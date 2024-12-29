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Россия отрабатывает нападение на Финляндию и страны Балтии, - СМИ

Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та країни Балтії

Россия отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО.

Об этом пишет издание Iltalehti Journal со ссылкой на источники в НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.

По оценкам источников, Россия будет пытаться выйти на границы Туркуского договора 1743 года. В таком случае российские силы будут нацелены на реку Кюмийоки, а дальше на север целью вторжения будет Пуумалансалми.

Согласно оценке угрозы, Россия хотела бы создать для себя буферную зону.

"Мышление России в отношении безопасности отражает стремление к стратегической глубине и желание создать целостную буферную зону в Европе от Арктики до Балтийского моря и от Черного моря до Средиземного. Согласно оценке угроз НАТО, российские ракетные атаки также будут направлены на Хельсинки. Основное направление российского наступления будет в странах Балтии",- пишет издание.

Также СМИ отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин неоднократно демонстрировал имперские амбиции. В частности, в прошлом глава Кремля описывал свой идеал России как Российскую империю 17-го века.

Кроме этого, в своей пропагандистской речи 19 декабря Путин заявил, что РФ имеет "достаточно сил и средств, чтобы вернуть все свои исторические территории".

Читайте: Финляндия конфисковала связанный с "теневым флотом" РФ танкер, подозреваемый в повреждении кабеля в Балтийском море

Источники издания говорят, что заявления Путина стоит воспринимать буквально.

"Под угрозой окажутся Эстония, Латвия и Литва, а также юго-восточная Финляндия",- говорится в материале.

Ранее сообщалось, что министр обороны Борис Писториус не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Эстонии Карис выразил уверенность, что войны в его стране не будет: не хотелось бы тестировать 5-ю статью НАТО

Автор: 

нападение (2215) Балтия (354) россия (95585) Финляндия (963)


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Топ комментарии
+19
ідіот !

але скоріше б поліз у Фінляндію, ще й там вигрібе ( моб резерв фінів - 2 млн)
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29.12.2024 00:23
+19
Це все дійсно було б смішно, якби у них не було так багато людей, готових помирати за рублі. От що недооцінили.
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29.12.2024 00:25
+17
Жидобільшовики завжди були переповнені хуцпою. Наприклад, мало хто знає що на момент Карибської кризи (ядерні ракети на Кубі) СРСР мав в розпорядження лише 1 (одну) ядерну бомбу готовою до застосування, але поводив себе так ніби має їх сотні і, за словами Хрущова, "випікає як пиріжки". В США обісралися від страху. І це відчуття "як ми цих сцикунів нагнули" і досі переповнює спадкоємців совка гордістю за свою хуцпу і зневагою до "сцикливого Заходу". Байка про "сцикливий Захід" стала основною у вихованні наступних поколінь кацапів. Вони і зараз продовжують традиційну ядерну хуцпу бо впевнені що завдяки яо їх усі бояться і тому вони можуть робити все що їм заманеться.
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29.12.2024 00:32
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***** блефує і знає, що еуропейці злякаються всерйоз.
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29.12.2024 00:17 Ответить
тепер ніхто пині не боїться

.
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29.12.2024 00:24 Ответить
Та неможливо, у них же там одні " чмоні" і " рухлядь" , а не техніка, на 2-3 тижні. Ось до чого призводить недооцінка ворога, і **********, як консервацією збивають дрони, цигани вкрали танк і тд.
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29.12.2024 00:19 Ответить
Це все дійсно було б смішно, якби у них не було так багато людей, готових помирати за рублі. От що недооцінили.
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29.12.2024 00:25 Ответить
а рублів у них багато. Та ж європа радісно торгує з рашею, яка ж на ці ж кошти найме солдат і відправить їх в європу.
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29.12.2024 00:46 Ответить
Воно так і є.
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29.12.2024 10:03 Ответить
ідіот !

але скоріше б поліз у Фінляндію, ще й там вигрібе ( моб резерв фінів - 2 млн)
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29.12.2024 00:23 Ответить
плюс Швеція та Норвегія вступають у війну автоматично - у скандинавів є договір.

