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Новости
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Украина готова провести второй Саммит мира в ближайшем будущем, - ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак про другий Саміт миру

С партнерами Украины уже наработана общая мирная рамка, которая станет основой для второго Саммита мира.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на международном форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго Саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", - отметил он.

По его словам, первый инаугурационный саммит в Швейцарии стал "действительно историческим событием", которое объединило более ста государств и международных организаций.

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"И это наш общий успех. И география поддержки Украины продолжает расширяться от Северной Америки до Африки, от Европы до Азии", - сказал руководитель ОПУ.

Ермак подчеркнул, что Формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским на саммите G20 в 2022 году, является "очень важным достижением".

По его словам, установление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине - это не просто вопрос региональной безопасности, но и важный шаг к сохранению глобальной стабильности.

Он отметил, что обеспечение справедливого мира для Украины имеет решающее значение для глобальной стабильности и развития.

"Весь мир выигрывает от соблюдения устава ООН, справедливого и прочного мира. Мы призываем наших партнеров усилить поддержку Украины, чтобы восстановить уважение к международному праву, к уставу Организации Объединенных Наций, способствовать реализации Плана победы и Формулы мира для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины, Европы и всего мира", - резюмировал глава ОП.

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Ранее сообщалось, что Украина стремится организовать второй Глобальный саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы на этот раз на нем присутствовала Россия. Но прямых переговоров с Москвой на этой встрече не будет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре ко второму Саммиту мира будет готов текст с условиями, в которых прописано справедливое завершение войны.

Автор: 

Зеленский (20210) Ермак Андрей (1255) Офис Президента (1795) Формула мира (78) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+21
Тюрма твій дім.
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28.11.2024 15:25
+20
1. Формування у ВР нової патріотичної більшості.
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
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28.11.2024 15:32
+15
Добавте ще відкриття кримінальних справ за держзраду.
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28.11.2024 15:42
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Правила форума Совет форумчан
Тюрма твій дім.
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28.11.2024 15:25 Ответить
1. Формування у ВР нової патріотичної більшості.
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
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28.11.2024 15:32 Ответить
Добавте ще відкриття кримінальних справ за держзраду.
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28.11.2024 15:42 Ответить
нє нє ...відкриття справ в САП,*****, ДБР, БЕР,..бла бла бла .. а потім українських судах ? ))) ..

відразу нахер на стадіон і розстріл - в 99% не помилимось.
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28.11.2024 16:10 Ответить
1. В ВР без виборів нічого не буде. А виборів не буде поки війна. А коли будуть вибори, то українці чергову партію дебілів з тіктоку виберуть.
2. Чим вам нинішній голова не такий? Носить вишиванку, їсть вареники з салом. Багато їсть.
3. Топот чуєте? Це зекоманда побігла у відставку.
4. Ага, з Колей-катлєтой на чолі.
5. Як ви так можете з рятівником нації?
6. І хто ж буде новим головою ВР? Арестович?
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28.11.2024 15:53 Ответить
Комуністична більшість у 1991 році проголосувала за незалежність України. Немає нічого неможливого.
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28.11.2024 16:03 Ответить
І вибрала червоного директора - комуніста в президенти.
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28.11.2024 16:09 Ответить
Президента вибрав народ, а не ВР
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28.11.2024 16:41 Ответить
А где кримінальні справи? Відставка це як звільнення корупціонерів. ВР сама дуже вже хоче у відставку, там через примус депутати працюють.
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28.11.2024 16:25 Ответить
В такому разі треба переобрати вже зараз нового спікера.
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28.11.2024 17:03 Ответить
Вашй мрії та Богові в вуха б
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28.11.2024 17:12 Ответить
Єрмака і Татарова не потрібно судити. Таких відверто одіозних корупціонерів і зрадників необхідно знищувати фізично.
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28.11.2024 16:53 Ответить
І що далі? Залишитись ізгоями в цілому світі?
Ні, всі мають.дотримуватись законів, всі до одного.
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28.11.2024 17:05 Ответить
Якби цим переймались в Сінгапурі то там досі була б корумпована помийка або аналог Північної Кореї...
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28.11.2024 17:15 Ответить
В Сингапурі заклики діяти в пртизаконний спосіб, караються пожжитєвим терміном тримання в неволі, а когось вбивати в позасудовий спосіб тягне за собою повішання.
То може добре, що ви не в Сингапурі?
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28.11.2024 17:30 Ответить
Смертная казнь в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Сингапуре - мера наказания, которая предусмотрена уголовным законодательством за отдельные преступления против государства, пиратство, мятеж в вооруженных силах, убийство, некоторые другие преступления против жизни, похищение человека, торговлю оружием, контрабанду наркотиков и торговлю ими. Способом смертной казни является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 повешение , оно осуществляется исключительно утром по пятницамhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1] . (Википедия)
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28.11.2024 17:34 Ответить
А навіщо?
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28.11.2024 15:25 Ответить
Ви що? Он який результат вже від першого "перший інавгураційний саміт у Швейцарії став "справді історичною подією", яка об'єднала понад сто держав і міжнародних організацій." А уявляєте, який другий буде потужний, якщо вже й рамка напрацьована. ОГО-ГО-ГО! От тільки українці чомусь не відчувають цих результатів, окрім того, що з них здирають гроші на проведення цих збіговиськ. До речі, ще хтось пам'ятає про "Кримську платформу"? Як з нею носилися і яке величезне досягнення це було. Нашому Зєрмаку аби збіговиська організовувати, плани штампувати, та в барабани бити, щоб забити все зрадництво, яке вони коять. Яким же бидлом вони вважають український народ!
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28.11.2024 16:52 Ответить
"Народ" не протестує і не вимагає зміни влади. То ким вважати лохів яким брешуть, яких грабують, і яких вбивають абсолютно безкарно?
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28.11.2024 17:02 Ответить
А може не треба?
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28.11.2024 15:26 Ответить
Много денег - можно потратить на саммиты.
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28.11.2024 15:26 Ответить
Ковиряння у носі саммітом.
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28.11.2024 15:26 Ответить
кацапів буде представляти єрмак з бурітіною
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28.11.2024 15:28 Ответить
Не смішіть партнерів. Вони і так вже наржались по приколу що животи болять.
Чи все таки будете наполягати на бреді Осла?
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28.11.2024 15:28 Ответить
Ну якщо перший був твоїм апофеозом, де ти засрав собою усі групові фото, а другий буде твоїм похороном в усіх сенсах, то давай, дєрзай.
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28.11.2024 15:29 Ответить
Це - шизофренія! І не дешева шизофренія...
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28.11.2024 15:30 Ответить
ні ..це стьоб над мудрим нарідом ).. бо вже і сцяли і срали на них в ОПі.. а вони все ще вірять
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28.11.2024 15:32 Ответить
"І це наш спільний успіх. І географія підтримки України продовжує розширюватися від Північної Америки до Африки, від Європи до Азії", - сказав керівник жОПи

