Президентские выборы в Хорватии: больше всего голосов набрал Миланович
Действующий президент Хорватии, кандидат от социал-демократов Зоран Миланович получает 51,4% голосов избирателей в первом туре президентских выборов, которые состоялись в стране в воскресенье, 29 декабря.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической компанией Ipsos, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас Миланович опережает кандидата от правящего Хорватского демократического содружества (ХДС) Драгана Примораца, который получает около 19,3% голосов.
Среди восьми кандидатов еще два депутата - правоцентристка Мария Селак Распудич и представительница левой зеленой "Можем!" Ивана Кекин получают около 8% поддержки избирателей каждая. Они делят между собой третье место.
Если Милановичу удастся получить более 50% по результатам подсчета всех голосов, он станет президентом уже по итогам первого тура.
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ПС. "Тяжело стало работать. Появилось много дураков говорящих правильніе слова"(с)
Але кацапи борються за виходи до моря якого у хорватів до фіга .
Председатель сельсовета и колхоза...
*****, одним словом.
Скаро буде співати разом із фіцею і орбаном.
Гандон, корочє...
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Скоро небуде кому обслуговувати туристів.