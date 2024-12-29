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Боеготовность некоторых подразделений армии Германии составляет всего 50%, - уполномоченная по обороне Бундестага Хьогль

Бундесвер

Фактическая боевая готовность многих подразделений армии ФРГ составляет лишь около 50%.

Об этом заявила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хьогль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Она отмечали, что около 20 000 мужчин и женщин все еще не хватает для того, чтобы достичь целевого показателя в 203 000 солдат.

"Кроме того, многие должности не заполнены. А фактическая боевая готовность многих подразделений составляет лишь около 50%. Этого явно недостаточно. Я считаю, что кадровый вопрос будет самым важным на 2025 год", - добавила уполномоченная.

В то же время она подчеркнула, что война РФ против Украины изменила Бундесвер: "Этот поворотный момент также является мандатом на дальнейшие реформы и большую скорость. Это касается техники, персонала и инфраструктуры. И мы еще не достигли своей цели".

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Автор: 

армия (8496) Германия (6964)


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Топ комментарии
+13
Такий стан війська це наслідки денацифікації. Німців так довго мудохали за холокост, що вони бояться зброю в руки взяти аби тільки "фашистом" не обзивали... От так і перетворились воїни на жирних бюргерів яких ******* ногами якісь сирійські біженці і лапають за дупи німецьких жінок, бо вже нікому тим сирійцям вломити люлєй... бо це ж ... ксєнофобія.
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29.12.2024 19:17
+10
Славних прадідів великих
Правнуки погані...

(Т. Шевченко)
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29.12.2024 19:02
+8
Це після 3 років війни в 1000км від їх кордонів, коли та ж армія КНДР вже подолала 8 тисяч до них. Нєобучаємьіє ідіоти.
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29.12.2024 19:07
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Славних прадідів великих
Правнуки погані...