я вчора розмовляв з плутоніанином ..каже вони готові приїхати на саміт
марсіанини поки думають ..бо ілон не дасть інтернету
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28.11.2024 15:31 Ответить
Ірьмак, краще пошукай нормальні мінометні постріли замість твоїх бракованих.
Бо з тебе і з твоїх самвтів миру толку...
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28.11.2024 15:32 Ответить
здрасьте ..він же браком і керує ..ви засланий дурачок , чи просто продались?
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28.11.2024 15:33 Ответить
Таке відчутя що вони на голці як наркомани з цим самітом
суть у очі а самі знищують країну своїм грабунком та здають території
гівно влада гівно мед їх пустобрехеньків
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28.11.2024 15:37 Ответить
Грошей нагрести їм ще треба..
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28.11.2024 15:43 Ответить
Щось завгосп забагато на себе бере.
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28.11.2024 15:41 Ответить
Як же гидко, коли така щуряка говорить від імені України....
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28.11.2024 15:41 Ответить
А хто ж їх туди вибрав? Марсіани мабудь... чи американці... кого українці навибирали, ті від їх імені і говорять.
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28.11.2024 15:55 Ответить
Тарас їх називав "людськії шашелі"
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28.11.2024 15:59 Ответить
Обсушило штани обисране вилізло
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28.11.2024 15:48 Ответить
при свічках?
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28.11.2024 15:50 Ответить
Шапито, шапито, шапито - музыка, песни и танцы!!! (C)
И все с умным видом!
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28.11.2024 15:51 Ответить
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28.11.2024 15:53 Ответить
Ох, Єрмак... з такої фізіономією в трамваї квитки перевіряти, а не самміти миру проводити...
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28.11.2024 15:54 Ответить
Дожилися, завгосп вирішує як будуть жити Українці
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28.11.2024 16:04 Ответить
Ермо не тонет.
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28.11.2024 16:08 Ответить
Зрадники, ви війну просрали. Засуньте свій саміт миру тепер собі в дупу, уроди!
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28.11.2024 16:10 Ответить
Та не так швидко. Світ ще від "першого" не відійшов...
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28.11.2024 16:15 Ответить
Не смішіт світ з тим самітом миру ,ворог знищує Україну а вони граются в саміти ,жодної стратегії як захистити і зберегти країну ,пуста болтавня ні про що
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28.11.2024 16:25 Ответить
То вже Трамп буде проводити саміт миру ,а не зелена мерзота і будете робити все те що він скаже .
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28.11.2024 16:39 Ответить
Продавець ілюзій
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28.11.2024 16:45 Ответить
.... імітація патужної діяльності.
Може спробувати налагодити постачання зброї ?
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28.11.2024 19:55 Ответить
Враг захопив майже весь південь України.
Від Маріуполя, Бердянська, Мелетополя, Нової Каховки. Знаходиться навпроти Херсона, Очакова на лівому березі, в Енергодарі, навпроти Нікополя. Захоплено все узбережжя Азовського моря, захоплено Крим.

А він говорит про самміт миру.
Який мир ???
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28.11.2024 20:55 Ответить
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28.11.2024 23:58 Ответить
Yermak - Second Lady of ukrainian President
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29.11.2024 00:32 Ответить
ПЗДЮК ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ )))
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04.12.2024 04:31 Ответить
ПОГОНЯЛО ПРИКРИЙ ХЙ )))
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04.12.2024 04:37 Ответить
 
 