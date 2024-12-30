Россияне совершили 20 обстрелов Сумщины в течение дня, под огнем оказалось 6 громад
29 декабря россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Эсманьская громада: осуществлен гранатометный обстрел (20 взрывов);
- Середино-Будская громада: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв):
- Великописаревская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (8 взрывов), атаки FPV-дронами (4 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва), минометные обстрелы (14 взрывов);
- Шалыгинская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады;
- Белопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв);
- Юнаковская громада: враг нанес атаку FPV-дроном (1 взрыв).
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