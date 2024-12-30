РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11176 посетителей онлайн
Новости
1 350 5
оккупация (9980) мусульмане (258) Центр национального сопротивления (501)

Россияне хотят усилить давление на мусульман на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Росіяни посилять тиск на мусульман на ТОТ

Россияне планируют усилить давление на мусульманское сообщество на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с конфликтом с Азербайджаном из-за сбитого россиянами пассажирского рейса, оккупанты планируют усилить давление на мусульман. Кремль поставил задачу ФСБ не допустить дестабилизации на временно оккупированных территориях из-за потери лояльности мусульман", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас оккупанты формируют списки лидеров мнений среди мусульман, которые через давление должны выразить поддержку российскому диктатору (Путину - Ред.).

"Особое внимание уделено азербайджанской общине. Ведь москва боится, что ее представители станут движущей силой среди мусульман по протестам против убийц из Кремля", - резюмируют в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют продать земельные участки украинцев, выехавших с ВОТ Херсонщины, - ЦНС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Параноя перед агонією.
показать весь комментарий
30.12.2024 01:59 Ответить
а на кого утконосі не хочють посилити тиск?
навіть на утконосих...
показать весь комментарий
30.12.2024 01:59 Ответить
Каzап вже не знає як дуріти.
показать весь комментарий
30.12.2024 03:12 Ответить
Good. Fucking. Luck.
показать весь комментарий
30.12.2024 03:16 Ответить
Шо за гуйня?
Рузьге у муслімів вже давно під віником тихенько сидять. Яке там посилення тиску в сраці!
показать весь комментарий
30.12.2024 05:32 Ответить
 
 