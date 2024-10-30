РУС
Новости
8 435 79

Украина готовит на второй Саммит мира план из трех пунктов, - Никифоров

никифоров

Украина готовит план из трех пунктов, который будет представлен на втором Саммите мира.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подготовка ко второму Саммиту мира - это тема для отдельного разговора. Да, Украина готовит план, чтобы презентовать по итогам первого Саммита мира, готовит план из трех пунктов, чтобы презентовать его на втором Саммите мира. Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой", - сказал Никифоров в эфире телемарафона.

Напоминаем, 25 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ноябре будет готова представить финальный документ для второго Саммита мира.

Читайте также: Мы увидим Россию на Саммите мира, когда будет полностью реализован "План победы", - Зеленский

Ранее сообщалось, что Украина стремится организовать второй Глобальный саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы на этот раз на нем присутствовала Россия. Но прямых переговоров с Москвой на этой встрече не будет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре ко второму Саммиту мира будет готов текст с условиями, в которых прописано справедливое завершение войны.

Автор: 

Сергей Никифоров (157) глобальный саммит мира (273)
Топ комментарии
+56
Завязуйте з планом і йдіть накуй
показать весь комментарий
30.10.2024 20:31 Ответить
+33
показать весь комментарий
30.10.2024 20:36 Ответить
+29
і знову, яскраво виражений імбецил нікіфоров!
показать весь комментарий
30.10.2024 20:34 Ответить
Завязуйте з планом і йдіть накуй
показать весь комментарий
30.10.2024 20:31 Ответить
Є-ЗЕ МАРОДЕРНЮ на вила!
показать весь комментарий
30.10.2024 20:35 Ответить
На три букви, а не три пункти.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:50 Ответить
Какой-то сюр..
показать весь комментарий
30.10.2024 20:33 Ответить
вдаримо самітами по наступу орків !

