Сеть нелегальной миграции мужчин из Украины разоблачили в Молдове

В Молдове разоблачили новую сеть нелегальной миграции мужчин из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на пограничную полицию.

Отмечается, что 29 декабря пограничная полиция Молдовы сообщила, что члены преступной группировки "помогали" украинским призывникам незаконно пересекать границу с Молдовой и требовали за это $10 тыс.

Как рассказали в пограничной полиции, преступная группировка работала на приднестровском участке молдавско-украинской границы в районе украинского города Кодыма и молдавского села Плопь.

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"Когда мигранты попадали в Молдову, их передавали другим членам группировки, которые под предлогом "легализации" их пребывания требовали дополнительные вознаграждения и вводили украинских граждан в заблуждение. Позже мигрантов нелегально переправляли в страны ЕС", - отметили в пограничной полиции.

Также сообщается, что 13 декабря правоохранители задержали в Кишиневе 23-летнего гражданина Молдовы, который является членом преступной группировки. Его задержали на 72 часа, а впоследствии поместили под домашний арест на 30 дней.

"Операция стала важным шагом в борьбе с организованной преступностью, которая подрывает национальную безопасность и нормы международного миграционного законодательства. Власти продолжают расследовать это дело, чтобы выяснить всех причастных и привлечь их к уголовной ответственности", - сообщили в пограничной полиции.

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