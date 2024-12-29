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Сеть нелегальной миграции мужчин из Украины разоблачили в Молдове

У Молдові викрили канал переправлення чоловіків з України

В Молдове разоблачили новую сеть нелегальной миграции мужчин из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на пограничную полицию.

Отмечается, что 29 декабря пограничная полиция Молдовы сообщила, что члены преступной группировки "помогали" украинским призывникам незаконно пересекать границу с Молдовой и требовали за это $10 тыс.

Как рассказали в пограничной полиции, преступная группировка работала на приднестровском участке молдавско-украинской границы в районе украинского города Кодыма и молдавского села Плопь.

Смотрите также: Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц, переправлявших мужчин через границу: два их "клиента" погибли в Тисе. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Когда мигранты попадали в Молдову, их передавали другим членам группировки, которые под предлогом "легализации" их пребывания требовали дополнительные вознаграждения и вводили украинских граждан в заблуждение. Позже мигрантов нелегально переправляли в страны ЕС", - отметили в пограничной полиции.

Также сообщается, что 13 декабря правоохранители задержали в Кишиневе 23-летнего гражданина Молдовы, который является членом преступной группировки. Его задержали на 72 часа, а впоследствии поместили под домашний арест на 30 дней.

"Операция стала важным шагом в борьбе с организованной преступностью, которая подрывает национальную безопасность и нормы международного миграционного законодательства. Власти продолжают расследовать это дело, чтобы выяснить всех причастных и привлечь их к уголовной ответственности", - сообщили в пограничной полиции.

Смотрите также: Заплатили по $15 тыс. за лодку через Тису: задержаны 6 мужчин у границы на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Молдова (1872) мужчины (132) уклонисты (839)


