Два человека ранены в результате российского артобстрела села Загрызово на Харьковщине
Оккупанты обстреляли из артиллерии село Загрызово Изюмского района Харьковской области, в результате чего два человека получили ранения.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"29 декабря около 3:00 вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел с. Загрызово Боровской СТГ Изюмского района. Получили ранения двое мирных жителей: 63-летний мужчина и женщина 65 лет. Пострадавших доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате вражеской атаки повреждены частные домовладения.
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