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Новости Видео Война
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В ноябре будем готовы представить финальный документ для второго саммита мира, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 975-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялась конференция на основе пункта Формулы мира об одном из фундаментальных условий завершения войны и недопущения новой агрессии, а именно - о выводе армии оккупанта с территории Украины. То, что действительно необходимо, чтобы восстановить справедливость. В этой конференции приняли участие представители более 50 стран и международных организаций. Достаточно широкое представительство.

Вчера в Латвии параллельно с саммитом нашей Крымской платформы состоялась конференция по другому пункту Формулы мира, который посвящен полному выполнению Устава ООН. И в этой конференции приняли участие более 60 стран и международных организаций.

Начиная с августа и до ноября в рамках таких конференций прорабатываются все пункты Формулы мира - все с хорошим представительством мира. Уже были встречи по ядерной безопасности, энергетической безопасности, продовольственной, экологической - после подрыва Каховской дамбы и всех российских ударов.

То есть все аспекты российской агрессии будут вынесены в отдельный документ, который должен стать содержательной основой для второго Саммита мира. Пошаговый путь к миру. Сейчас, в конце октября, состоится еще одна очень важная конференция по гуманитарным аспектам - это освобождение пленных и возвращение депортированных детей. После этого в ноябре будем готовы представить финальный документ - для второго Саммита мира.

Украина первой предложила всеобъемлющий и реальный путь завершения войны - это было более двух лет назад - Формулу мира. На основе Устава ООН. И нам удалось объединить представителей всех частей мира ради реализации Формулы. Провели инаугурационный Саммит мира - очень успешный. Сто стран и международных организаций. Должны сделать все, чтобы состоялся следующий Саммит мира, который поставит точку в войне - справедливую точку. Такой, чтобы безопасность нашего государства и людей была надежно гарантирована", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20906) Формула мира (78) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+14
Я не фанат теорій змови та версій про зради, але на фоні того, як розвиваються події, вже теж починаю думати, що фінальний документ Зеля вже представив свого часу. В Омані. І це дійсно План Перемоги. От тільки не нашої.
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25.10.2024 22:03 Ответить
+9
Ой краще подумав як зупинити ворога на покровському напрямку ,адже ми втрачаємо металургію саме там видобуваєтся вугілля ,а так званий другий саміт миру це розмова ні про що ,рашиський диктатор чітко заявив він за переговори тільки на основі перемоги фашиської росії.
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25.10.2024 22:07 Ответить
+6
А что там с "документом" первого саммита? Помнится носились с ним долго...
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25.10.2024 22:01 Ответить
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А что там с "документом" первого саммита? Помнится носились с ним долго...
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25.10.2024 22:01 Ответить
Посольство в ОМАНІ вже готове
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25.10.2024 22:40 Ответить
Я не фанат теорій змови та версій про зради, але на фоні того, як розвиваються події, вже теж починаю думати, що фінальний документ Зеля вже представив свого часу. В Омані. І це дійсно План Перемоги. От тільки не нашої.
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25.10.2024 22:03 Ответить
Та ні, то просто рожеві мрії...
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25.10.2024 22:06 Ответить
Знову мрії якісь пішли. З тієї ж опери, що і 1млн дерев, 4000 євро вчителям зарплати в Україні (навіть в Німеччині таку зарплату мабуть тільки професорам платять і то не всім, а за вислугу років)...

І хто у це ще вірить не знаю.

