После повреждения кабеля в Балтийском море: Бербок призвала ЕС ужесточить санкции против "теневого флота" РФ
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала усилить санкции против российского "теневого флота" на фоне повреждения кабеля в Балтийском море.
Об этом пишет WAZ. сообщает Цензор.НЕТ.
Бербок выразила обеспокоенность относительно недавнего повреждения подводного кабеля в Балтийском море. По ее словам, это может быть следствием российского саботажа.
"Сейчас корабли почти ежемесячно повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. Поверить в совпадения более чем сложно. Это срочный тревожный сигнал для всех нас", - заявила дипломат.
Глава МИД Германии также обратила внимание на угрозу, которую представляет российский "теневой флот", к которому принадлежит судно, которое задержала Финляндия.
"Теневой флот РФ является главной угрозой для нашей окружающей среды и нашей безопасности", - сказала Бербок.
На фоне этого чиновник призвала к дальнейшим санкциям со стороны Европейского Союза, отметив, что к середине декабря в санкционный список попали более 50 судов.
"Должны последовать дальнейшие санкции ЕС против теневого флота",- добавила немецкий министр.
Ранее сообщалось, что Финляндия проверяет нефтяной танкер, который может быть причастен к аварии с электрическим кабелем. Он, вероятно, является частью теневого флота РФ.
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1) велика занепокоєність,
2) серйозна занепокоєність,
3) крайня стурбованість.
4) сильно стурбовані.
5) глибоко занепокоєні.
6) рішуче засуджуємо.
7) потужно не підтримуємо.
8) непохитна сильна стурбованість... ????
І це тільки початок з боку рашки.
Тобто, гучніше волати "Ай-яй-яй!"
І що з того, якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії.? Він вже нараховує більш ніж 600 танкерів, та збільшується щомісяця на 20-30 суден! То це декоративні дії замість глобальних рішень.! І це лише викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою і показуючи середній палець! ,Бо в більшості свой вони йдуть у сторону Індіі та Китаю!......Продаж російськоі нафти - це іі вічний двигун фінансування війни проти Украіни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту .......
P.S Для історичного порівняння: Під час другоі світовоі війни у союзників була дуже велика проблема з німецькими,підводними човнами. Окрім нових технологічних досягнень цю проблему також вдалось вірішити зміною тактики бороттьби з ними. Замість того щоб ганятись за підводними човнами по всій Атлантиці, союзники вирішили патрулювати Біськайську затоку , де на Французському узбережжі були іхні основні бази. І вдало іх топили в той час коли вони намагались вийти з ціх баз у океан, або коли вони туди повертались після бойвих рейдів.....Навіщо щось вигадувати зараз, коли замість того щоб ганятись за пацюками по усьому світові, достатньо буде тільки заблокувати вхід в іхню нору.....