Україна готує на другий Саміт миру план із трьох пунктів, - Никифоров
Україна готує план із трьох пунктів, який буде представлено на другому Саміті миру.
Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Підготовка до другого Саміту миру - це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою", - сказав Никифоров в ефірі телемарафону.
Нагадуємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в листопаді буде готова представити фінальний документ для другого Саміту миру.
Раніше повідомлялося, що Україна прагне організувати другий Глобальний саміт миру до кінця 2024 року і хоче, щоб цього разу на ньому була присутня Росія. Але прямих переговорів із Москвою на цій зустрічі не буде.
Президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді до другого Саміту миру буде готовий текст з умовами, в яких прописано справедливе завершення війни.
і плани, плани, плани замість фортифікацій....
пунктівпальців моєїмрії ВАЗеленського ". Того, де обісцянки про 4 тис доларів вчителям.
Саммит! Саммит! План! План! Формула! Формула! - радуется ЗЕлёный попугай
2. Всі голосують за підтримку наступного плану, який колись напишуть Зеленскому.
3. Оголошується, що Другий саміт миру набагато дальше переплюнув за ефективністю Перший.
Чогось одразу подумалось про фігуру із трьох пальців...
Галюны уже пошли , вызывайте санитаров
Якщо на Зеленського подивитися і послухати його, не знаючи хто він такий - то він є ідіот ідіотом.
А з іншої сторони - Президент України.
Жах...
Пошел спать, разбудите меня на 100-й серии саммиту мира
А з гідно цього плану:
1. Війна до останнього українця;
2. Дайте грошей, багато грошей бо вже повний пи****ь;
3. Я нікому нічого не должен, що Ви від мене хочите, де зброя?
Ось так це "зе" боба вийде, зробить на фейсі глибоке обурення і намагатиметься робити гарну міну на фізіономії при дуже поганій грі. Правда скоро по тій пиці почнуть лупасити, можливо спочатку смердючими тапцями, а потім й ногами.