Латвия, Эстония и Финляндия обеспокоены, что Европа не имеет достаточной базы оборонного производства и ресурсов, чтобы противостоять России без помощи Соединенных Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Independent.

"Мы не готовы. Это абсолютно точно. Мы не можем просто надеяться на ситуацию, когда США останутся очень вовлеченными в Европу", - говорит президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Его поддержал и президент Финляндии Александр Стубб. Финляндия, которая имеет самое большое войско среди европейских стран, на этой неделе обнародовала новый увеличенный военный бюджет, включающий в частности покупку 64 самолетов F-35A.

"Я не думаю, что мы можем иметь НАТО без Соединенных Штатов. Мы имеем это, потому что нас беспокоит Москва", - отметил Стубб.

Увеличить обороноспособность Европы призывает и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он также отмечает недопустимость того, чтобы позволить России захватывать территории. Если согласиться, "что половина захваченного их, то это будет плохим сигналом для будущего демократического мира", говорит чиновник.

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