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Новое правительство Германии продолжит поддерживать Украину, - Бербок

Анналена Бербок про подальшу підтримку ФРН України

Глава МИД Германии Анналена Бербок уверена, что будущее федеральное правительство продолжит мощную поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии, ведь это соответствует и интересам ФРГ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Бербок заявила в комментарии газете Bild am Sonntag.

"Ни одно федеральное правительство, которое заботится о безопасности Германии и Европы, не оставит народ Украины. Потому что только справедливый мир для Украины обеспечит мир и свободу в Европе", - сказала дипломат.

Она уверена, что Украина сможет полагаться на Германию и после выборов.

Бербок отметила, что та жестокость, с которой Россия в последние дни наносит удары по Украине, по ее энергетике, свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему "настроен на абсолютное уничтожение" соседнего государства.

"Поэтому поддержка Украины остается абсолютной самозащитой нашей собственной безопасности и мира", - подчеркнула Бербок.

Учитывая опасения, что избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может попытаться навязать мир, который не будет отвечать интересам Украины, германский министр подчеркнула необходимость предоставления Украине гарантий безопасности, а не только слов о необходимости желания мирного решения путем переговоров.

"Только надежные, долгосрочные и, прежде всего, действительно устойчивые гарантии безопасности помешают Путину прибегнуть к дальнейшим завоевательным кампаниям. Только тогда в Украине будет устойчивый мир и стабильность", - сказала она, не уточнив, какие именно гарантии имеет в виду.

Министр также выразила убеждение, что настоящий мир означает, что несправедливость не становится нормой жизни.

Напомним, в понедельник, 16 декабря, немецкий Бундестаг выразил недоверие правительству действующего канцлера страны Олафа Шольца. Это приведет к досрочным парламентским выборам в феврале 2025 года.

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Германия (6964) Украина (44951) поддержка (679) Анналена Бербок (348)


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Іі вустами та мед пити
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29.12.2024 14:23 Ответить
Залізна жінка. Останні три роки напевно найбільш відданий друг УКраїни.
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29.12.2024 14:26 Ответить
німецька міністерка наголосила на необхідності надання Україні гарантій безпеки, а не лише слів про необхідність бажання мирного рішення шляхом переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n3527569
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Значить у НАТО нас брати планів немає і не було. Весело нас обдурили, і обдурили свої ж, попередники.
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29.12.2024 14:28 Ответить
а що, є перспективи виграти парламент разом з Мерцем?
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29.12.2024 14:31 Ответить
Боже бережи Німеччину 🙏🏼
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29.12.2024 14:40 Ответить
Гарнюня.
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29.12.2024 14:45 Ответить
Це ж наділив господь- і вродлива і розумна!!!
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29.12.2024 15:35 Ответить
Внучка нємєцкого афіцера Абвера.)
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29.12.2024 16:29 Ответить
 
 