Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером воскресенья, 29 декабря, в воздушном пространстве Украины зафиксировали вражеские ударные беспилотники "шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вражеские ударные БПЛА с Донетчины на Днепропетровщину", - сообщалось в 19:16.

В 20:08 ПС сообщили что:

группа вражеских БПЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья движется на запад;

новая группа дронов на севере Донецкой области курсом на север.

"Новая группа "шахедов" из Донецкой области на Днепропетровщину", - сообщалось в 20:16.

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Обновленная информация

"Внимание! "Шахеды" на Днепр с востока! - сообщили ВС в 20:47.

В 21:04 сообщалось:

"шахеды" на севере Днепропетровской области - курсом на Полтавщину;

"шахеды" на севере Донбасса - курсом на Днепропетровщину и Харьковщину.

В 21:58 ВС сообщали:

движение "шахедов" на границе Днепропетровщины и Запорожья - курсом на Днепр, Новомосковск;

"шахеды" в Полтавской области - курсом на Миргород;

БПЛА на востоке Харьковщины - курсом на запад.

В 22:22 ВС сообщили:

новая группа "шахедов" из Черного моря - курсом на Одессу;

группу "шахедов" в районе Днепра - курсом на север;

"шахеды" на севере Днепропетровской области - курсом на Полтавщину;

БПЛА в Харьковской области - курсом на Харьков.

В 22:40 ВС сообщили:

"шахеды" с Черного моря - курсом на Черноморское, Южное;

группа "шахедов" на севере Днепропетровщины - курсом на Полтавщину;

"шахеды" в центре, на севере, юге, востоке Харьковщины - курсом на северо-запад.

В 23:11 ВС сообщили:

"шахеды" в центре Одесщины - курсом на северо-запад;

БПЛА на востоке Днепропетровщины - курсом на север;

"шахеды" в центре, на востоке Харьковщины - курсом на северо-запад.

В 23:28 ВС сообщили о новых группах "шахедов" из Луганщины в Харьковскую область.