В случае угрозы Латвия готова захватить корабли "теневого флота" РФ, - премьер страны Силиня
Латвия может захватить корабли "теневого флота" России в случае соответствующей угрозы.
Об этом заявила премьер-министр страны Эвика Силиня в интервью ВВС World, сообщает Цензор.НЕТ.
Силиня подчеркнула, что Латвия готова защищать свои границы и критически важную инфраструктуру как на суше, так и на море. А также добавила, что страна готова эффективно реагировать на угрозы гибридной войны.
"При необходимости мы воспользуемся правом захвата кораблей "теневого флота"", - заявила глава правительства Латвии.
Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала усилить санкции против российского "теневого флота" на фоне повреждения кабеля в Балтийском море.
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+16 polini orop
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+9 Luk Viktor
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+8 Bogdan #591399
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типу це не диверсія а проста халатність.
типу "а ви докажіте".
Із яких пір кораблі ходять по Балтиці із відданими якорями?
ну то нагугли що роблять кацапи на балтиці останні місяці.
рік тому була проба пера з "китайським" кораблем та кацапським екіпажем.
нагули як був обірвалий елекртичний кабель, і як десант брав на абордаж кацапів.
То почитай
спеціально для тебе дурачка скопіював.
І так це пройоб, недбалість, але доказати що вони свідомо робили диверсію буде важко, хоча це очевидно.
В Латвiī цигарки вiд 4€.
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І це маленька Латвія, на відміну від великої України, яка на першу вимогу Обами не чіпати Крим, проковтнула такий плювок.
Не нападуть на них - не буде війни!
захоплюйте і знищуйте і звужуйте простір московіі по всій планеті