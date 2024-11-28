Украина готова провести второй Саммит мира в ближайшем будущем, - ОП
С партнерами Украины уже наработана общая мирная рамка, которая станет основой для второго Саммита мира.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на международном форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго Саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", - отметил он.
По его словам, первый инаугурационный саммит в Швейцарии стал "действительно историческим событием", которое объединило более ста государств и международных организаций.
"И это наш общий успех. И география поддержки Украины продолжает расширяться от Северной Америки до Африки, от Европы до Азии", - сказал руководитель ОПУ.
Ермак подчеркнул, что Формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским на саммите G20 в 2022 году, является "очень важным достижением".
По его словам, установление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине - это не просто вопрос региональной безопасности, но и важный шаг к сохранению глобальной стабильности.
Он отметил, что обеспечение справедливого мира для Украины имеет решающее значение для глобальной стабильности и развития.
"Весь мир выигрывает от соблюдения устава ООН, справедливого и прочного мира. Мы призываем наших партнеров усилить поддержку Украины, чтобы восстановить уважение к международному праву, к уставу Организации Объединенных Наций, способствовать реализации Плана победы и Формулы мира для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины, Европы и всего мира", - резюмировал глава ОП.
Ранее сообщалось, что Украина стремится организовать второй Глобальный саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы на этот раз на нем присутствовала Россия. Но прямых переговоров с Москвой на этой встрече не будет.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре ко второму Саммиту мира будет готов текст с условиями, в которых прописано справедливое завершение войны.
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2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
відразу нахер на стадіон і розстріл - в 99% не помилимось.
2. Чим вам нинішній голова не такий? Носить вишиванку, їсть вареники з салом. Багато їсть.
3. Топот чуєте? Це зекоманда побігла у відставку.
4. Ага, з Колей-катлєтой на чолі.
5. Як ви так можете з рятівником нації?
6. І хто ж буде новим головою ВР? Арестович?
Ні, всі мають.дотримуватись законів, всі до одного.
То може добре, що ви не в Сингапурі?
Чи все таки будете наполягати на бреді Осла?
я вчора розмовляв з плутоніанином ..каже вони готові приїхати на саміт
марсіанини поки думають ..бо ілон не дасть інтернету
Бо з тебе і з твоїх самвтів миру толку...
суть у очі а самі знищують країну своїм грабунком та здають території
гівно влада гівно мед їх пустобрехеньків
И все с умным видом!
Може спробувати налагодити постачання зброї ?
Від Маріуполя, Бердянська, Мелетополя, Нової Каховки. Знаходиться навпроти Херсона, Очакова на лівому березі, в Енергодарі, навпроти Нікополя. Захоплено все узбережжя Азовського моря, захоплено Крим.
А він говорит про самміт миру.
Який мир ???