Україна готує на другий Саміт миру план із трьох пунктів, - Никифоров

Україна готує план із трьох пунктів, який буде представлено на другому Саміті миру.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підготовка до другого Саміту миру - це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою", - сказав Никифоров в ефірі телемарафону.

Нагадуємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в листопаді буде готова представити фінальний документ для другого Саміту миру.

Також читайте: Ми побачимо Росію на Саміті миру, коли буде повністю реалізовано "План перемоги", - Зеленський

Раніше повідомлялося, що Україна прагне організувати другий Глобальний саміт миру до кінця 2024 року і хоче, щоб цього разу на ньому була присутня Росія. Але прямих переговорів із Москвою на цій зустрічі не буде.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді до другого Саміту миру буде готовий текст з умовами, в яких прописано справедливе завершення війни.