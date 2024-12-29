В случае угрозы Латвия готова захватить корабли "теневого флота" РФ, - премьер страны Силиня

Латвия может захватить корабли "теневого флота" России в случае соответствующей угрозы.

Об этом заявила премьер-министр страны Эвика Силиня в интервью ВВС World, сообщает Цензор.НЕТ.

Силиня подчеркнула, что Латвия готова защищать свои границы и критически важную инфраструктуру как на суше, так и на море. А также добавила, что страна готова эффективно реагировать на угрозы гибридной войны.

"При необходимости мы воспользуемся правом захвата кораблей "теневого флота"", - заявила глава правительства Латвии.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала усилить санкции против российского "теневого флота" на фоне повреждения кабеля в Балтийском море.

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