8 435 79

Україна готує на другий Саміт миру план із трьох пунктів, - Никифоров

никифоров

Україна готує план із трьох пунктів, який буде представлено на другому Саміті миру.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підготовка до другого Саміту миру - це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою", - сказав Никифоров в ефірі телемарафону.

Нагадуємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в листопаді буде готова представити фінальний документ для другого Саміту миру.

Також читайте: Ми побачимо Росію на Саміті миру, коли буде повністю реалізовано "План перемоги", - Зеленський

Раніше повідомлялося, що Україна прагне організувати другий Глобальний саміт миру до кінця 2024 року і хоче, щоб цього разу на ньому була присутня Росія. Але прямих переговорів із Москвою на цій зустрічі не буде.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді до другого Саміту миру буде готовий текст з умовами, в яких прописано справедливе завершення війни.

Сергій Никифоров (163) Глобальний саміт миру (278)
+56
Завязуйте з планом і йдіть накуй
+33
+29
і знову, яскраво виражений імбецил нікіфоров!
Завязуйте з планом і йдіть накуй
Є-ЗЕ МАРОДЕРНЮ на вила!
На три букви, а не три пункти.
Какой-то сюр..
вдаримо самітами по наступу орків !

і плани, плани, плани замість фортифікацій....
Не більший сюр ніж коли комік наркот став президентом
і знову, яскраво виражений імбецил нікіфоров!
Ага, ібецили - мільярдери...
Это воры, сэр !
Зелена еліта,мля
викопаний ДжейДі Венс
Угу...Тільки у Венса обличчя не таке дибільне.Хіба що борода.
та ну.. таке саме -- тілько "повніше"
Зеленський- видатний шоумен **********.
Гарно.
Якщо вам москалям "гарно", то забирайте все зелене шобло до себе і радійте з цього "гарно", а нам вистачило на багато десятиліть наперед.
А начиналось все с 10 пунктов "формулы мира"...
A закінчиться комбінацією із трьох пунктів пальців
Почалося все з "я - ваш вирок!". Це було у 2019-му.
Почалось все з "Країна моєї мрії ВАЗеленського ". Того, де обісцянки про 4 тис доларів вчителям.
План, план...а Україна доживе до цього саміту? Дякувати безглуздим Ставкам та некопетентним діям Сирскького розал на Сході набирає оберти.
Ну у Бубочки думають, що так. Планують ще 160000 нових людей у армію набрати.
****, знову план....
А колись у наріду реально увірветься терпець.
Якщо жабу варити повільно, тому не факт.
Дуже забагато никальщиків від ТЦК понавилазило з коментарями))
пнх ухылянт, давший присягу народу України
Не знаю який там план, але в європейській пресі пишуть про те, що вже є плани у армію ще 160 тисяч людей набрати. Не знаю чому тут про це не пишуть.
Laut der Nachrichtenagentur AFP plant die Ukraine konkret, ihre Armee um rund 160.000 weitere Soldaten zu vergrößern.
автоматиками проти кабів не сильно повоюєш
Знову якась муйня в ціх троьх пунктах буде накшталт свободи судноплавства та трансгендерної рівності. Ну зе думає що там суцільні дурачки сидять і можна зайти з далека щоб якось підчепити їх на крючок і втянути в гру,але вони його вже добре знають і він мяко кажучі всіх забебав від Моді до Байдена с Шольцом. А по суті ніхто й не збираєтся розмовляти ні глобальний південь, ні демократичний захід. Вони вже свої пропозиції сказали і чітко прямують своею стежкою.
План плана миру!
Поки Україна готує план, росія готує нові дивізії, озброєння та боєзапаси...
станбул2
Зеля готує план з трьох букв
Кацапи щодня просуваються, а у цих презервативів на умі лише Саміт миру та план…
Так они замыливают лохам продвижение кацапов
Наконец то, заждались.Бред.
- Сильвер! Сильвер! - радуется попугай. - Свистать всех наверх! Держи курс на Остров Скелета!
Саммит! Саммит! План! План! Формула! Формула! - радуется ЗЕлёный попугай
1. Всі дякують Найвеличнішому Лідору Світу.
2. Всі голосують за підтримку наступного плану, який колись напишуть Зеленскому.
3. Оголошується, що Другий саміт миру набагато дальше переплюнув за ефективністю Перший.
Та засуньте його собі в соаку.
і вже завтра, всі обласні та районні ради проведуть партактиви, а післязавтра - масові збори, в підтримку нових трьох пунктів другого саміту миру, під гаслом "одно стайно, зовнішню політику дєрьмачили потужно підтримуємо і славімо її!!"
ідіть у сраку!
Україна готує на другий Саміт миру план із трьох пунктів

Чогось одразу подумалось про фігуру із трьох пальців...
Ну и хто тут "Україна готує ..."