так що з Кємською волостю рашці доведеться розпрощатися

.
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29.12.2024 00:48 Ответить
тут паРАШе і смерть буде...
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29.12.2024 00:25 Ответить
Корйців запустять на країни НАТО ?
Ідіот і хворий фюрер не здатен привести в порядок свою країну ,
а воно зазіхає на інші , тварюка 😡
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29.12.2024 00:27 Ответить
В них всьо стабільно
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29.12.2024 00:33 Ответить
кацапам простіше спалити сусідську хату, аніж прибрати свою
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29.12.2024 00:50 Ответить
Пора фінам і естонцям розвертать при виході з "Фінської калюжі" батареї ПКР... Вона прострілюється "на ура"... "Члєнінград" - під прямим ударом. Та й "мінні банки" там не завадять... А в шхерах розмістить дивізіони аналогів "Магура-5". Ну, і прохід їх кораблів, по протоці, в Ботніку та далі (до виходу в океан) - під контролем прикордонників прибережних країн... "Бикувать" - так "бикувать"!
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29.12.2024 03:41 Ответить
Жидобільшовики завжди були переповнені хуцпою. Наприклад, мало хто знає що на момент Карибської кризи (ядерні ракети на Кубі) СРСР мав в розпорядження лише 1 (одну) ядерну бомбу готовою до застосування, але поводив себе так ніби має їх сотні і, за словами Хрущова, "випікає як пиріжки". В США обісралися від страху. І це відчуття "як ми цих сцикунів нагнули" і досі переповнює спадкоємців совка гордістю за свою хуцпу і зневагою до "сцикливого Заходу". Байка про "сцикливий Захід" стала основною у вихованні наступних поколінь кацапів. Вони і зараз продовжують традиційну ядерну хуцпу бо впевнені що завдяки яо їх усі бояться і тому вони можуть робити все що їм заманеться.
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29.12.2024 00:32 Ответить
Отам якраз підари ***** нюхнуть.
Одного разу орки вже навалились.
Так, трохи віддали, але якщо полізуть ще раз то втратить більше
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29.12.2024 00:33 Ответить
Чим швидше Рашисти нападуть на країну НАТО - тим швидше пздц Рашистам.
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29.12.2024 00:43 Ответить
скоріше б
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29.12.2024 00:45 Ответить
Або нічого НАТО не зробить як завжди. Вспомніть як НАТО хотіло рашистам віддати Сувалкський коридор щоб не провокувати Сосію
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29.12.2024 01:02 Ответить
Alex просувайте цю тезу серед Кацапов що НАТО "нічого не зробить" на їх ресурсах.
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29.12.2024 01:09 Ответить
Я факт кажу. НАТО засцяло коли кацапи провели військові навчання біля Польщі і пропустили кацапів через Сувалькський коридор. Так же факт що кацапські ракети вже були в 2-3-х країнах НАТО і ніхто даже не перднув
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29.12.2024 01:15 Ответить
Ракети НАТО вже падають на території Рашистов. Що значить "ніхто не перднув"..... ви трохи помиляєтесь.
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29.12.2024 01:19 Ответить
Може краще Сосію повернути в доісторичні часи а не гадати на кого і коли наступного разу Сосія нападе. Скільки можна жити і боятись цих одичалих московських тварин
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29.12.2024 01:01 Ответить
Не переймайтесь занадто - 100 мільйонів ******** кацапів з 1,5% світового ВВП не будуть диктувати свої "хотєлки" 8 мільярдам населення планети - кишка тонка.
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29.12.2024 01:23 Ответить
Індія і Китай на боці рашки.
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29.12.2024 05:36 Ответить
А ще майже уся Африка, Латинська Америка, арабський світ та Индокитай (оті усі В'єтнами, Таїланди, Філіппіни та ін.). Тобто усі небагаті країни, що їм 120 років промивали мізки, що срср захищає бідних та різнокольорових від багатих та білих.
Тощо, побоююсь, не 100 мільйонів проти 8 мільярдів, а 7 мільярдів проти одного "золотого". Та ще й там теж усякі орбани, фіцо, лепени та трампи...
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29.12.2024 08:56 Ответить
це ти так думаєш. А кому Індія і Китай будуть продавати свої товари?
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29.12.2024 09:41 Ответить