і плани, плани, плани замість фортифікацій....
показать весь комментарий
30.10.2024 21:14 Ответить
Не більший сюр ніж коли комік наркот став президентом
показать весь комментарий
31.10.2024 09:44 Ответить
і знову, яскраво виражений імбецил нікіфоров!
показать весь комментарий
30.10.2024 20:34 Ответить
Ага, ібецили - мільярдери...
показать весь комментарий
30.10.2024 20:39 Ответить
Это воры, сэр !
показать весь комментарий
30.10.2024 21:46 Ответить
Зелена еліта,мля
показать весь комментарий
31.10.2024 13:05 Ответить
викопаний ДжейДі Венс
показать весь комментарий
31.10.2024 14:43 Ответить
Угу...Тільки у Венса обличчя не таке дибільне.Хіба що борода.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:03 Ответить
та ну.. таке саме -- тілько "повніше"
показать весь комментарий
31.10.2024 16:29 Ответить
Зеленський- видатний шоумен **********.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:34 Ответить
Гарно.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:35 Ответить
Якщо вам москалям "гарно", то забирайте все зелене шобло до себе і радійте з цього "гарно", а нам вистачило на багато десятиліть наперед.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:38 Ответить
А начиналось все с 10 пунктов "формулы мира"...
показать весь комментарий
30.10.2024 20:36 Ответить
A закінчиться комбінацією із трьох пунктів пальців
показать весь комментарий
30.10.2024 21:17 Ответить
Почалося все з "я - ваш вирок!". Це було у 2019-му.
показать весь комментарий
30.10.2024 23:28 Ответить
Почалось все з "Країна моєї мрії ВАЗеленського ". Того, де обісцянки про 4 тис доларів вчителям.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:03 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 20:36 Ответить
План, план...а Україна доживе до цього саміту? Дякувати безглуздим Ставкам та некопетентним діям Сирскького розал на Сході набирає оберти.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:37 Ответить
Ну у Бубочки думають, що так. Планують ще 160000 нових людей у армію набрати.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:44 Ответить
****, знову план....
показать весь комментарий
30.10.2024 20:38 Ответить
А колись у наріду реально увірветься терпець.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:39 Ответить
Якщо жабу варити повільно, тому не факт.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:24 Ответить
Дуже забагато никальщиків від ТЦК понавилазило з коментарями))
показать весь комментарий
30.10.2024 20:39 Ответить
пнх ухылянт, давший присягу народу України
показать весь комментарий
30.10.2024 20:44 Ответить
Не знаю який там план, але в європейській пресі пишуть про те, що вже є плани у армію ще 160 тисяч людей набрати. Не знаю чому тут про це не пишуть.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:40 Ответить
Laut der Nachrichtenagentur AFP plant die Ukraine konkret, ihre Armee um rund 160.000 weitere Soldaten zu vergrößern.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:43 Ответить
автоматиками проти кабів не сильно повоюєш
показать весь комментарий
30.10.2024 20:54 Ответить
Знову якась муйня в ціх троьх пунктах буде накшталт свободи судноплавства та трансгендерної рівності. Ну зе думає що там суцільні дурачки сидять і можна зайти з далека щоб якось підчепити їх на крючок і втянути в гру,але вони його вже добре знають і він мяко кажучі всіх забебав від Моді до Байдена с Шольцом. А по суті ніхто й не збираєтся розмовляти ні глобальний південь, ні демократичний захід. Вони вже свої пропозиції сказали і чітко прямують своею стежкою.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:40 Ответить
План плана миру!
показать весь комментарий
30.10.2024 20:40 Ответить
Поки Україна готує план, росія готує нові дивізії, озброєння та боєзапаси...
показать весь комментарий
30.10.2024 20:41 Ответить
станбул2
показать весь комментарий
30.10.2024 20:42 Ответить
Зеля готує план з трьох букв
показать весь комментарий
30.10.2024 20:42 Ответить
Кацапи щодня просуваються, а у цих презервативів на умі лише Саміт миру та план…
показать весь комментарий
30.10.2024 20:44 Ответить
Так они замыливают лохам продвижение кацапов
показать весь комментарий
30.10.2024 21:31 Ответить
Наконец то, заждались.Бред.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:47 Ответить
- Сильвер! Сильвер! - радуется попугай. - Свистать всех наверх! Держи курс на Остров Скелета!
Саммит! Саммит! План! План! Формула! Формула! - радуется ЗЕлёный попугай
показать весь комментарий
30.10.2024 20:50 Ответить
1. Всі дякують Найвеличнішому Лідору Світу.
2. Всі голосують за підтримку наступного плану, який колись напишуть Зеленскому.
3. Оголошується, що Другий саміт миру набагато дальше переплюнув за ефективністю Перший.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:00 Ответить
Та засуньте його собі в соаку.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:00 Ответить
і вже завтра, всі обласні та районні ради проведуть партактиви, а післязавтра - масові збори, в підтримку нових трьох пунктів другого саміту миру, під гаслом "одно стайно, зовнішню політику дєрьмачили потужно підтримуємо і славімо її!!"
показать весь комментарий
30.10.2024 21:02 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 21:12 Ответить
ідіть у сраку!
показать весь комментарий
30.10.2024 21:16 Ответить
Україна готує на другий Саміт миру план із трьох пунктів

Чогось одразу подумалось про фігуру із трьох пальців...
показать весь комментарий
30.10.2024 21:20 Ответить
Ну и хто тут "Україна готує ..."

показать весь комментарий
30.10.2024 21:21 Ответить
План должен быть один - НЕ ВОРОВАТЬ .
показать весь комментарий
30.10.2024 21:30 Ответить
Це якась карма. Боже, не вже вони не розуміють якими ідіотами вони виглядають. Виродки.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:30 Ответить
Розуміти не на часі.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:44 Ответить
"Уже видим контуры", - Зеленский анонсировал заседание в формате "Рамштайн"