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Топ комментарии
+15
А Закриття Кордонів
То є Легально???🤔🤔
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29.12.2024 18:39
+10
Перетворили країну на концтабір...
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29.12.2024 18:50
+6
і це все зробили солдати НАТО!
в квітні 19!
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29.12.2024 18:56
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Правила форума Совет форумчан
Та й таке....
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29.12.2024 18:27 Ответить
я б почяв з опи - там хронічні ухилянти...
без 4 рази? навіть не підходь!
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29.12.2024 18:34 Ответить
А Закриття Кордонів
То є Легально???🤔🤔
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29.12.2024 18:39 Ответить
Ніт
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29.12.2024 19:25 Ответить
Перетворили країну на концтабір...
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29.12.2024 18:50 Ответить
і це все зробили солдати НАТО!
в квітні 19!
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29.12.2024 18:56 Ответить
саме так, Порошенко їх примусив
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29.12.2024 19:09 Ответить
...і Клічко
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29.12.2024 23:15 Ответить
В країні війна, якщо ти не знав.
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29.12.2024 19:39 Ответить
Це будеш в собесі цнапі розповідати, коли будеш вибивати пенсію по інвалідності, а тобі будуть розповідати, що нічого не було, була тільки загроза нападу (військовий стан) всі ці кілька років поспіль.
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29.12.2024 19:55 Ответить
Ти вже підготував білий прапор і розім'яв губи в мрії про кадирівця?
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29.12.2024 20:00 Ответить
Кадирівців на всіх не вистачить, не галюцинуй.
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29.12.2024 20:01 Ответить
Таких як ти мало, так що не хвилюйся. Тобі штук три точно дістанеться.
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29.12.2024 20:08 Ответить
Мало? А зелені нафронтники порахували, кажуть з 11 мільонів оновили дані тільки 3.6 і ті заброньовані, чи типу того, то виходить що десь 7М+ поховалися, чи не так? Скільки там кадирівців? Десь 30К+ колись було?
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29.12.2024 20:14 Ответить
*воєнний стан
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29.12.2024 22:29 Ответить
Тобі більше личить ,,бєндєравєц,,
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29.12.2024 22:15 Ответить
а краще "оркостанець"
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29.12.2024 23:02 Ответить
оркостанець, бабахні єщо 150 гр боярішніка і іді спать
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29.12.2024 23:01 Ответить
Це злочинці, це не ханумаки, не друзі Потужного
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29.12.2024 19:08 Ответить
ой...
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29.12.2024 19:50 Ответить
Більш того, в Молдові та ПМР цим займаються кацапи.
Ось так клоунада з закриттям кордонів у неконституційний спосіб дозволяє за рахунок українців збагачуватися ворогам, і немаленька частина цих коштів йде на війну проти України.
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29.12.2024 19:58 Ответить
Якщо так боїшся мобілізації- дарую ідею. Відріж собі яйця. Кастратів не мобілізують.
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29.12.2024 20:04 Ответить
Бачу ти собі вже відрізав - сміливості на словах хоч відбавляй.
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29.12.2024 20:08 Ответить
Ні. Я ж не ти. Хоча.. Маю підозру що ти росіянин під проксі. Не ти писав?
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29.12.2024 20:10 Ответить
Під *******. Ви вже всі заїбали.
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29.12.2024 20:17 Ответить
Ми тебе ще й голим не бачили.
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29.12.2024 20:27 Ответить
Я його у цьому давно вже підозрюю... Те, що він брехун - я встановив точно... Умудрився на одній гілці збрехать двічі... Зокрема, написав, що він ще з 2018-го писав тут про те, що Зеленський , у якості президента, зруйнує державу. Я багатьох форумчан пам"ятаю саме за їх політичну позицію, тому запідозрив його у брехні. Тому не полінився та поліз до Гугла. А там, "чорним по білому", пишуть: " Володимир Зеленський оголосив про намір балотуватися у президенти України під час новорічного звернення в ефірі каналу 1+1. 21 січня 2019 року партія «Слуга народу» на своєму з'їзді висунула Зеленського кандидатом у президенти, а 30 січня ЦВК офіційно зареєструвала кандидатуру Зеленського на виборах".
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29.12.2024 20:30 Ответить
Ти тормоз, всім притомним ще восени-на початку зими 2018 було зрозуміло, що гундосого пхають у прези, а упороті вже тоді почали хлопати в ладоші, що "якщо він буде балотуватися, ми за нього голосувати будемо обов'язково!".
Вже тоді я зрозумів, що цій країні *******.
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29.12.2024 22:34 Ответить
Я не пам"ятаю тебе у якості "притомного"... А у мене пам"ять непогана на активних форумчан - незалежно від їх політичних поглядів... Ти - звичайна кацапська "консерва", яку, в потрібний момент, "розбудили" та "активізували"...
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29.12.2024 22:41 Ответить
Ця "консерва" ясно пам'ятає, як сиділа за новорічним столом і ******** від старих пердунів, які топили за "нового незаангажованого політика", за якого вони залюбки проголосують, а сама постійно бігала в **** курити, щоб не набити нікому з них їбало.
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29.12.2024 23:06 Ответить
Я ж тобі сказав - "притримуй очкур"...
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29.12.2024 23:11 Ответить
майже 3 рокі війни - верховний буба-жлоб копійчини не задонатив...
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29.12.2024 20:03 Ответить
патаму шо?
патамуа шо завшди є лохі які за нього, сірого, все зробля..*****
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29.12.2024 20:12 Ответить
Молдова официально легализует сбежавших граждан Украины.
Затем можно легально ехать в Европу.
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29.12.2024 21:17 Ответить
А шо им еще делать, они ж действительно еще в ЕС хотят интегрироваться. Реально, а не на словах.
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29.12.2024 23:09 Ответить
ТАК ПРЕСТУПНИКИ ЭТО И ПОГРАНИЧНИКИ В ТОМ ЧИСЛЕ !?)
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29.12.2024 21:23 Ответить
нелегали то з Африки, а в нас то "бєглиє"
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29.12.2024 23:25 Ответить
малдавани шустрі.... у 90-х роках на Київському вокзалі в мацкві творили безпредєл по відношенню до українських роботяг, які везли своє добро з свого хозяйства на продаж,
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30.12.2024 06:28 Ответить
 
 