План должен быть один - НЕ ВОРОВАТЬ .
Це якась карма. Боже, не вже вони не розуміють якими ідіотами вони виглядають. Виродки.
Розуміти не на часі.
"Уже видим контуры", - Зеленский анонсировал заседание в формате "Рамштайн"

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/304042_1730309584

Галюны уже пошли , вызывайте санитаров
фсб лихорадочно придумывает все новую лапшу для зелохов, которую им вешает зедерьмаковщина, шобы имитировать бурную деятельность своих агентов.
План з трьох пунктів - це дурня, яка має менший сенс ніж навіть фігура з трьох пальців.
Якщо на Зеленського подивитися і послухати його, не знаючи хто він такий - то він є ідіот ідіотом.
А з іншої сторони - Президент України.
Жах...
і нехай ще для шоу "другий саміт миру" дермак зробить собі нову пластику, ботокс, силіконові губи та груди і придбає пинєходи, як у *****, щоб казатися ще вищим і ще незламнішим, бо Зєлє, його "страшнєнькой пАдружкє", вже однаково нічого не допоможе, нехай вона просто продовжує не брИтися і просто бухати - і все станеться само собою природньо-прикольно... наголосували, блін..
Цілих три пункти? Готують це звучить, ніби ціла когорта кухарів над тим планом з трьох пунктів місяць корячиться. Може краще нехай наприклад Бутусов напише, думаю один хвилин за 5-ть справиться з перервою на каву, або я нашкрябаю (вибачте почерк як у лікаря) хвилин за 10 з перекуром на хильнути для натхнення.
И вот что бесит--- и не ************ чушь запускать!?
Gljadja na djinamiku frontovih kart v tjechenjii posljednjeij njedjelji kazhetsja, chto plan 'mira' u Zeljenskovo mozhet sodjerzhatj toljko odjin punkt - bezogovorochnuju kapituljaciju Ukraini!
Більше розміновуй Вова і треба просто пєрєстать стрєлять
Скоро його прямо за столом переговорів будуть ставити в дуже пікантну позу, і піканити у д**у доти, доки не віддасть, що обійцяв, при чому це робитимуть для початку на міжнародних самітах, а потім вже в Україні добровольці-патріоти з національних добробатів на зразок Азов, Правий сектор, Січ і т. д., адже вони там не за бобу, а за Україну воюють, і нічого нікому здавати, віддавати, передавати вони не збираються, а ось бобу, падаляка, дерьмака хочуть повісити, що в чергу вже два роки записуються. І вони від свого не відступляться.
У Зеленського на такі випадки є Єрмак - це його мозок і ляльковод.
А ти козел вже Мівіни нажерся??
почитал, позевал.

Пошел спать, разбудите меня на 100-й серии саммиту мира
А вот интересно - сколько времени нужно чтобы взять листочек и написать план из трёх пунктов?
Рівно стільки щоб написати слово з трьох літер.
Це вже навіть не хочеться висміювати. finita la commedia
Вас вже ніхто не слухає, блазні
Я привьоз вам шікарний план із 3 пунктов. 1 - рєжім, 2 крутім, 3 курім. Ну как єто вам?
Ага, так все ясно! Свіжий кокс з Болівії не допомагає. Значить переходять до наступного плану "Г".
А з гідно цього плану:
1. Війна до останнього українця;
2. Дайте грошей, багато грошей бо вже повний пи****ь;
3. Я нікому нічого не должен, що Ви від мене хочите, де зброя?
Ось так це "зе" боба вийде, зробить на фейсі глибоке обурення і намагатиметься робити гарну міну на фізіономії при дуже поганій грі. Правда скоро по тій пиці почнуть лупасити, можливо спочатку смердючими тапцями, а потім й ногами.
зелупа у всій цій кацапсько-фсбшній шайці просто розводящий
місяць тому в стрімі Луценко чітко сказав, що наступний план - зливати ДОнбас і робити так,щоб винні були США і інші партнери
Три пункти теж засекречені?
Просто засирає блазень ефір.
никифоров,казлов пєтухов. ви серйозно?
