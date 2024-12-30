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Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

зафіксовано шахеди в двох областях

Вечером воскресенья, 29 декабря, в воздушном пространстве Украины зафиксировали вражеские ударные беспилотники "шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вражеские ударные БПЛА с Донетчины на Днепропетровщину", - сообщалось в 19:16.

В 20:08 ПС сообщили что:

  • группа вражеских БПЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья движется на запад;
  • новая группа дронов на севере Донецкой области курсом на север.

"Новая группа "шахедов" из Донецкой области на Днепропетровщину", - сообщалось в 20:16.

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Обновленная информация

"Внимание! "Шахеды" на Днепр с востока! - сообщили ВС в 20:47.

В 21:04 сообщалось:

  • "шахеды" на севере Днепропетровской области - курсом на Полтавщину;
  • "шахеды" на севере Донбасса - курсом на Днепропетровщину и Харьковщину.

В 21:58 ВС сообщали:

  •  движение "шахедов" на границе Днепропетровщины и Запорожья - курсом на Днепр, Новомосковск;
  • "шахеды" в Полтавской области - курсом на Миргород;
  • БПЛА на востоке Харьковщины - курсом на запад.

В 22:22 ВС сообщили:

  • новая группа "шахедов" из Черного моря - курсом на Одессу;
  • группу "шахедов" в районе Днепра - курсом на север;
  • "шахеды" на севере Днепропетровской области - курсом на Полтавщину;
  • БПЛА в Харьковской области - курсом на Харьков.

В 22:40 ВС сообщили:

  • "шахеды" с Черного моря - курсом на Черноморское, Южное;
  • группа "шахедов" на севере Днепропетровщины - курсом на Полтавщину;
  • "шахеды" в центре, на севере, юге, востоке Харьковщины - курсом на северо-запад.

В 23:11 ВС сообщили:

  • "шахеды" в центре Одесщины - курсом на северо-запад;
  • БПЛА на востоке Днепропетровщины - курсом на север;
  • "шахеды" в центре, на востоке Харьковщины - курсом на северо-запад.

В 23:28 ВС сообщили о новых группах "шахедов" из Луганщины в Харьковскую область.
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Топ комментарии
+7
все вірно , не існує такої нації як росіяни , є певний біологічний вид ( радше біологічне стадо) що обʼєднане певною територією і сповідує фашизм
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29.12.2024 23:03
+6
Не "росіяни" а кацапи
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29.12.2024 21:54
+4
Цікаво, а що з цього приводу гордон розкаже?
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29.12.2024 21:38
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Цікаво, а що з цього приводу гордон розкаже?
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29.12.2024 21:38 Ответить
він ще пірамідки не настроїв на ауру.....
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29.12.2024 21:47 Ответить
Піраміди вже не котируються. Зараз в тренді ''Яйця Гордона в шоколаді''
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29.12.2024 23:26 Ответить
Ну він ж сказав, що перемир'я завтра буде, а не сьогодні...
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29.12.2024 22:17 Ответить
без великої поваги до Олени Курбанової, але коли цей гандон її запитав,
а ти кому даш - путіну чі там трампу?
я тут же зрозумів - це такі зелений жлоб!
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30.12.2024 02:54 Ответить
Гордон такой же зыездабол, как и Обдристоаич и обрыганы из Телемарафона. Не понимаю как ему вообще можно верить?
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30.12.2024 03:33 Ответить
Де відповідь по кацапам? Чому москва не горить?
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29.12.2024 21:54 Ответить
асфальтом?
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29.12.2024 21:59 Ответить
Ніт, паляницями
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30.12.2024 00:19 Ответить
Відповідь днями була. З Півночі вже три доби нічого не летить. Таки розвалили Атакамси шахедну базу на Орловщині.
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30.12.2024 01:33 Ответить
туди "шторми" прилетіли. Хтось гарно грошей заробив непидписуючи контракт з МО.
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30.12.2024 01:44 Ответить
а чому оман?,
а чому асфальтівка з півночі до Київа, на яку раз на рік лосі сруть?
- от саме с туда...
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30.12.2024 03:01 Ответить
Не "росіяни" а кацапи
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29.12.2024 21:54 Ответить
все вірно , не існує такої нації як росіяни , є певний біологічний вид ( радше біологічне стадо) що обʼєднане певною територією і сповідує фашизм
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29.12.2024 23:03 Ответить
Нарізка азійських генотипів, яких нічого не поєднує, окрім якоїсь мутованої двоголової курки і ботоксного недопалка.
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30.12.2024 02:06 Ответить
Русскій язик іх поєднує.
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30.12.2024 06:50 Ответить
 
 