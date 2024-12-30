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НАТО (8633) россия (92999) США (24813)

Европа не готова противостоять России без США, - The Independent

Країни Балтії та НАТО

Латвия, Эстония и Финляндия обеспокоены, что Европа не имеет достаточной базы оборонного производства и ресурсов, чтобы противостоять России без помощи Соединенных Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Independent.

"Мы не готовы. Это абсолютно точно. Мы не можем просто надеяться на ситуацию, когда США останутся очень вовлеченными в Европу", - говорит президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Его поддержал и президент Финляндии Александр Стубб. Финляндия, которая имеет самое большое войско среди европейских стран, на этой неделе обнародовала новый увеличенный военный бюджет, включающий в частности покупку 64 самолетов F-35A.

"Я не думаю, что мы можем иметь НАТО без Соединенных Штатов. Мы имеем это, потому что нас беспокоит Москва", - отметил Стубб.

Увеличить обороноспособность Европы призывает и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он также отмечает недопустимость того, чтобы позволить России захватывать территории. Если согласиться, "что половина захваченного их, то это будет плохим сигналом для будущего демократического мира", говорит чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО заявили об увеличении количества гибридных атак со стороны РФ: можем насчитать десятки
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Топ комментарии
+3
https://www.youtube.com/live/0of9io4Piko?t=2924s "Я не сошел с ума, горячая фаза войны в Украине закончится 30 декабря" - Гордон
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30.12.2024 09:09
+2
Ні, друзі, з глузду я не збожеволів. У мене є інформація
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30.12.2024 06:30
+2
******* зброя дістане і на місяці.
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30.12.2024 06:41
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Ні, друзі, з глузду я не збожеволів. У мене є інформація
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30.12.2024 06:30 Ответить
де посилання на джерело? Ащо каже июда Абрестович?
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30.12.2024 07:41 Ответить
https://www.youtube.com/live/0of9io4Piko?t=2924s "Я не сошел с ума, горячая фаза войны в Украине закончится 30 декабря" - Гордон
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30.12.2024 09:09 Ответить
Дякую. Прослухав цю вангу. 29.12.24 вона казала, що війна 30.12 майже все. Але 30 настало і знов обстріли і знову вбиті.
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30.12.2024 10:33 Ответить
Гордон просто хайп ловіт. Відімо дєнєг хоче з монітізациї за просмотри десь на мольдіви злітать
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30.12.2024 10:37 Ответить
І все заради концерту кварталу у палаці з'їздів? Я плакаю
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30.12.2024 07:31 Ответить
Плакаю => Плачу
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30.12.2024 11:47 Ответить
Концерт 95-го Кв в кремлі??? Ні, це занадто жорстоко. Будемо людььми. Сенатори держдуми, міністри - хз з ними. Але ж там є просо обслуга. Вони ж повмирають в блювотних масах. будььмо гумманними
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30.12.2024 08:27 Ответить
Сценарій чергового випуску від клоунів "кварталу"? Дуууже смішно...
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30.12.2024 09:24 Ответить
Я не думаю, що Сполучені Штати можуть мати НАТО без Європи.

Це добре розуміє і Трамп.
Трамп залякує "шаровщиків", щоб збільшували бази оборонного виробництва та ресурсів на оборону.
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30.12.2024 06:33 Ответить
нато то про захист европи
штатам як по суті "островній" державі нато не потрібно для оборони
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30.12.2024 06:37 Ответить
******* зброя дістане і на місяці.
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30.12.2024 06:41 Ответить
Підери лише можуть їбати один одного в дупу.
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30.12.2024 06:36 Ответить
ви помиляетесь, почитайте історію 😁
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30.12.2024 06:39 Ответить
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30.12.2024 06:39 Ответить
Ну то допомагайте зброєю. Далекобійною. Розхерачити стратегічну авіацію пуйла та флот. Все, окрім орєшніка з кокошніком нема більш нічого
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30.12.2024 06:43 Ответить
так війна вже закінчилась
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30.12.2024 06:48 Ответить
***** це знає! Тому і почне Третю саме з вас.
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30.12.2024 09:05 Ответить
Я не розумію, де цензура? Чому ці жовті газетки волають і про слабкість НАТО, і про деморалізацію ЗСУ, і скільки АТАКМСів у нас залишилось?! А далі все це поширюється і "ікспердами" в ютубі, і на сайтах новин, навіть тут. Половина з цих волань - маячня ради хайпу, інша половина - воєнна таємниця, обидві половини - шкідливі та небезпечні для України.
І знов мушу спитати: де цензура? Хоча б у воєнний час?!
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30.12.2024 10:41 Ответить
Это не желтые газетёнки. Желтое у тебя на трусах не отстиралось, когда ты штурмовал Тису.
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30.12.2024 11:32 Ответить
Це ти про себе? Бо я тут мешкала і мешкаю вже 27 років. А ти?
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30.12.2024 14:46 Ответить
Я думал вы мужчина. Я, естественно, не про женщин.
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30.12.2024 14:49 Ответить
короче мужиків можна обкласти, жінок - естественно, не
Не перевелися ще гусари
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31.12.2024 02:28 Ответить
Бо Європа десятки років розвалювала свої армії не фінансувала їх, більшість грошей йшло на соціалку, або на утримання біженців, а мали йти десятки мільярдів доларів на армії
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30.12.2024 21:42 Ответить
 
 