Зеленский поручил сделать формат технологической Ставки: наибольший приоритет – это дроны

Президент Владимир Зеленский поручил разработать формат технологической Ставки.

Об этом глава государства рассказал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В пятницу, 25 октября, Зеленский провел совещание, на котором присутствовали военные, разведка, секретарь СНБО, чиновники и представители Офиса президента.

"Ключевые вопросы - о том, что сейчас пока ограничивает возможности Украины, и как их можно решить. Планируем привлечь гражданское общество к работе над внутренним "Планом победы", - сказал глава государства.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что поручил сделать формат технологической Ставки.

"Самый большой приоритет - это дроны, конечно. В том числе дроны, которые могут сбивать "Шахеды" и другие ударные беспилотники", - подчеркнул глава государства.

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Также президент поручил Главному управлению разведки вместе со Службой безопасности особенно заняться вопросами по освобождению из российского плена гражданских лиц, поскольку "сейчас относительно этого результаты недостаточны".

На совещании также проработали вопрос некоторых законодательных изменений, которые нужны, и санкционной политики.

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