Таке враження що герой публікації живе у власному видуманому світі.
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25.10.2024 22:04 Ответить
Зарплата учителів на повну ставку в Німеччині близько 3000 євро без відрахувань у страхові і пенсійні фонди. І то за умови роботи 5 повних робочих днів на тиждень.
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25.10.2024 22:11 Ответить
Вибачте за уточнення: дерев планувалося висадити мільярд. Не треба недооцінювати президента.
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25.10.2024 22:41 Ответить
формула
план
саммит
план
гружённый, об **********, бомбардировщи,
раствор мощный, плюс план в догончик
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25.10.2024 22:04 Ответить
Геть ішака!
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25.10.2024 22:04 Ответить
Кому???
дєрьмак і так знає, іншим пох..
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25.10.2024 22:04 Ответить
Провели перший саміт дуже успішний... І як же цей дуже успішний саміт зупинив чи хоча б зменшив війну?
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25.10.2024 22:05 Ответить
Виходим в фінал - кацапи теж готовляться фінішувати на Донбасі
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25.10.2024 22:06 Ответить
Ой краще подумав як зупинити ворога на покровському напрямку ,адже ми втрачаємо металургію саме там видобуваєтся вугілля ,а так званий другий саміт миру це розмова ні про що ,рашиський диктатор чітко заявив він за переговори тільки на основі перемоги фашиської росії.
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25.10.2024 22:07 Ответить
Я продолжу кормить вас "завтраками"... Это стало понятно ещё через две-три недели от февраля 2022 года.
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25.10.2024 22:14 Ответить
А в 2019 не було зрозуміло?
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25.10.2024 23:09 Ответить
В 2019 я собирал документы для эмиграции в Чехию и учил язык. Поэтому мне было не до этого. Я участвовал всего в одних выборах за всю жизнь.
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26.10.2024 09:39 Ответить
Ну, якщо перший саміт "Миру" було оголошено потужно найуспішним, то навіть в голову не влізає, який буде наступний!
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25.10.2024 22:17 Ответить
По традиции, это должен быть "незламним"!
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25.10.2024 22:43 Ответить
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25.10.2024 22:24 Ответить
Господи! Поможи йому спуститися на землю, і подивитися реально на події навкруги..Поставив Сирського , мабуть для здачі країни, тепер гроші не для фронту а на безрезультатний саміт.
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25.10.2024 22:38 Ответить
Так він реально це все і робить по Оманському Плану. Він усе чудово бачить. Торчок, якій здає країну. То було його завдання, недарма цього вишкребка рашка протягнула у президенти
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26.10.2024 06:49 Ответить
УКОЛИТЕ этого ИДИОТА чем-нибудь, может тогда хоть один день пройдет без этого ПУСТОГО ПЕРДЕЖА В ЛУЖУ.
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25.10.2024 22:42 Ответить
Потужності нашому Лідору вистачить на кілька десятків самітів миру, безпекових угод, формул миру, рамштайнів і звичайно ж планів перемог
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25.10.2024 22:43 Ответить
Лідору, може й вистачить. Але на ті безглузді саміти вже ніхто не приїжджатиме.
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25.10.2024 23:11 Ответить
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25.10.2024 22:54 Ответить
Кінчайте те ООН з його радбезом ( рашею та китаем)
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25.10.2024 22:55 Ответить
Нах-нах, к терапевту
.. или к наркологу
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25.10.2024 23:00 Ответить
Чи не пора б йому стулити пельку?
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25.10.2024 23:08 Ответить
Саме краще буде на тому саміті оголосити про наявність в Україні ядерної зброї
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26.10.2024 00:42 Ответить
І отримати санкції.Норм план.
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26.10.2024 09:25 Ответить
Дивлячись, що москву та Крим перестали бомбити, починаєш розуміти у чому той Саміт миру.
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26.10.2024 01:32 Ответить
Прочитав допис.... Довбойоб і в Африці довбойоб...
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26.10.2024 05:14 Ответить
не зрозуміло, а в США возили чверть-фінал чи полу-фінал
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26.10.2024 05:46 Ответить
В стилі..Хочу купить дом но не имею возможности...Поки тільки козу ..
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26.10.2024 06:56 Ответить
Норм.А як заставити рашку вивести війська?Заговорити до смерті?Жах...він тупо тратить наш час....жах....
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26.10.2024 09:23 Ответить
Наконец то, ждём с нетерпением.Слава великому "патужному важдю" , всё равно нае..ут, прое..ут,
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26.10.2024 09:52 Ответить
Це зветься «з наполегливістю ідіота»..
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26.10.2024 10:09 Ответить
 
 