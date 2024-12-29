Россияне обязали школы на оккупированных территориях Украины подавать списки "родительских комитетов", - ЦНС

На оккупированных территориях Украины россияне требуют от школ согласовывать с ними "родительские комитеты".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Враг придумал новый механизм контроля на временно оккупированных территориях. Отныне все школы должны подавать в оккупационные администрации данные по "родительским комитетам" по каждому классу", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что затем российская оккупационная администрация передает эти данные российским репрессивным органам на проверку.

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"Враг не доверяет родителям и требует дополнительной фильтрации, поскольку боится "проукраинских элементов". Официально россияне называют это "превентивной борьбой с экстремизмом"", - объяснили такие меры россиян в ЦНС.