В НАТО заявили об увеличении количества гибридных атак со стороны РФ: можем насчитать десятки
С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксирован рост гибридных нападений со стороны России.
Об этом в интервью Sky News заявил представитель Альянса Джеймс Аппатурай, ответственный за обновление стратегии НАТО в сфере гибридной войны, сообщает Цензор.НЕТ.
Чиновник добавил, что количество гибридных нападений со стороны России выросло до уровней, "которые считались бы неприемлемыми пять лет назад".
"Мы точно можем насчитать десятки. До ста точно. Однако, много и сорванных заговоров", - говорит Аппатурай.
В частности, речь идет о перерезании жизненно важных подводных кабелей, диверсии, закладке взрывных устройств в грузы самолетов и тому подобное.
Аппатурай заявил, что увеличение количества гибридных нападений со стороны РФ является ответом Кремля на военную поддержку Украины западными партнерами.
"Эта часть - правда. Поэтому им не нравится то, что мы делаем, но они также видят в нас врага. И это становится хуже", - сказал чиновник Альянса.
Он отметил, что НАТО беспокоит, что гибридные нападения России против стран Альянса, в конце концов могут привести к значительным жертвам.
"Меня действительно беспокоит, что одно из гибридных нападений России приведет к жертвам... Есть реальная угроза, что одно из таких нападений приведет к значительному количеству жертв, или нанесет существенный экономический ущерб", - добавил чиновник НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який виникне у системі України у разі дій Словаччини.
назад дороги вже немає
може яке своє Нато замутимо?
бо це вже не робить, не дійове...
а онучікі нехай по аналам табу - солодкі наші....
так і піднімемо діторождаємость!
буба дай 500 грівен на совококупітся в дії! - ну дай!
написав пророчого вірша:
Ви думали, що наша доля
До нас прилине у квітках?
Немов весна з ясного поля,
Що нам ввижається у снах, -
Даремно! Прийде наша воля
Немов поранений борець,
І на її змарнілім чолі
Побачать мученства вінець.
Уся в крові та воля буде,
По трупах прийде... І її
Ще будуть довго шарпать люде
Чужі, а гірш того - свої...
от як би юяні? - все було б обпльоване з ухів до шкарпеток! 🤣
і тут потрібно дуже сильно
пильнувати за ними у цивілізованих країнах , яких
кацапи ненавидять 🤬
============
Україна висловлює стурбованість.