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Зеленский поручил сделать формат технологической Ставки: наибольший приоритет – это дроны

Зеленський провів нараду 25 жовтня

Президент Владимир Зеленский поручил разработать формат технологической Ставки.

Об этом глава государства рассказал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В пятницу, 25 октября, Зеленский провел совещание, на котором присутствовали военные, разведка, секретарь СНБО, чиновники и представители Офиса президента.

"Ключевые вопросы - о том, что сейчас пока ограничивает возможности Украины, и как их можно решить. Планируем привлечь гражданское общество к работе над внутренним "Планом победы", - сказал глава государства.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что поручил сделать формат технологической Ставки.

"Самый большой приоритет - это дроны, конечно. В том числе дроны, которые могут сбивать "Шахеды" и другие ударные беспилотники", - подчеркнул глава государства.

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Также президент поручил Главному управлению разведки вместе со Службой безопасности особенно заняться вопросами по освобождению из российского плена гражданских лиц, поскольку "сейчас относительно этого результаты недостаточны".

На совещании также проработали вопрос некоторых законодательных изменений, которые нужны, и санкционной политики.

Читайте также: Зеленский провел Ставку: Поручил подготовить части внутреннего Плана усиления Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) дроны (4134) Ставка (131)


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Топ комментарии
+8
Это не президент и Ко, это какой-то генератор спама, туфты, видосиков и белого шума...
Всем же ясно , что выхода из этой кухни нет и не будет.
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25.10.2024 21:12 Ответить
+5
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25.10.2024 21:21 Ответить
+4
А сам він чим займається ?
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25.10.2024 21:08 Ответить
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А сам він чим займається ?
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25.10.2024 21:08 Ответить
якщо не помиляюсь, він за статтю про дрони викинув Залужного з його командою? Який це рік був? й хто тоді обіцяв з міністрів мільйон дронів до грудня 2023-го? й де зараз заховався кращий аграрний менеджер Ахмєтова?
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25.10.2024 21:14 Ответить
я про бувшого міністра стратегічних галузей Камишіна у котрого тоді була одна гілка стратегічних завдань - вивіз зерна олігархату
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25.10.2024 21:16 Ответить
Ви дійсно не розумієте, що ахметови і камишині при одному президенті поводять себе так, а при іншому інше ?

КОШКА С ДОМУ - МІШИ В ПЛЯС
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25.10.2024 23:02 Ответить
А що там за футболка була у Зе , що раша вій підняла?
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25.10.2024 21:09 Ответить
Знайшла
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25.10.2024 21:13 Ответить
Ця футболка була подарована Порошенку на одному з брифінгів
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25.10.2024 21:18 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский https://informator.ua/ru/amerika-predostavila-ukraine-20-milliardov-dollarov-zelenskiy-zapisal-obrashchenie-v-interesnoy-futbolke во время вечернего обращения появился в футболке с надписью "Make Russia Small Again" , которая ранее вызывала восторг у Петра Порошенко. Эта одежда стала частью гардероба бывшего президента как часть мерча Международного центра украинской победы (ICUV), специально разработанного для международных встреч. Одним из инициаторов платформы является эксдепутат Анна Гопко.
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25.10.2024 21:20 Ответить
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25.10.2024 21:21 Ответить
ОСЬ, знайшла .Зеленский получил футболку от народного депутата Анны Гопко во время встречи с представителями украинского гражданского общества, которая https://www.president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-plan-peremogi-z-predstavnikami-*********-94009 состоялась 23 октября.
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25.10.2024 21:21 Ответить
а то це ,Гопко? вона за наших чи за ОП чи за руських?
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25.10.2024 21:24 Ответить
Путлер, Україна воює проти раши разом
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25.10.2024 21:26 Ответить
татаров портнов а агент козир теж оюють
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25.10.2024 21:28 Ответить
На фото їх нема
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25.10.2024 21:40 Ответить
зняла з Пороха?
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25.10.2024 21:30 Ответить
та ні, він в спальні сам забувся)
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25.10.2024 21:40 Ответить
В них різні розміри
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25.10.2024 21:45 Ответить
Це він після 'Пороха а таке презентував нас собі ! Це як купити в бутіку з плеча відомої супермоделі
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25.10.2024 22:09 Ответить
Але він виглядає в цій футболці молодше пороха. У Словаччини ходять чутки, що порох з жінкою зробили підтяжки обличчя. Ви мабуть в курсі?
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25.10.2024 22:13 Ответить
Ну і? А в Омані , ходять чутки, що вова відкрив Єрмаківським Сибігою офіційну явочну агентів кремля в Україні під виглядом посольства України .
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25.10.2024 22:29 Ответить
Вони в Омані теж будуть робити підтяжки обличч ?
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25.10.2024 22:31 Ответить
Зеленські й Єрмак третій супруг?
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25.10.2024 22:32 Ответить
Трамп такі союзи не підтримує - ШО ПІНЧУК ЗАЗРЯ гроші в кампанію Трампа вкидає?
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25.10.2024 22:34 Ответить
Пінчук же головна зараз опора в ОПУ
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25.10.2024 22:35 Ответить
Пінчук теж підтяжки обличчя робить , а хутин взагалі весь у ботоксі
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25.10.2024 22:45 Ответить
головне завдання відволікти від запізнілого рішення по дронах - ТА ТО ЩЕ ТІЛЬКИ ПІАРНОГО РІШЕННЯ - бо це запізнилося на майже три роки , а Залужного за це зʼїли.
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26.10.2024 01:50 Ответить
Треба щоб усі українці вдягли такі футболки , ´ не тількі Зе и Порошенко
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25.10.2024 21:23 Ответить
а що там написано? бідон дай грошенят?
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25.10.2024 21:25 Ответить
Ну не у Вас же просити . Ви мабуть копійкі получаете
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25.10.2024 21:27 Ответить
так що там написано на блузкі?
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25.10.2024 21:29 Ответить
Рашу назад, в болота
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25.10.2024 21:39 Ответить
Треба щоб ЗЕ і ПОРОШЕНГКО нову коаліцію створили в ВР хоч в трусах хоч з підтяжками
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25.10.2024 22:38 Ответить
Ну нееть . Там декого треба гнати як їз слуг так і із ЕС бейсбольними бітами
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25.10.2024 22:43 Ответить
дедкого из слуг - паняяяяятно
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26.10.2024 02:47 Ответить
Як кацапе тобі не до вподоби футболка
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26.10.2024 07:04 Ответить
Это не президент и Ко, это какой-то генератор спама, туфты, видосиков и белого шума...
Всем же ясно , что выхода из этой кухни нет и не будет.
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25.10.2024 21:12 Ответить
Креативні менеджери займаються потужною зміною вивісок тобто великим нічим.
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25.10.2024 21:13 Ответить
Главное что были представители ОП... Без них же никакой дрон не сделаешь)
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25.10.2024 21:15 Ответить
Досить цього всього ( ставки, плани, демарши ). Коли вибори ??? Вибори, а потому кайдани усім хто грабував та продавав геть усе в Україні.
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25.10.2024 21:17 Ответить
вибори після відміни воєного стану як би ніколи((( тепіти та страждати
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25.10.2024 21:22 Ответить
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25.10.2024 21:21 Ответить
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25.10.2024 21:36 Ответить
Ставки, формули, плани...
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25.10.2024 21:49 Ответить
Давай може у стилі французької революції: Конвент.
А то ставки, форуми, комісії, ради.
Щось
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25.10.2024 21:55 Ответить
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25.10.2024 22:21 Ответить
От молодець, і плани пише і дрони робить
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26.10.2024 00:46 Ответить
 
 