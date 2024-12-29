РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9789 посетителей онлайн
Новости
1 508 27

В НАТО заявили об увеличении количества гибридных атак со стороны РФ: можем насчитать десятки

Аппатурай про загрози з боку рф

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксирован рост гибридных нападений со стороны России.

Об этом в интервью Sky News заявил представитель Альянса Джеймс Аппатурай, ответственный за обновление стратегии НАТО в сфере гибридной войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник добавил, что количество гибридных нападений со стороны России выросло до уровней, "которые считались бы неприемлемыми пять лет назад".

"Мы точно можем насчитать десятки. До ста точно. Однако, много и сорванных заговоров", - говорит Аппатурай.

В частности, речь идет о перерезании жизненно важных подводных кабелей, диверсии, закладке взрывных устройств в грузы самолетов и тому подобное.

Аппатурай заявил, что увеличение количества гибридных нападений со стороны РФ является ответом Кремля на военную поддержку Украины западными партнерами.

Также читайте: "У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия", - спецпредставитель генсека Альянса Аппатурай

"Эта часть - правда. Поэтому им не нравится то, что мы делаем, но они также видят в нас врага. И это становится хуже", - сказал чиновник Альянса.

Он отметил, что НАТО беспокоит, что гибридные нападения России против стран Альянса, в конце концов могут привести к значительным жертвам.

"Меня действительно беспокоит, что одно из гибридных нападений России приведет к жертвам... Есть реальная угроза, что одно из таких нападений приведет к значительному количеству жертв, или нанесет существенный экономический ущерб", - добавил чиновник НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отрабатывает нападение на Финляндию и страны Балтии, - СМИ

Автор: 

Аппатурай Джеймс (6) нападение (2215) НАТО (9991) россия (95585)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Скільки ще тєрпіли будуть сидіти в теплій ванні і рахувати какашки які їм кидає у їхню ванну Пуйло?
показать весь комментарий
29.12.2024 17:23
+5
треба було допомогти Україні в 2014 р, а тепер "скриньку пандори" вже відкрито, пуйло воюватиме до посліднього орка, йому назад ходу вже нема - його легше точково ліквідувати.
показать весь комментарий
29.12.2024 17:32
+4
Пропоную - оновлену стурбованість
показать весь комментарий
29.12.2024 17:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Польща готова допомогти Україні, якщо Словаччина відключить електроенергію - Bloomberg

Польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який виникне у системі України у разі дій Словаччини.
показать весь комментарий
29.12.2024 17:18 Ответить
НАТО мобілізуйтеся !
назад дороги вже немає
показать весь комментарий
29.12.2024 17:18 Ответить
та нє. ім требе ще час шоб нову стратегію реагування випрацювати. а потім ще оновити, на більш потужний, рівень стурбованностей та занепокоєнь.... а це роки і роки
показать весь комментарий
29.12.2024 17:27 Ответить
Путін вдруге за два дні подзвонив Алієву щодо катастрофи літака
показать весь комментарий
29.12.2024 17:20 Ответить
на злодії і шапка горить
показать весь комментарий
29.12.2024 17:25 Ответить
Скільки ще тєрпіли будуть сидіти в теплій ванні і рахувати какашки які їм кидає у їхню ванну Пуйло?
показать весь комментарий
29.12.2024 17:23 Ответить
Посадовець додав, що кількість гібридних нападів з боку Росії зросла до рівнів, "які вважались би неприйнятними п'ять років тому". Джерело: https://censor.net/ua/n3527592 а зараз-прийнятна, і чим більше атак-тим прийнятніше. От вам і НАТО!
показать весь комментарий
29.12.2024 17:24 Ответить
Готовиться "отвєтка" - а це повинно бути повчально.....
показать весь комментарий
29.12.2024 17:24 Ответить
Пропоную - оновлену стурбованість
показать весь комментарий
29.12.2024 17:25 Ответить
пацани з Нато іноді вражають своїм рахуєм...
показать весь комментарий
29.12.2024 17:25 Ответить
Куколдіньйо, *****!
показать весь комментарий
29.12.2024 17:29 Ответить
Ну сидіть і рахуйте.
показать весь комментарий
29.12.2024 17:30 Ответить
Агрессівноє НАТО в атвєт агрессівно сглативаєт.
показать весь комментарий
29.12.2024 17:31 Ответить
ну все як зелені - по пару трохі ****** заробили...!
показать весь комментарий
29.12.2024 17:31 Ответить
треба було допомогти Україні в 2014 р, а тепер "скриньку пандори" вже відкрито, пуйло воюватиме до посліднього орка, йому назад ходу вже нема - його легше точково ліквідувати.
показать весь комментарий
29.12.2024 17:32 Ответить
головне крутий калькулятор завести для підрахунку, щоб вистачило ресурсу а потім глибоко стурбуватись....
показать весь комментарий
29.12.2024 17:33 Ответить
хлопці з Літви, Латвії, Естонії, далі трохі білих підарасів, і Україна!
може яке своє Нато замутимо?
бо це вже не робить, не дійове...
показать весь комментарий
29.12.2024 17:37 Ответить
а я знаю тих хлопців - ой круті!
показать весь комментарий
29.12.2024 17:38 Ответить
Сама популярна професія у ********* НАТО це підрахуй.
показать весь комментарий
29.12.2024 17:46 Ответить
Хвалене НАТО насправді дешеве терпіло. А ні єдності а ні хоробрості
показать весь комментарий
29.12.2024 17:49 Ответить
діди за онкуів витягнуть - на то вони і діди.
а онучікі нехай по аналам табу - солодкі наші....
так і піднімемо діторождаємость!
буба дай 500 грівен на совококупітся в дії! - ну дай!
показать весь комментарий
29.12.2024 17:55 Ответить
Український поет з Бахмуту Микола Чернявський 117 років тому
написав пророчого вірша:

Ви думали, що наша доля
До нас прилине у квітках?
Немов весна з ясного поля,
Що нам ввижається у снах, -
Даремно! Прийде наша воля
Немов поранений борець,
І на її змарнілім чолі
Побачать мученства вінець.
Уся в крові та воля буде,
По трупах прийде... І її
Ще будуть довго шарпать люде
Чужі, а гірш того - свої...
показать весь комментарий
29.12.2024 18:12 Ответить
за 12 долярів тут ніхто нікому і в харю не плюне....
от як би юяні? - все було б обпльоване з ухів до шкарпеток! 🤣
показать весь комментарий
29.12.2024 18:15 Ответить
Це агонія смердючої срані рф
і тут потрібно дуже сильно
пильнувати за ними у цивілізованих країнах , яких
кацапи ненавидять 🤬
показать весь комментарий
29.12.2024 18:35 Ответить
В НАТО заявили об увеличении количества гибридных атак со стороны РФ: можем насчитать десятки Источник: https://censor.net/ru/n3527592
============
Україна висловлює стурбованість.
показать весь комментарий
29.12.2024 20:28 Ответить
 
 