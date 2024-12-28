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Новости Санкции против России Санкции ЕС
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После повреждения кабеля в Балтийском море: Бербок призвала ЕС ужесточить санкции против "теневого флота" РФ

Бербок закликає до нових санкцій проти тіньового флоту РФ

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала усилить санкции против российского "теневого флота" на фоне повреждения кабеля в Балтийском море.

Об этом пишет WAZ. сообщает Цензор.НЕТ.

Бербок выразила обеспокоенность относительно недавнего повреждения подводного кабеля в Балтийском море. По ее словам, это может быть следствием российского саботажа.

"Сейчас корабли почти ежемесячно повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. Поверить в совпадения более чем сложно. Это срочный тревожный сигнал для всех нас", - заявила дипломат.

Глава МИД Германии также обратила внимание на угрозу, которую представляет российский "теневой флот", к которому принадлежит судно, которое задержала Финляндия.

"Теневой флот РФ является главной угрозой для нашей окружающей среды и нашей безопасности", - сказала Бербок.

Читайте также: Танкер "теневого" флота РФ мог повредить кабель между Финляндией и Эстонией, - Financial Times

На фоне этого чиновник призвала к дальнейшим санкциям со стороны Европейского Союза, отметив, что к середине декабря в санкционный список попали более 50 судов.

"Должны последовать дальнейшие санкции ЕС против теневого флота",- добавила немецкий министр.

Ранее сообщалось, что Финляндия проверяет нефтяной танкер, который может быть причастен к аварии с электрическим кабелем. Он, вероятно, является частью теневого флота РФ.

Читайте также: ЕС готовит санкции против "теневого флота" России, - заявление Еврокомиссии

Автор: 

россия (95585) санкции (11298) флот (809) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+6
А як же

1) велика занепокоєність,
2) серйозна занепокоєність,
3) крайня стурбованість.
4) сильно стурбовані.
5) глибоко занепокоєні.
6) рішуче засуджуємо.
7) потужно не підтримуємо.
8) непохитна сильна стурбованість... ????
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28.12.2024 19:51
+2
Потопіть випадково пару лоханок ***** і все буде ок або далі висловлюйте занепокоєння.
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28.12.2024 19:48
+1
Що, сраку ЄС почало підпалювати, що звернули увагу!
І це тільки початок з боку рашки.
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28.12.2024 20:11
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Правила форума Совет форумчан
Потопіть випадково пару лоханок ***** і все буде ок або далі висловлюйте занепокоєння.
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28.12.2024 19:48 Ответить
проста конфіскація нормально буде працювати
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28.12.2024 19:50 Ответить
Одну возле Испании уже притопили 😁
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28.12.2024 20:43 Ответить
кацапам пофіг, то не їхні, вони їх наймають
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28.12.2024 21:34 Ответить
А як же

1) велика занепокоєність,
2) серйозна занепокоєність,
3) крайня стурбованість.
4) сильно стурбовані.
5) глибоко занепокоєні.
6) рішуче засуджуємо.
7) потужно не підтримуємо.
8) непохитна сильна стурбованість... ????
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28.12.2024 19:51 Ответить
трохинедостатьньо….
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28.12.2024 20:05 Ответить
Тіньовий флот росії налічує сотню - півтори суден. Міжнародній спільноті важко заарештувати ці консервні банки, як це зробила Фінляндія? Підстави - так їх безліч, сумнівні власники, недотримання технічних вимог експлуатації, відключення систем оповіщення та інше. Менше стурбованості - більше справ!!
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28.12.2024 20:05 Ответить
Що, сраку ЄС почало підпалювати, що звернули увагу!
І це тільки початок з боку рашки.
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28.12.2024 20:11 Ответить
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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28.12.2024 20:27 Ответить
Бербок закликала ЄС посилити санкції

Тобто, гучніше волати "Ай-яй-яй!"
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28.12.2024 20:27 Ответить
а не було би кабеля.то і не було би закликів
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28.12.2024 20:30 Ответить
Чесно кажучи, ота вся метушня ЄС навколо ..тіньового флоту" росіі, та санкцій проти нього, нагадує мені таку саму марну та безтолкову метушню зеленського, коли він вигадував нескінченні формули та плани перемого та миру, самміти та платформи....Це боротьба з наслідками а не з першопричиною.... І це насправді не боротьба навіть, а імітація боротьби!
І що з того, якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії.? Він вже нараховує більш ніж 600 танкерів, та збільшується щомісяця на 20-30 суден! То це декоративні дії замість глобальних рішень.! І це лише викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою і показуючи середній палець! ,Бо в більшості свой вони йдуть у сторону Індіі та Китаю!......Продаж російськоі нафти - це іі вічний двигун фінансування війни проти Украіни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту .......
P.S Для історичного порівняння: Під час другоі світовоі війни у союзників була дуже велика проблема з німецькими,підводними човнами. Окрім нових технологічних досягнень цю проблему також вдалось вірішити зміною тактики бороттьби з ними. Замість того щоб ганятись за підводними човнами по всій Атлантиці, союзники вирішили патрулювати Біськайську затоку , де на Французському узбережжі були іхні основні бази. І вдало іх топили в той час коли вони намагались вийти з ціх баз у океан, або коли вони туди повертались після бойвих рейдів.....Навіщо щось вигадувати зараз, коли замість того щоб ганятись за пацюками по усьому світові, достатньо буде тільки заблокувати вхід в іхню нору.....
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28.12.2024 20:44 Ответить
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28.12.2024 21:44 Ответить
Посилень санкцій у ЄС до куя... Посилюють часто і густо... Але тіньовий флот хкуйла про це не знає... Ось тепер поглянемо що зміниться опісля порізу кабелю.
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29.12.2024 05:28 Ответить
Не може бути....прокинулись!!!
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29.12.2024 08:00 Ответить
Нічого вони не зроблять. Все так і залишиться. Вони слабі.
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29.12.2024 10:22 Ответить
 
 