Індія і Китай це три мільярди населення. Рашка - 100 мільйонів ледачих мудаків. Вони голодранці які нічого путнього не виробляють і відтак не продають і тому самі купувати на постійній основі не можуть. Населення рашки некупівлеспроможне, а доставка надзвичайно дорога.
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29.12.2024 12:35 Ответить
Виключать ту балтiю з НАТО та i все. I финлляндию за одне.
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29.12.2024 01:30 Ответить
Спіть далі
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29.12.2024 02:17 Ответить
х....буде говорити про четверту фінську війну-ми адін народ і должни жить вмєстє. Значить скоро буде двіжуха. А зараз поки підраховують, скільки мішків потрібно для вивезення фінської ковбаси і вагонів для лісу. На лобі болотного бабуїна написано-всєх ограбим, всех убьйом. Миндальничать орди нє будут.
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29.12.2024 04:19 Ответить
При Союзі було таке військове містечко на Житомирщині - Нові Білокоровичі. Там розміщалися ракетчики- "стратеги". Пускові установки були мобільними - на колесах. І вони постійно каталися по величезній території. Вона була заболочена та вкрита лісом. Але там було прокладено сітку асфальтованих доріг. І були побудовані стоянки для цих ПУ, де вони стояли на бойовому чергуванні. Майданчиків цих було багато - і місця вибиралися так, що важко було визначить - де саме буде стоять в наступну зміну ПУ. От естонцям та фінам варто взять на озброєння даний принцип. Побудувать на узбережжі подібні стоянки і хай ПУ ПКР там "кочують"... Та ще й "рухомі макети" виставлять на них, час від часу... Є, з цього приводу, старезний "одеський" анекдот:
"Глупа ніч. У постелі крутиться Мойша . Сара прокинулася і питає:
- Моша! Ты чего не спишь?
- Да я Абгаму сто гублей должен... Завтра отдавать...
- Нашёл проблему!
Стукає в стінку, до сусіда:
- Абгам! Тебе Мойша сто рублей должен?
- Да Сага...
- Так он тебе их не отдаст...
- Спи, Мойша... Пусть теперь Абгам не спит, и у него голова болит..."
Так і тут... "Хай тоді "голова болить" у кацапні...
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29.12.2024 04:26 Ответить
І хто в цю маячню повірить?
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29.12.2024 05:11 Ответить
Куди обскубаним півням лізти до маленької, але цивілізованої Фінляндії, яка вже в НАТО і там немаж любітєлєй "русского мира", немає московських попів і депутатів в парламенті, які будуть коригувати ракети. Там втоплять недолюдину, капапську потвору в морі, не підпускаючи до своєї землі. Пупок у каців ще не розв'язався? Вони надовго застрягли в Україні і нічого не можуть зробити, крім стирання міст з лиця землі тими ракетами, які колись українці зробили на своїх підприємствах, за свої бюджетні гроші для захисту від надуманого кацапами НАТО. Тут їм і дасть цицьки жаба, тут і буде кацапська погибель. Проукраїнська нова влада, яка прийде через Уряд спасіння і Верховну Раду, виведе Україну і ЗСУ на стежку перемоги.
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29.12.2024 09:50 Ответить
На самокатах?
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29.12.2024 10:02 Ответить
Третя світова почнеться з країн Балтії.
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29.12.2024 10:54 Ответить
"ідеал Росії як Російську імперію 17-го століття"-у даному сторіччі ніякої руцької імперії не існувало, а було наприклад взяття поляками маацкви та ще багато чого ...
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29.12.2024 10:55 Ответить
Естонський генерал вже сказав, що тоді вони евакуюють населення, потім вйськових і все підірвуть. Ніхто про шашлики в травні не розповідає, щоби потом не було "фортець".
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29.12.2024 11:16 Ответить
Дурні кацапи у 39 році мого діда погнали на фінську вернувся живий а 41 проти гітлера загинув на брянщині чи вам мало крові кровопивці терористи зрозуміть пора що вас вже ніхто не боїться а тепер і сприймають як щось середньовічне
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29.12.2024 15:35 Ответить
В цьому виданні ще є статті про російський напад. Схоже , вони сприймають загрозу серйозно. А естонську Нарву, може легко віджати з таким НАТО. Розвідку проводять посилено. Просять НАТО прокинутись.
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29.12.2024 23:08 Ответить
 
 