(Т. Шевченко)
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29.12.2024 19:02 Ответить
Не треба так про німців,вони можуть прокинутись від майже вікового сну.....
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30.12.2024 09:09 Ответить
Трампа на них немає
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29.12.2024 19:03 Ответить
You don't know what will become of you (Ukraine collectively) on the first day this orange fuck is in the office. So, STFU.
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29.12.2024 19:37 Ответить
ріпіт, пліз....
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29.12.2024 22:51 Ответить
наш мобілізований тракторист микола відхмиздолить половину спецназу німецького, і це ще без саперної лопатки
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29.12.2024 19:04 Ответить
Наш тракторист на жаль не під ядерною парасолькою НАТО тому у нього виходу немає ніж таким бути за замовчуванням
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29.12.2024 19:08 Ответить
А якщо "екологічну зброю" - українського прапорщика - послати то все матеріальне щезне а все живе залишиться.
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29.12.2024 19:22 Ответить
прапорщиків в ЗСУ немає....
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29.12.2024 19:28 Ответить
ще є.
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29.12.2024 19:33 Ответить
я маю великий сумнів....
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29.12.2024 19:35 Ответить
повір.
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29.12.2024 19:38 Ответить
на слово не вірю - посилання є?
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29.12.2024 19:40 Ответить
ну назвіть посидання які вас цікавлять. до 1996 року прапорщиків ще випускали. порахуємо?
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29.12.2024 19:43 Ответить
прапорщики вимерли як вид в ЗСУ. - і не тому, що носили один пагон ...
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29.12.2024 19:44 Ответить
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29.12.2024 19:48 Ответить
В Україні з 1 жовтня 2020 року відповідником званню прапорщика є звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82 штаб-сержант.
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29.12.2024 19:43 Ответить
згоден на всі 100%!!!!! і не сперечаюсь. але ви ж запитали про прапорщиків чи є вони? а куди вони поділись? є звичайно, але їх вже осталось дуже мало. і вони пишаються своїм званням- прапорщик
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29.12.2024 19:46 Ответить
старші прапорщики - ще більше пишаються
але носять пагони не прапорщика ....
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29.12.2024 19:48 Ответить
я їх ніколи не любив. це ті люди які створені щоб красти і нічого не робити. але вимагали коли виходили на пенсію по повній
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29.12.2024 19:51 Ответить
у хорошого прапорщика (мічмана) на складі (я уже не кажу про погрібок вдома або в гаражі) можна було знайти все - ну крім, думаю, ядерної бомбочки.... І то не впевнений остаточно! якщо хорошо пошукать...
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29.12.2024 19:58 Ответить
але в них було і чому повчитись. я про техніку та озброєння.
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29.12.2024 20:03 Ответить
техніка - яка у них в гаражі стояла?
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29.12.2024 20:05 Ответить
смішно але я про техніку та озброєння. хоча як правило в усіх прапорщиків були волги.
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29.12.2024 20:06 Ответить
"Жигулі" були в них, але щоб доїхати додому після закінчення школи прапорщиків......
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29.12.2024 20:11 Ответить
то в молодих.
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29.12.2024 20:12 Ответить
Це після 3 років війни в 1000км від їх кордонів, коли та ж армія КНДР вже подолала 8 тисяч до них. Нєобучаємьіє ідіоти.
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29.12.2024 19:07 Ответить
А бундестагу відомо що таке секретна інформація ? Що таке інформація про військових і в першу чергу про членів їх родин ?
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29.12.2024 19:08 Ответить
"с какой целью інтерєсуєтєсь"?
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29.12.2024 22:53 Ответить
До нас на 0 відправте у командіровку. Навчаться.
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29.12.2024 19:17 Ответить
Так мудрі самі приїзджають і воюють . Такі люди на вагу золота . Без роботи вони не залишаться , люба військова академія чи сержантська школа прийме їх у свій штат .
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29.12.2024 19:26 Ответить
Такий стан війська це наслідки денацифікації. Німців так довго мудохали за холокост, що вони бояться зброю в руки взяти аби тільки "фашистом" не обзивали... От так і перетворились воїни на жирних бюргерів яких ******* ногами якісь сирійські біженці і лапають за дупи німецьких жінок, бо вже нікому тим сирійцям вломити люлєй... бо це ж ... ксєнофобія.
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29.12.2024 19:17 Ответить
Так така ситуація по всій Європі, а не тільки Німеччині
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29.12.2024 19:22 Ответить
Таки є дві притомні країни - Швейцарія та Фінляндія.
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29.12.2024 19:26 Ответить
7+5 млн населення. Цілих 12 млн з 500 млн континента
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29.12.2024 19:35 Ответить
Враховуючи ******* можливості пропаганди переорієнтувати населення ЄС можливо дуже швидко. В комфортних умовах миру для цього потрібно 6 років. Але якщо станеться хоч один постріл ***** по ЄС і загинуть люди то з цього моменту ********* приречений. Пропаганду запустять в таких масштабах що кацапів будуть ініціативно рвати на шматки по всій планеті. Їх як вид оголосять "поза законом" - де зловив там і вбив - і людство очистить себе від цієї зарази.
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29.12.2024 19:47 Ответить
Францію теж не забувайте
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30.12.2024 09:06 Ответить
І Польща,і країни Балтії,і Швеція,і не виключаю що ще знайдеться немало бажаючих наваляти кацапам коли треба буде!
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30.12.2024 09:03 Ответить
Якщо б путін в 24 лютого атакував би не Україну, а країни Балтії, то не воював би 3 роки на Донбасі, а за кілька місяців був би на Ла Манші і в Гібралтарі
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29.12.2024 19:20 Ответить
Помиляєтесь. ***** б уже згнив в якомусь бункері.
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29.12.2024 19:27 Ответить
Чому б згнив? Ви думаєте, що хтось би застосовував ядерку?
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29.12.2024 19:34 Ответить
Для заходу в Курську область ядерка не знадобилась. Кордони ********** вже взагалі не існують. Нікому їх захищати - всіх прикордонників вже винищили в українських степах. Курськ це лише одне "тестове вторгнення" на 3000 кілометрів кордону. Таких вторгнень може бути десятки і ********* розповзеться як драний мішок...
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29.12.2024 20:10 Ответить
У нас тим часом...

