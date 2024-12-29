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Россияне обязали школы на оккупированных территориях Украины подавать списки "родительских комитетов", - ЦНС

Школи на ТОТ

На оккупированных территориях Украины россияне требуют от школ согласовывать с ними "родительские комитеты".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Враг придумал новый механизм контроля на временно оккупированных территориях. Отныне все школы должны подавать в оккупационные администрации данные по "родительским комитетам" по каждому классу", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что затем российская оккупационная администрация передает эти данные российским репрессивным органам на проверку.

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"Враг не доверяет родителям и требует дополнительной фильтрации, поскольку боится "проукраинских элементов". Официально россияне называют это "превентивной борьбой с экстремизмом"", - объяснили такие меры россиян в ЦНС.

Автор: 

оккупация (10152) школа (3015) Центр национального сопротивления (567)


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Топ комментарии
+4
Чітко працюють. Нето шо Україна на 34 році Незалежності малі діти говорять мовою орків, підлітки ненавидять Україну, повно сєпарні.
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29.12.2024 17:25
+2
На жал міністерство освіти України нічого не робить ,що б підвищити національно патріотичне виховання молоді, домінує "какая разница" те саме можна сказати і про міністерство культури і інформаційну політику ,в той час як ворог асимілює нашу молодь.
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29.12.2024 18:31
+1
100%. Оманські клоуни це свідомо роблять!
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29.12.2024 18:52
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А що, там діють закони України, якісь "батьківські комітети" існують?
Окупанти там мають повний контроль і владу над населенням.
Про що мова?
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29.12.2024 17:12 Ответить
Окупантам здавалось 300 років що вони мають "повний контроль". І що? З моменту повномасштабки вони повбивали десятки тисяч ждунів і тепер намагаються "завербувати" тих хто їх вже ненавидить методами силового тиску? Не вийде. Ми їм вже розвалили совок. Розвалимо і федерацію.
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29.12.2024 17:50 Ответить
Здавалось? Вони й мали повний контроль. Тих хто був більш менш притомний - або вбили або згноїли в Сибіру, або вигнали з Батьківщини.
Почитайте прізвища самих відбитих на всю голову орків - то манкурти з України.
І ніякий совок вони не розвалювали а тільки будували та зміцнювали.
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29.12.2024 17:57 Ответить
Ну? І де ж той "всепереможний, збудований і "зміцнений" совок"? Сьогодні багато українців в ********** грабують кацапів та посилають їх на утилізацію в Україну. Одні Ковальчуки чого варті! Я вже не кажу про фрідмана...
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29.12.2024 18:13 Ответить
вони існують в багатьох країнах. це не винахід совка.
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29.12.2024 22:44 Ответить
Ну тоді все добре. А то я вже почав беспокоїтьця, як там наші батьківські комітети в окупації, партизанять.
А виходить що це добре. Вони є в багатьох країнах.
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29.12.2024 23:48 Ответить
Відповідальний за штори, відповідальний за фарбу, відповідальний за збирання грошей та відповідальний за ремонт? А хіба ж у школах не на окупованих територіях таке скасували?
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29.12.2024 17:18 Ответить
ти примітивний: там за мізками твоїми хочуть слідкувати, а не за шторами. контора бере на карандаш.
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29.12.2024 22:45 Ответить
Чітко працюють. Нето шо Україна на 34 році Незалежності малі діти говорять мовою орків, підлітки ненавидять Україну, повно сєпарні.
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29.12.2024 17:25 Ответить
Я от про себе подумав, що Вам би краще підійшов нік "оркостанець"
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29.12.2024 17:33 Ответить
анти-оркостанець. а на оркостанця тягнеш саме ти
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29.12.2024 22:46 Ответить
не тебе питали, "блудний" син.....
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29.12.2024 22:48 Ответить
Люди основний ресурс, виховають дітей в ненависті до України. Буде ким воювати проти України.
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29.12.2024 17:26 Ответить
Україна їх звільнить від рабства раніше....
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29.12.2024 17:30 Ответить
Люди перестають бути ресурсом як тільки закінчуються гроші на їх утримання і стають проблемою. Якщо їх озброїти не факт що вони будуть воювати на стороні окупанта. Кацапи якось навіть Париж захопили. І що? Дезертирство там стало настільки масовим що довелось стрімко тікати. Назад повернулось 15% "асвабадітєлєй".
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29.12.2024 17:57 Ответить
На жал міністерство освіти України нічого не робить ,що б підвищити національно патріотичне виховання молоді, домінує "какая разница" те саме можна сказати і про міністерство культури і інформаційну політику ,в той час як ворог асимілює нашу молодь.
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29.12.2024 18:31 Ответить
100%. Оманські клоуни це свідомо роблять!
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29.12.2024 18:52 Ответить
діти на онлайні, в онлайні українська, а дома ти не мажш право совати свого носа.
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29.12.2024 22:47 Ответить
 
 