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/304042_1730309584

Галюны уже пошли , вызывайте санитаров
показать весь комментарий
30.10.2024 21:37 Ответить
фсб лихорадочно придумывает все новую лапшу для зелохов, которую им вешает зедерьмаковщина, шобы имитировать бурную деятельность своих агентов.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:45 Ответить
План з трьох пунктів - це дурня, яка має менший сенс ніж навіть фігура з трьох пальців.
Якщо на Зеленського подивитися і послухати його, не знаючи хто він такий - то він є ідіот ідіотом.
А з іншої сторони - Президент України.
Жах...
показать весь комментарий
30.10.2024 22:31 Ответить
і нехай ще для шоу "другий саміт миру" дермак зробить собі нову пластику, ботокс, силіконові губи та груди і придбає пинєходи, як у *****, щоб казатися ще вищим і ще незламнішим, бо Зєлє, його "страшнєнькой пАдружкє", вже однаково нічого не допоможе, нехай вона просто продовжує не брИтися і просто бухати - і все станеться само собою природньо-прикольно... наголосували, блін..
показать весь комментарий
30.10.2024 22:41 Ответить
Цілих три пункти? Готують це звучить, ніби ціла когорта кухарів над тим планом з трьох пунктів місяць корячиться. Може краще нехай наприклад Бутусов напише, думаю один хвилин за 5-ть справиться з перервою на каву, або я нашкрябаю (вибачте почерк як у лікаря) хвилин за 10 з перекуром на хильнути для натхнення.
показать весь комментарий
30.10.2024 23:21 Ответить
И вот что бесит--- и не ************ чушь запускать!?
показать весь комментарий
30.10.2024 23:38 Ответить
Gljadja na djinamiku frontovih kart v tjechenjii posljednjeij njedjelji kazhetsja, chto plan 'mira' u Zeljenskovo mozhet sodjerzhatj toljko odjin punkt - bezogovorochnuju kapituljaciju Ukraini!
показать весь комментарий
31.10.2024 00:33 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 01:27 Ответить
Більше розміновуй Вова і треба просто пєрєстать стрєлять
показать весь комментарий
31.10.2024 01:30 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 01:31 Ответить
Скоро його прямо за столом переговорів будуть ставити в дуже пікантну позу, і піканити у д**у доти, доки не віддасть, що обійцяв, при чому це робитимуть для початку на міжнародних самітах, а потім вже в Україні добровольці-патріоти з національних добробатів на зразок Азов, Правий сектор, Січ і т. д., адже вони там не за бобу, а за Україну воюють, і нічого нікому здавати, віддавати, передавати вони не збираються, а ось бобу, падаляка, дерьмака хочуть повісити, що в чергу вже два роки записуються. І вони від свого не відступляться.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:39 Ответить
У Зеленського на такі випадки є Єрмак - це його мозок і ляльковод.
показать весь комментарий
31.10.2024 23:45 Ответить
А ти козел вже Мівіни нажерся??
показать весь комментарий
31.10.2024 06:23 Ответить
почитал, позевал.

Пошел спать, разбудите меня на 100-й серии саммиту мира
показать весь комментарий
31.10.2024 08:42 Ответить
А вот интересно - сколько времени нужно чтобы взять листочек и написать план из трёх пунктов?
показать весь комментарий
31.10.2024 09:30 Ответить
Рівно стільки щоб написати слово з трьох літер.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:56 Ответить
Це вже навіть не хочеться висміювати. finita la commedia
показать весь комментарий
31.10.2024 10:28 Ответить
Вас вже ніхто не слухає, блазні
показать весь комментарий
31.10.2024 12:01 Ответить
Я привьоз вам шікарний план із 3 пунктов. 1 - рєжім, 2 крутім, 3 курім. Ну как єто вам?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:45 Ответить
Ага, так все ясно! Свіжий кокс з Болівії не допомагає. Значить переходять до наступного плану "Г".
А з гідно цього плану:
1. Війна до останнього українця;
2. Дайте грошей, багато грошей бо вже повний пи****ь;
3. Я нікому нічого не должен, що Ви від мене хочите, де зброя?
Ось так це "зе" боба вийде, зробить на фейсі глибоке обурення і намагатиметься робити гарну міну на фізіономії при дуже поганій грі. Правда скоро по тій пиці почнуть лупасити, можливо спочатку смердючими тапцями, а потім й ногами.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:33 Ответить
зелупа у всій цій кацапсько-фсбшній шайці просто розводящий
показать весь комментарий
31.10.2024 15:07 Ответить
місяць тому в стрімі Луценко чітко сказав, що наступний план - зливати ДОнбас і робити так,щоб винні були США і інші партнери
показать весь комментарий
31.10.2024 15:44 Ответить
Три пункти теж засекречені?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:51 Ответить
Просто засирає блазень ефір.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:54 Ответить
никифоров,казлов пєтухов. ви серйозно?
показать весь комментарий
31.10.2024 16:27 Ответить
 
 