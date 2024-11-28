Украина готова провести второй Саммит мира в ближайшем будущем, - ОП

С партнерами Украины уже наработана общая мирная рамка, которая станет основой для второго Саммита мира.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на международном форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго Саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", - отметил он.

По его словам, первый инаугурационный саммит в Швейцарии стал "действительно историческим событием", которое объединило более ста государств и международных организаций.

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"И это наш общий успех. И география поддержки Украины продолжает расширяться от Северной Америки до Африки, от Европы до Азии", - сказал руководитель ОПУ.

Ермак подчеркнул, что Формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским на саммите G20 в 2022 году, является "очень важным достижением".

По его словам, установление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине - это не просто вопрос региональной безопасности, но и важный шаг к сохранению глобальной стабильности.

Он отметил, что обеспечение справедливого мира для Украины имеет решающее значение для глобальной стабильности и развития.

"Весь мир выигрывает от соблюдения устава ООН, справедливого и прочного мира. Мы призываем наших партнеров усилить поддержку Украины, чтобы восстановить уважение к международному праву, к уставу Организации Объединенных Наций, способствовать реализации Плана победы и Формулы мира для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины, Европы и всего мира", - резюмировал глава ОП.

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Ранее сообщалось, что Украина стремится организовать второй Глобальный саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы на этот раз на нем присутствовала Россия. Но прямых переговоров с Москвой на этой встрече не будет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре ко второму Саммиту мира будет готов текст с условиями, в которых прописано справедливое завершение войны.