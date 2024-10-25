В ноябре будем готовы представить финальный документ для второго саммита мира, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 975-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялась конференция на основе пункта Формулы мира об одном из фундаментальных условий завершения войны и недопущения новой агрессии, а именно - о выводе армии оккупанта с территории Украины. То, что действительно необходимо, чтобы восстановить справедливость. В этой конференции приняли участие представители более 50 стран и международных организаций. Достаточно широкое представительство.

Вчера в Латвии параллельно с саммитом нашей Крымской платформы состоялась конференция по другому пункту Формулы мира, который посвящен полному выполнению Устава ООН. И в этой конференции приняли участие более 60 стран и международных организаций.

Начиная с августа и до ноября в рамках таких конференций прорабатываются все пункты Формулы мира - все с хорошим представительством мира. Уже были встречи по ядерной безопасности, энергетической безопасности, продовольственной, экологической - после подрыва Каховской дамбы и всех российских ударов.

То есть все аспекты российской агрессии будут вынесены в отдельный документ, который должен стать содержательной основой для второго Саммита мира. Пошаговый путь к миру. Сейчас, в конце октября, состоится еще одна очень важная конференция по гуманитарным аспектам - это освобождение пленных и возвращение депортированных детей. После этого в ноябре будем готовы представить финальный документ - для второго Саммита мира.

Украина первой предложила всеобъемлющий и реальный путь завершения войны - это было более двух лет назад - Формулу мира. На основе Устава ООН. И нам удалось объединить представителей всех частей мира ради реализации Формулы. Провели инаугурационный Саммит мира - очень успешный. Сто стран и международных организаций. Должны сделать все, чтобы состоялся следующий Саммит мира, который поставит точку в войне - справедливую точку. Такой, чтобы безопасность нашего государства и людей была надежно гарантирована", - сказал Зеленский.

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