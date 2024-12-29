Россия отрабатывает нападение на Финляндию и страны Балтии, - СМИ

Россия отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО.

Об этом пишет издание Iltalehti Journal со ссылкой на источники в НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.

По оценкам источников, Россия будет пытаться выйти на границы Туркуского договора 1743 года. В таком случае российские силы будут нацелены на реку Кюмийоки, а дальше на север целью вторжения будет Пуумалансалми.

Согласно оценке угрозы, Россия хотела бы создать для себя буферную зону.

"Мышление России в отношении безопасности отражает стремление к стратегической глубине и желание создать целостную буферную зону в Европе от Арктики до Балтийского моря и от Черного моря до Средиземного. Согласно оценке угроз НАТО, российские ракетные атаки также будут направлены на Хельсинки. Основное направление российского наступления будет в странах Балтии",- пишет издание.

Также СМИ отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин неоднократно демонстрировал имперские амбиции. В частности, в прошлом глава Кремля описывал свой идеал России как Российскую империю 17-го века.

Кроме этого, в своей пропагандистской речи 19 декабря Путин заявил, что РФ имеет "достаточно сил и средств, чтобы вернуть все свои исторические территории".

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Источники издания говорят, что заявления Путина стоит воспринимать буквально.

"Под угрозой окажутся Эстония, Латвия и Литва, а также юго-восточная Финляндия",- говорится в материале.

Ранее сообщалось, что министр обороны Борис Писториус не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО.

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