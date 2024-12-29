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выборы (22666) Хорватия (255) Миланович Зоран (4)

Президентские выборы в Хорватии: больше всего голосов набрал Миланович

Міланович лідирує на виборах у Хорватії

Действующий президент Хорватии, кандидат от социал-демократов Зоран Миланович получает 51,4% голосов избирателей в первом туре президентских выборов, которые состоялись в стране в воскресенье, 29 декабря.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической компанией Ipsos, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас Миланович опережает кандидата от правящего Хорватского демократического содружества (ХДС) Драгана Примораца, который получает около 19,3% голосов.

Среди восьми кандидатов еще два депутата - правоцентристка Мария Селак Распудич и представительница левой зеленой "Можем!" Ивана Кекин получают около 8% поддержки избирателей каждая. Они делят между собой третье место.

Если Милановичу удастся получить более 50% по результатам подсчета всех голосов, он станет президентом уже по итогам первого тура.

Также читайте: Миланович об отправке миротворцев в Украину: Хорватские солдаты не будут воевать в чужих войнах
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Топ комментарии
+6
А чому у нас голосують за їду, ПР, Бойка та інших? Тому що вони говорять правильні речі хоч і не виконують їх.
ПС. "Тяжело стало работать. Появилось много дураков говорящих правильніе слова"(с)
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29.12.2024 23:38
+5
Проголосувати за рашку все дно що за серба, ось у чому парадокс...
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29.12.2024 23:48
+4
***** не даремно пропихує перемир'я. Через пару років всїєю Європою будуть правити кацапські гниди і популісти. Тоді не те що Україні не будуть допомагати, вони і НАТО розвалять
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29.12.2024 23:38
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цікаво, чому хорвати голосують за кацапську істоту? це типу тренд пішов в європі, проголосуваи за кацапське г*но?
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29.12.2024 23:22 Ответить
А чому у нас голосують за їду, ПР, Бойка та інших? Тому що вони говорять правильні речі хоч і не виконують їх.
ПС. "Тяжело стало работать. Появилось много дураков говорящих правильніе слова"(с)
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29.12.2024 23:38 Ответить
Проголосувати за рашку все дно що за серба, ось у чому парадокс...
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29.12.2024 23:48 Ответить
Так. Тим більше хорвати воювали. У них стени домов досі у пулях.
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30.12.2024 00:33 Ответить
Все куплено. Хорвати не голосують за парашу. Голова виборчої комісій-- черговий підрахуй.
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29.12.2024 23:45 Ответить
Тому, що дуже сруться кацапів. Перелякані дебіли. Тому і голосують за раша ферштейн. Також, як і в 2019 так звані українці проголосували за «какая разница».
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30.12.2024 01:58 Ответить
Це цеи дядько критикував віиськову допомогу Украіні?
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29.12.2024 23:23 Ответить
так. Друг кацапів
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29.12.2024 23:52 Ответить
А чому він повинен бути другом України? Хорвати добре пам'ятають, як "святий" Володимир, випер їх з Карпат
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30.12.2024 08:10 Ответить
Фото орбана 1в1
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29.12.2024 23:32 Ответить
***** не даремно пропихує перемир'я. Через пару років всїєю Європою будуть правити кацапські гниди і популісти. Тоді не те що Україні не будуть допомагати, вони і НАТО розвалять
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29.12.2024 23:38 Ответить
Шо нам до Хорватії, типу в Україні українців вибирають у владу! На себе дивіться краще!
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29.12.2024 23:49 Ответить
Може в них теж російські ТИК ТОКЕРИ як у Румунії попрацювали ? Не складно - 4 млн граждан - менше Києва.
Але кацапи борються за виходи до моря якого у хорватів до фіга .
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30.12.2024 00:31 Ответить
През там як в Німеччині. Попереднік теж сопіа за х.....але його ніхто не сприймав усерйоз.
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30.12.2024 00:47 Ответить
руская тройка аформілась У Європі. Тєпєрь с бубєнцамі у 2025-й рік.
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30.12.2024 01:48 Ответить
Морда-то! Комуністично-путінсько-протиєвропейська.
Председатель сельсовета и колхоза...
*****, одним словом.
Скаро буде співати разом із фіцею і орбаном.
Гандон, корочє...
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30.12.2024 07:24 Ответить
Мабуть немає такої країни в світі де у ***** не було би своїх проплачених партій в парламентах. Ці партії можуть казати і робити навіть правильні речі для свого народа аби тільки пройти до керування державою і потім виконувати всі забаганки кремля. Нажаль зомбування народу через соц мережі, Тік ток роблять свою брудну роботу...В Європі все більше стає прокремлівських посіпак. Куди тільки Євросоюз дивиться?
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30.12.2024 08:11 Ответить
Без москалоти гебнявої схоже не обійшлося? Хватило мудрості румунам розкусити їхні підступні технології підривної діяльності. Нужники москалятам і газифікацію зробити вони не здатні, я от витрачати мільярди доларів на підривну діяльність по цілому світу це запросто. Гидотна московія має бути знищена і розібрана на десятки національних держав окупованих і геноцидних в різні часи народів.
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30.12.2024 09:06 Ответить
***** рулить майже на усіх виборах по Європі. Набирає собі команду для Третьої світової, чи для гібридної світової.
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30.12.2024 09:20 Ответить
В 2024 році тільки офіціально зарегістрованих туристів побувало в Хорватії, більше як 20млн. (середній темін перебування склав 7 ночей).

Населення Хорватії:
1990 - 4 778 000
2011 - 4 281 000
2022 - 3 856 000
Скоро небуде кому обслуговувати туристів.
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30.12.2024 10:47 Ответить
Дивно. Хорвати за кацапів.
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30.12.2024 14:19 Ответить
 
 