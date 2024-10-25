Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки: найбільший пріоритет – це дрони
Президент Володимир Зеленський доручив розробити формат технологічної Ставки.
Про це глава держави розповів у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
У п'ятницю, 25 жовтня, Зеленський провів нараду, на якій були присутні військові, розвідка, секретар РНБО, урядовці та представники Офісу президента.
"Ключові питання – про те, що зараз поки обмежує можливості України, і як їх можна вирішити. Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім "Планом перемоги"", - сказав очільник держави.
Крім цього, Зеленський розповів, що доручив зробити формат технологічної Ставки.
"Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. У тому числі дрони, які можуть збивати "шахеди" та інші ударні безпілотники", - наголосив глава держави.
Також президент доручив Головному управлінню розвідки разом із Службою безпеки особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб, оскільки "зараз по цьому результати недостатні".
На нараді також опрацювали питання деяких законодавчих змін, які потрібні, та санкційної політики.
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КОШКА С ДОМУ - МІШИ В ПЛЯС
Всем же ясно , что выхода из этой кухни нет и не будет.
А то ставки, форуми, комісії, ради.
Щось