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Лавров (2234) россия (92999) глобальный саммит мира (273)

Россия не планирует участвовать в Саммите мира, - Лавров

Другий Саміт миру: чи буде Росія

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена приобщать к Саммиту мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лавров заявил в интервью ТАСС.

"Я много раз объяснял, что мы не собираемся участвовать в Саммите мира, даже если получим приглашение", - заявил Лавров.

По его словам, Украина не отказалась от восстановления территориальной целостности в пределах 1991 года и вывода российских войск.

"В октябре прошли заседания в рамках подготовки второго саммита. Хотят пригласить на него Россию, как мы понимаем, чтобы выдвинуть нам какой-то ультиматум", - считает министр.

Напомним, Украина подготовила все необходимое для проведения второго Саммита мира. Уже проведены все тематические конференции, которые согласовали общие позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова провести второй Саммит мира в ближайшем будущем, - ОП
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Топ комментарии
+9
Який саміт миру зупиніть спочатку наступ ворога ,рашисти розуміють лише силу і цей рашиський виродок це підтверджує.
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30.12.2024 07:54
+8
Московія візьме участь у Саміті убивць. Це їхнє, рідне, генетичне...
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30.12.2024 08:04
+8
Саміт миру - то для цивілізованих та мирних країн. А кацапа місце на самітах терористів, де вона є лідером та головним фінанстистом.
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30.12.2024 08:16
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Нелюді проти миру?
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30.12.2024 07:32 Ответить
Тебе нагуй посилають, а не запрошують!
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30.12.2024 07:37 Ответить
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30.12.2024 07:57 Ответить
Місце паРаші на шабаші відьом та уупірів
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30.12.2024 07:38 Ответить
Проротство Гордона збулось
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30.12.2024 07:40 Ответить
Ага Гордон месія, а Бацман пророк його!
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30.12.2024 07:44 Ответить
Ну, він же сказав, що відбудеться якась зустріч, котра покладе край війні. Але не сказав, коли саме вона закінчиться. Тут прикопатись ні до чого.)
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30.12.2024 08:36 Ответить
"Лысая Ванга"...
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30.12.2024 09:58 Ответить
Який саміт миру зупиніть спочатку наступ ворога ,рашисти розуміють лише силу і цей рашиський виродок це підтверджує.
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30.12.2024 07:54 Ответить
Треба просто ви#бати калантаряна в його брудний конячий рот та й все.
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30.12.2024 07:57 Ответить
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30.12.2024 08:00 Ответить
Он конь
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30.12.2024 08:03 Ответить
Не кінь , а зношена кляча .
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30.12.2024 08:40 Ответить
Педальний
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30.12.2024 08:43 Ответить
Московія візьме участь у Саміті убивць. Це їхнє, рідне, генетичне...
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30.12.2024 08:04 Ответить
Не иде до рук
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30.12.2024 08:04 Ответить
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30.12.2024 08:14 Ответить
Саміт миру - то для цивілізованих та мирних країн. А кацапа місце на самітах терористів, де вона є лідером та головним фінанстистом.
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30.12.2024 08:16 Ответить
Саммит миру -то для лохив и любителей фуршетов нахаляву
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30.12.2024 12:14 Ответить
Ху... лостан проведе свій саміт - саміт терористів
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30.12.2024 08:19 Ответить
Тільки в Гаагу.
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30.12.2024 08:31 Ответить
Ціль - знищення українців вже в расєї не приховують, а відкрито артикулірують... далі буде теза від владивостока до лісабона ...маж бути руцкий мир.. хто це ще не второпав? Адже, пу ясно казав, якщо під руцкий мир не ляже як мінімум весь той соц. табір. Тобто не повернеться сам у руцкій табір, то навіщо расєє цей мир взагалі, адже без двіжухи життя для пу и його кола позбавлено сенсу, а бункер його зі світою начебто врятує і він зможе опанувати весь світ, стане володарем всесвіту. Якщо всі притомні країни, вставши разом, це безумство не зупинять, то буде дійсно лихо всесвітнього масштабу.
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30.12.2024 08:40 Ответить
Це продовження червоної теми про гегемона та буржуазію Декомунізація вкрай необхідна як санітарна норма
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30.12.2024 08:51 Ответить
Мразь кацапську доведеться зачищати всім притомним людям світу
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30.12.2024 09:13 Ответить
Рашка і мир --- речі не сумісні .
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30.12.2024 08:41 Ответить
где мир и где эти уроды.. не планирует ? И кто их там ждет?
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30.12.2024 08:44 Ответить
Кожен, що успішно пройшов детектор брехні, втрачає здатність відрізняти її, тобто систематичний обманщик. Це діагноз керівництва з ру. Домовлятися неможливо
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30.12.2024 08:47 Ответить
Злочинець не поїде на шоу, яке організує жертва, аби поплакатись в жилетку світовому співтовариству, без ніяких наслідків та зобов'язань,
і нагадати про себе. Якось так.
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30.12.2024 09:21 Ответить
Какая жалость...а ведь все так хорошо начиналось
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30.12.2024 11:33 Ответить
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30.12.2024 11:47 Ответить
лавров, іді к ******* матєрі.
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30.12.2024 11:48 Ответить
 
 