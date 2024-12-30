Россия не планирует участвовать в Саммите мира, - Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена приобщать к Саммиту мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лавров заявил в интервью ТАСС.

"Я много раз объяснял, что мы не собираемся участвовать в Саммите мира, даже если получим приглашение", - заявил Лавров.

По его словам, Украина не отказалась от восстановления территориальной целостности в пределах 1991 года и вывода российских войск.

"В октябре прошли заседания в рамках подготовки второго саммита. Хотят пригласить на него Россию, как мы понимаем, чтобы выдвинуть нам какой-то ультиматум", - считает министр.

Напомним, Украина подготовила все необходимое для проведения второго Саммита мира. Уже проведены все тематические конференции, которые согласовали общие позиции.

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