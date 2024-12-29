Боеготовность некоторых подразделений армии Германии составляет всего 50%, - уполномоченная по обороне Бундестага Хьогль

Фактическая боевая готовность многих подразделений армии ФРГ составляет лишь около 50%.

Об этом заявила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хьогль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Она отмечали, что около 20 000 мужчин и женщин все еще не хватает для того, чтобы достичь целевого показателя в 203 000 солдат.

"Кроме того, многие должности не заполнены. А фактическая боевая готовность многих подразделений составляет лишь около 50%. Этого явно недостаточно. Я считаю, что кадровый вопрос будет самым важным на 2025 год", - добавила уполномоченная.

В то же время она подчеркнула, что война РФ против Украины изменила Бундесвер: "Этот поворотный момент также является мандатом на дальнейшие реформы и большую скорость. Это касается техники, персонала и инфраструктуры. И мы еще не достигли своей цели".

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