Россия отрабатывает нападение на Финляндию и страны Балтии, - СМИ
Россия отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО.
Об этом пишет издание Iltalehti Journal со ссылкой на источники в НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.
По оценкам источников, Россия будет пытаться выйти на границы Туркуского договора 1743 года. В таком случае российские силы будут нацелены на реку Кюмийоки, а дальше на север целью вторжения будет Пуумалансалми.
Согласно оценке угрозы, Россия хотела бы создать для себя буферную зону.
"Мышление России в отношении безопасности отражает стремление к стратегической глубине и желание создать целостную буферную зону в Европе от Арктики до Балтийского моря и от Черного моря до Средиземного. Согласно оценке угроз НАТО, российские ракетные атаки также будут направлены на Хельсинки. Основное направление российского наступления будет в странах Балтии",- пишет издание.
Также СМИ отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин неоднократно демонстрировал имперские амбиции. В частности, в прошлом глава Кремля описывал свой идеал России как Российскую империю 17-го века.
Кроме этого, в своей пропагандистской речи 19 декабря Путин заявил, что РФ имеет "достаточно сил и средств, чтобы вернуть все свои исторические территории".
Источники издания говорят, что заявления Путина стоит воспринимать буквально.
"Под угрозой окажутся Эстония, Латвия и Литва, а также юго-восточная Финляндия",- говорится в материале.
Ранее сообщалось, что министр обороны Борис Писториус не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО.
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але скоріше б поліз у Фінляндію, ще й там вигрібе ( моб резерв фінів - 2 млн)
так що з Кємською волостю рашці доведеться розпрощатися
.
Ідіот і хворий фюрер не здатен привести в порядок свою країну ,
а воно зазіхає на інші , тварюка 😡
Одного разу орки вже навалились.
Так, трохи віддали, але якщо полізуть ще раз то втратить більше
Тощо, побоююсь, не 100 мільйонів проти 8 мільярдів, а 7 мільярдів проти одного "золотого". Та ще й там теж усякі орбани, фіцо, лепени та трампи...
"Глупа ніч. У постелі крутиться Мойша . Сара прокинулася і питає:
- Моша! Ты чего не спишь?
- Да я Абгаму сто гублей должен... Завтра отдавать...
- Нашёл проблему!
Стукає в стінку, до сусіда:
- Абгам! Тебе Мойша сто рублей должен?
- Да Сага...
- Так он тебе их не отдаст...
- Спи, Мойша... Пусть теперь Абгам не спит, и у него голова болит..."
Так і тут... "Хай тоді "голова болить" у кацапні...