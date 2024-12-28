После повреждения кабеля в Балтийском море: Бербок призвала ЕС ужесточить санкции против "теневого флота" РФ

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала усилить санкции против российского "теневого флота" на фоне повреждения кабеля в Балтийском море.

Об этом пишет WAZ. сообщает Цензор.НЕТ.

Бербок выразила обеспокоенность относительно недавнего повреждения подводного кабеля в Балтийском море. По ее словам, это может быть следствием российского саботажа.

"Сейчас корабли почти ежемесячно повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. Поверить в совпадения более чем сложно. Это срочный тревожный сигнал для всех нас", - заявила дипломат.

Глава МИД Германии также обратила внимание на угрозу, которую представляет российский "теневой флот", к которому принадлежит судно, которое задержала Финляндия.

"Теневой флот РФ является главной угрозой для нашей окружающей среды и нашей безопасности", - сказала Бербок.

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На фоне этого чиновник призвала к дальнейшим санкциям со стороны Европейского Союза, отметив, что к середине декабря в санкционный список попали более 50 судов.

"Должны последовать дальнейшие санкции ЕС против теневого флота",- добавила немецкий министр.

Ранее сообщалось, что Финляндия проверяет нефтяной танкер, который может быть причастен к аварии с электрическим кабелем. Он, вероятно, является частью теневого флота РФ.

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