответить
тобто навіть Латвія знає, де російські кораблі тіньового флоту і як їх можна захопити - це щодо безпрецедентних санкцій Заходу проти росії
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29.12.2024 18:09 Ответить
Нашо захоплювати?Достатньо просто в протоках десь між Данією,Швецією і Німеччиною випадково загубити пару морських мін( або знайти старі міни) і організувати їх пошук на довгі місяці з повним перекриттям руху для руснявих корит.Потім можна випадково розлити там нафту і ще на півроку займатись її збиранням ітд.Є купа способів як блокнути балтійські протоки без ескалації,яку так бояться деякі члени НАТО.
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29.12.2024 18:52 Ответить
Ну бути готовим і робити, то дві великі різниці.
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29.12.2024 21:38 Ответить
 
 