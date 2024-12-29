Президентские выборы в Хорватии: больше всего голосов набрал Миланович

Действующий президент Хорватии, кандидат от социал-демократов Зоран Миланович получает 51,4% голосов избирателей в первом туре президентских выборов, которые состоялись в стране в воскресенье, 29 декабря.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической компанией Ipsos, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас Миланович опережает кандидата от правящего Хорватского демократического содружества (ХДС) Драгана Примораца, который получает около 19,3% голосов.

Среди восьми кандидатов еще два депутата - правоцентристка Мария Селак Распудич и представительница левой зеленой "Можем!" Ивана Кекин получают около 8% поддержки избирателей каждая. Они делят между собой третье место.

Если Милановичу удастся получить более 50% по результатам подсчета всех голосов, он станет президентом уже по итогам первого тура.

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