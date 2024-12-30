Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером воскресенья, 29 декабря, в воздушном пространстве Украины зафиксировали вражеские ударные беспилотники "шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вражеские ударные БПЛА с Донетчины на Днепропетровщину", - сообщалось в 19:16.
В 20:08 ПС сообщили что:
- группа вражеских БПЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья движется на запад;
- новая группа дронов на севере Донецкой области курсом на север.
"Новая группа "шахедов" из Донецкой области на Днепропетровщину", - сообщалось в 20:16.
Обновленная информация
"Внимание! "Шахеды" на Днепр с востока! - сообщили ВС в 20:47.
В 21:04 сообщалось:
- "шахеды" на севере Днепропетровской области - курсом на Полтавщину;
- "шахеды" на севере Донбасса - курсом на Днепропетровщину и Харьковщину.
В 21:58 ВС сообщали:
- движение "шахедов" на границе Днепропетровщины и Запорожья - курсом на Днепр, Новомосковск;
- "шахеды" в Полтавской области - курсом на Миргород;
- БПЛА на востоке Харьковщины - курсом на запад.
В 22:22 ВС сообщили:
- новая группа "шахедов" из Черного моря - курсом на Одессу;
- группу "шахедов" в районе Днепра - курсом на север;
- "шахеды" на севере Днепропетровской области - курсом на Полтавщину;
- БПЛА в Харьковской области - курсом на Харьков.
В 22:40 ВС сообщили:
- "шахеды" с Черного моря - курсом на Черноморское, Южное;
- группа "шахедов" на севере Днепропетровщины - курсом на Полтавщину;
- "шахеды" в центре, на севере, юге, востоке Харьковщины - курсом на северо-запад.
В 23:11 ВС сообщили:
- "шахеды" в центре Одесщины - курсом на северо-запад;
- БПЛА на востоке Днепропетровщины - курсом на север;
- "шахеды" в центре, на востоке Харьковщины - курсом на северо-запад.
В 23:28 ВС сообщили о новых группах "шахедов" из Луганщины в Харьковскую область.
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а ти кому даш - путіну чі там трампу?
я тут же зрозумів - це такі зелений жлоб!
а чому асфальтівка з півночі до Київа, на яку раз на рік лосі сруть?
- от саме с туда...