Украина готовит на второй Саммит мира план из трех пунктов, - Никифоров

Украина готовит план из трех пунктов, который будет представлен на втором Саммите мира.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подготовка ко второму Саммиту мира - это тема для отдельного разговора. Да, Украина готовит план, чтобы презентовать по итогам первого Саммита мира, готовит план из трех пунктов, чтобы презентовать его на втором Саммите мира. Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой", - сказал Никифоров в эфире телемарафона.

Напоминаем, 25 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ноябре будет готова представить финальный документ для второго Саммита мира.

Ранее сообщалось, что Украина стремится организовать второй Глобальный саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы на этот раз на нем присутствовала Россия. Но прямых переговоров с Москвой на этой встрече не будет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре ко второму Саммиту мира будет готов текст с условиями, в которых прописано справедливое завершение войны.