Россияне обязали школы на оккупированных территориях Украины подавать списки "родительских комитетов", - ЦНС
На оккупированных территориях Украины россияне требуют от школ согласовывать с ними "родительские комитеты".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
"Враг придумал новый механизм контроля на временно оккупированных территориях. Отныне все школы должны подавать в оккупационные администрации данные по "родительским комитетам" по каждому классу", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что затем российская оккупационная администрация передает эти данные российским репрессивным органам на проверку.
"Враг не доверяет родителям и требует дополнительной фильтрации, поскольку боится "проукраинских элементов". Официально россияне называют это "превентивной борьбой с экстремизмом"", - объяснили такие меры россиян в ЦНС.
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Окупанти там мають повний контроль і владу над населенням.
Про що мова?
Почитайте прізвища самих відбитих на всю голову орків - то манкурти з України.
І ніякий совок вони не розвалювали а тільки будували та зміцнювали.
А виходить що це добре. Вони є в багатьох країнах.