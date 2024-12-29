В НАТО заявили об увеличении количества гибридных атак со стороны РФ: можем насчитать десятки

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксирован рост гибридных нападений со стороны России.

Об этом в интервью Sky News заявил представитель Альянса Джеймс Аппатурай, ответственный за обновление стратегии НАТО в сфере гибридной войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник добавил, что количество гибридных нападений со стороны России выросло до уровней, "которые считались бы неприемлемыми пять лет назад".

"Мы точно можем насчитать десятки. До ста точно. Однако, много и сорванных заговоров", - говорит Аппатурай.

В частности, речь идет о перерезании жизненно важных подводных кабелей, диверсии, закладке взрывных устройств в грузы самолетов и тому подобное.

Аппатурай заявил, что увеличение количества гибридных нападений со стороны РФ является ответом Кремля на военную поддержку Украины западными партнерами.

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"Эта часть - правда. Поэтому им не нравится то, что мы делаем, но они также видят в нас врага. И это становится хуже", - сказал чиновник Альянса.

Он отметил, что НАТО беспокоит, что гибридные нападения России против стран Альянса, в конце концов могут привести к значительным жертвам.

"Меня действительно беспокоит, что одно из гибридных нападений России приведет к жертвам... Есть реальная угроза, что одно из таких нападений приведет к значительному количеству жертв, или нанесет существенный экономический ущерб", - добавил чиновник НАТО.

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