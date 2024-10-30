Украина готовит на второй Саммит мира план из трех пунктов, - Никифоров
Украина готовит план из трех пунктов, который будет представлен на втором Саммите мира.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Подготовка ко второму Саммиту мира - это тема для отдельного разговора. Да, Украина готовит план, чтобы презентовать по итогам первого Саммита мира, готовит план из трех пунктов, чтобы презентовать его на втором Саммите мира. Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой", - сказал Никифоров в эфире телемарафона.
Напоминаем, 25 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ноябре будет готова представить финальный документ для второго Саммита мира.
Ранее сообщалось, что Украина стремится организовать второй Глобальный саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы на этот раз на нем присутствовала Россия. Но прямых переговоров с Москвой на этой встрече не будет.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре ко второму Саммиту мира будет готов текст с условиями, в которых прописано справедливое завершение войны.
і плани, плани, плани замість фортифікацій....
пунктівпальців моєїмрії ВАЗеленського ". Того, де обісцянки про 4 тис доларів вчителям.
Саммит! Саммит! План! План! Формула! Формула! - радуется ЗЕлёный попугай
2. Всі голосують за підтримку наступного плану, який колись напишуть Зеленскому.
3. Оголошується, що Другий саміт миру набагато дальше переплюнув за ефективністю Перший.
Чогось одразу подумалось про фігуру із трьох пальців...
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/304042_1730309584
Галюны уже пошли , вызывайте санитаров
Якщо на Зеленського подивитися і послухати його, не знаючи хто він такий - то він є ідіот ідіотом.
А з іншої сторони - Президент України.
Жах...
Пошел спать, разбудите меня на 100-й серии саммиту мира
А з гідно цього плану:
1. Війна до останнього українця;
2. Дайте грошей, багато грошей бо вже повний пи****ь;
3. Я нікому нічого не должен, що Ви від мене хочите, де зброя?
Ось так це "зе" боба вийде, зробить на фейсі глибоке обурення і намагатиметься робити гарну міну на фізіономії при дуже поганій грі. Правда скоро по тій пиці почнуть лупасити, можливо спочатку смердючими тапцями, а потім й ногами.