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29.12.2024 19:24 Ответить
Що було і що стало...

Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 холодної війни Бундесвер був опорою звичайної оборони НАТО в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральній Європі. Він мав чисельність 495 000 військових і 170 000 цивільного персоналу. Незважаючи на те, що Німеччина мала менші збройні сили, ніж Франція та Сполучені Штати, історик Холодної війни https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D1%97%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1 Джон Льюїс Геддіс оцінює Бундесвер як «можливо, найкращу армію у світі». Сухопутні війська складалася з трьох корпусів з 12 дивізіями, більшість із яких були важко озброєні танками та БТРами. Люфтваффе володіли значною кількістю тактичних бойових літаків і брали участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E інтегрованій протиповітряній обороні НАТО (NATINAD). Військово-морським флотам було поставлено завдання та було оснащено задля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтійських підходів, забезпечення ескорту підкріплення та поповнення кораблів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Північному морі та стримування радянського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Балтійського флоту.
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29.12.2024 19:57 Ответить
Перепрошую а може дасте посилання на цей ваш документ - а то тре одному тобто одній людині довести факт скорочення армій НАТО після 1991 року ( їй не вистачило того шо танків в Бундесвері теперка в разів 10 менше ніж в 1991 році ).
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29.12.2024 23:23 Ответить
Wie kriegstüchtig ist Schleswig-Holstein, Oberst Axel Schneider?



"Чи зможе Німеччина відбити російську атаку?

За словами командувача Бундесверу Шлезвіг-Гольштейну Акселя Шнайдера, національна оборона була б "неймовірно великим викликом"!

Полковник хотів би бачити "більш чіткий підхід до населення" щодо цивільної оборони.

Шнайдер сказав в інтерв'ю газеті Kieler Nachrichten: "Ми повинні розмовляти з ними як з дорослими і змусити кожного брати на себе більше особистої відповідальності".

Командувач: "Важливо, щоб люди могли обходитися без сторонньої допомоги протягом трьох днів у надзвичайній ситуації, а не відразу зверталися до держави або мера".
Німеччина також потребує укриттів для населення. За словами досвідченого солдата, вони повинні захищати не від ядерних атак, а від "наслідків вибуху та осколків". Шнайдер: "У всіх нас в голові стоять образи людей в Києві та Дніпрі, які тижнями сидять в підземних залізничних шахтах. Якщо зараз поглянути на те, де ще є укриття, то може виявитися можливим зробити їх знову придатними для використання у відносно прийнятних масштабах".

Небезпека російського нападу більш реальна, ніж багато хто думає!

"Якщо міста тут, у Шлезвіг-Гольштейні, зателефонують містам-побратимам у Балтійському регіоні, вони зрозуміють, що у них зовсім інше сприйняття небезпеки, яку становить Росія". Ми не повинні випускати з поля зору загрозливий сценарій і повинні бути готовими, каже Шнайдер.

"Ви повинні бути готові до того, що в цю країну можуть знову стріляти", - попереджає Шнайдер, який сам вже мав неприємний досвід спілкування з поплічниками Володимира Путіна.

У 2014 році його викрали російські бойовики на сході України (тоді він був спостерігачем ОБСЄ) і утримували протягом тижня."
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29.12.2024 20:05 Ответить
Дякуйте вашей курві із штазі
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29.12.2024 20:15 Ответить
Якого ж хрена ви спите вже три роки? Думаєте кацапи вас пожаліють?
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29.12.2024 21:42 Ответить
осторожнее с определяниями и третьми смыслами
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29.12.2024 21:44 Ответить
У вас мільйони біженців: дайте їм забезпечення та дах над головою і у вас буде 1 000 000 + в армії. В США вам не збрешуть
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30.12.2024 11:35 Ответить
 
 