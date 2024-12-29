Боеготовность некоторых подразделений армии Германии составляет всего 50%, - уполномоченная по обороне Бундестага Хьогль
Фактическая боевая готовность многих подразделений армии ФРГ составляет лишь около 50%.
Об этом заявила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хьогль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Она отмечали, что около 20 000 мужчин и женщин все еще не хватает для того, чтобы достичь целевого показателя в 203 000 солдат.
"Кроме того, многие должности не заполнены. А фактическая боевая готовность многих подразделений составляет лишь около 50%. Этого явно недостаточно. Я считаю, что кадровый вопрос будет самым важным на 2025 год", - добавила уполномоченная.
В то же время она подчеркнула, что война РФ против Украины изменила Бундесвер: "Этот поворотный момент также является мандатом на дальнейшие реформы и большую скорость. Это касается техники, персонала и инфраструктуры. И мы еще не достигли своей цели".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Правнуки погані...
(Т. Шевченко)
але носять пагони не прапорщика ....
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 холодної війни Бундесвер був опорою звичайної оборони НАТО в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральній Європі. Він мав чисельність 495 000 військових і 170 000 цивільного персоналу. Незважаючи на те, що Німеччина мала менші збройні сили, ніж Франція та Сполучені Штати, історик Холодної війни https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D1%97%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1 Джон Льюїс Геддіс оцінює Бундесвер як «можливо, найкращу армію у світі». Сухопутні війська складалася з трьох корпусів з 12 дивізіями, більшість із яких були важко озброєні танками та БТРами. Люфтваффе володіли значною кількістю тактичних бойових літаків і брали участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E інтегрованій протиповітряній обороні НАТО (NATINAD). Військово-морським флотам було поставлено завдання та було оснащено задля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтійських підходів, забезпечення ескорту підкріплення та поповнення кораблів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Північному морі та стримування радянського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Балтійського флоту.
"Чи зможе Німеччина відбити російську атаку?
За словами командувача Бундесверу Шлезвіг-Гольштейну Акселя Шнайдера, національна оборона була б "неймовірно великим викликом"!
Полковник хотів би бачити "більш чіткий підхід до населення" щодо цивільної оборони.
Шнайдер сказав в інтерв'ю газеті Kieler Nachrichten: "Ми повинні розмовляти з ними як з дорослими і змусити кожного брати на себе більше особистої відповідальності".
Командувач: "Важливо, щоб люди могли обходитися без сторонньої допомоги протягом трьох днів у надзвичайній ситуації, а не відразу зверталися до держави або мера".
Німеччина також потребує укриттів для населення. За словами досвідченого солдата, вони повинні захищати не від ядерних атак, а від "наслідків вибуху та осколків". Шнайдер: "У всіх нас в голові стоять образи людей в Києві та Дніпрі, які тижнями сидять в підземних залізничних шахтах. Якщо зараз поглянути на те, де ще є укриття, то може виявитися можливим зробити їх знову придатними для використання у відносно прийнятних масштабах".
Небезпека російського нападу більш реальна, ніж багато хто думає!
"Якщо міста тут, у Шлезвіг-Гольштейні, зателефонують містам-побратимам у Балтійському регіоні, вони зрозуміють, що у них зовсім інше сприйняття небезпеки, яку становить Росія". Ми не повинні випускати з поля зору загрозливий сценарій і повинні бути готовими, каже Шнайдер.
"Ви повинні бути готові до того, що в цю країну можуть знову стріляти", - попереджає Шнайдер, який сам вже мав неприємний досвід спілкування з поплічниками Володимира Путіна.
У 2014 році його викрали російські бойовики на сході України (тоді він був спостерігачем ОБСЄ) і утримували протягом тижня."