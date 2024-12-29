РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9837 посетителей онлайн
Новости
478 0

Два человека ранены в результате российского артобстрела села Загрызово на Харьковщине

Удари по Харківщині

Оккупанты обстреляли из артиллерии село Загрызово Изюмского района Харьковской области, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"29 декабря около 3:00 вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел с. Загрызово Боровской СТГ Изюмского района. Получили ранения двое мирных жителей: 63-летний мужчина и женщина 65 лет. Пострадавших доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате вражеской атаки повреждены частные домовладения.

Также читайте: Более 500 тысяч жителей Харьковщины остаются без тепла

Автор: 

обстрел (27225) Харьковская область (817) Изюмский район (65) Загрызово (5) война в Украине (3946)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 