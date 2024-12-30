Россияне хотят усилить давление на мусульман на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Россияне планируют усилить давление на мусульманское сообщество на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с конфликтом с Азербайджаном из-за сбитого россиянами пассажирского рейса, оккупанты планируют усилить давление на мусульман. Кремль поставил задачу ФСБ не допустить дестабилизации на временно оккупированных территориях из-за потери лояльности мусульман", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас оккупанты формируют списки лидеров мнений среди мусульман, которые через давление должны выразить поддержку российскому диктатору (Путину - Ред.).

"Особое внимание уделено азербайджанской общине. Ведь москва боится, что ее представители станут движущей силой среди мусульман по протестам против убийц из Кремля", - резюмируют в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют продать земельные участки украинцев, выехавших с ВОТ Херсонщины, - ЦНС