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Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки: найбільший пріоритет – це дрони

Зеленський провів нараду 25 жовтня

Президент Володимир Зеленський доручив розробити формат технологічної Ставки.

Про це глава держави розповів у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У п'ятницю, 25 жовтня, Зеленський провів нараду, на якій були присутні  військові, розвідка, секретар РНБО, урядовці та представники Офісу президента.

"Ключові питання – про те, що зараз поки обмежує можливості України, і як їх можна вирішити. Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім "Планом перемоги"", - сказав очільник держави.

Крім цього, Зеленський розповів, що доручив зробити формат технологічної Ставки.

"Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. У тому числі дрони, які можуть збивати "шахеди" та інші ударні безпілотники", - наголосив глава держави.

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Також президент доручив Головному управлінню розвідки разом із Службою безпеки особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб, оскільки "зараз по цьому результати недостатні".

На нараді також опрацювали питання деяких законодавчих змін, які потрібні, та санкційної політики.

Читайте також: Зеленський провів Ставку: Доручив підготувати частини внутрішнього Плану посилення України

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) дрони (4932) Ставка (140)


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Топ коментарі
+8
Это не президент и Ко, это какой-то генератор спама, туфты, видосиков и белого шума...
Всем же ясно , что выхода из этой кухни нет и не будет.
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25.10.2024 21:12 Відповісти
+5
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25.10.2024 21:21 Відповісти
+4
А сам він чим займається ?
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25.10.2024 21:08 Відповісти
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А сам він чим займається ?
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25.10.2024 21:08 Відповісти
якщо не помиляюсь, він за статтю про дрони викинув Залужного з його командою? Який це рік був? й хто тоді обіцяв з міністрів мільйон дронів до грудня 2023-го? й де зараз заховався кращий аграрний менеджер Ахмєтова?
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25.10.2024 21:14 Відповісти
я про бувшого міністра стратегічних галузей Камишіна у котрого тоді була одна гілка стратегічних завдань - вивіз зерна олігархату
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25.10.2024 21:16 Відповісти
Ви дійсно не розумієте, що ахметови і камишині при одному президенті поводять себе так, а при іншому інше ?

КОШКА С ДОМУ - МІШИ В ПЛЯС
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25.10.2024 23:02 Відповісти
А що там за футболка була у Зе , що раша вій підняла?
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25.10.2024 21:09 Відповісти
Знайшла
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25.10.2024 21:13 Відповісти
Ця футболка була подарована Порошенку на одному з брифінгів
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25.10.2024 21:18 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский https://informator.ua/ru/amerika-predostavila-ukraine-20-milliardov-dollarov-zelenskiy-zapisal-obrashchenie-v-interesnoy-futbolke во время вечернего обращения появился в футболке с надписью "Make Russia Small Again" , которая ранее вызывала восторг у Петра Порошенко. Эта одежда стала частью гардероба бывшего президента как часть мерча Международного центра украинской победы (ICUV), специально разработанного для международных встреч. Одним из инициаторов платформы является эксдепутат Анна Гопко.
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25.10.2024 21:20 Відповісти
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25.10.2024 21:21 Відповісти
ОСЬ, знайшла .Зеленский получил футболку от народного депутата Анны Гопко во время встречи с представителями украинского гражданского общества, которая https://www.president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-plan-peremogi-z-predstavnikami-*********-94009 состоялась 23 октября.
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25.10.2024 21:21 Відповісти
а то це ,Гопко? вона за наших чи за ОП чи за руських?
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25.10.2024 21:24 Відповісти
Путлер, Україна воює проти раши разом
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25.10.2024 21:26 Відповісти
татаров портнов а агент козир теж оюють
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25.10.2024 21:28 Відповісти
На фото їх нема
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25.10.2024 21:40 Відповісти
зняла з Пороха?
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25.10.2024 21:30 Відповісти
та ні, він в спальні сам забувся)
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25.10.2024 21:40 Відповісти
В них різні розміри
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25.10.2024 21:45 Відповісти
Це він після 'Пороха а таке презентував нас собі ! Це як купити в бутіку з плеча відомої супермоделі
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25.10.2024 22:09 Відповісти
Але він виглядає в цій футболці молодше пороха. У Словаччини ходять чутки, що порох з жінкою зробили підтяжки обличчя. Ви мабуть в курсі?
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25.10.2024 22:13 Відповісти
Ну і? А в Омані , ходять чутки, що вова відкрив Єрмаківським Сибігою офіційну явочну агентів кремля в Україні під виглядом посольства України .
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25.10.2024 22:29 Відповісти
Вони в Омані теж будуть робити підтяжки обличч ?
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25.10.2024 22:31 Відповісти
Зеленські й Єрмак третій супруг?
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25.10.2024 22:32 Відповісти
Трамп такі союзи не підтримує - ШО ПІНЧУК ЗАЗРЯ гроші в кампанію Трампа вкидає?
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25.10.2024 22:34 Відповісти
Пінчук же головна зараз опора в ОПУ
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25.10.2024 22:35 Відповісти
Пінчук теж підтяжки обличчя робить , а хутин взагалі весь у ботоксі
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25.10.2024 22:45 Відповісти
головне завдання відволікти від запізнілого рішення по дронах - ТА ТО ЩЕ ТІЛЬКИ ПІАРНОГО РІШЕННЯ - бо це запізнилося на майже три роки , а Залужного за це зʼїли.
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26.10.2024 01:50 Відповісти
Треба щоб усі українці вдягли такі футболки , ´ не тількі Зе и Порошенко
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25.10.2024 21:23 Відповісти
а що там написано? бідон дай грошенят?
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25.10.2024 21:25 Відповісти
Ну не у Вас же просити . Ви мабуть копійкі получаете
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25.10.2024 21:27 Відповісти
так що там написано на блузкі?
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25.10.2024 21:29 Відповісти
Рашу назад, в болота
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25.10.2024 21:39 Відповісти
Треба щоб ЗЕ і ПОРОШЕНГКО нову коаліцію створили в ВР хоч в трусах хоч з підтяжками
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25.10.2024 22:38 Відповісти
Ну нееть . Там декого треба гнати як їз слуг так і із ЕС бейсбольними бітами
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25.10.2024 22:43 Відповісти
дедкого из слуг - паняяяяятно
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26.10.2024 02:47 Відповісти
Як кацапе тобі не до вподоби футболка
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26.10.2024 07:04 Відповісти
Это не президент и Ко, это какой-то генератор спама, туфты, видосиков и белого шума...
Всем же ясно , что выхода из этой кухни нет и не будет.
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25.10.2024 21:12 Відповісти
Креативні менеджери займаються потужною зміною вивісок тобто великим нічим.
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25.10.2024 21:13 Відповісти
Главное что были представители ОП... Без них же никакой дрон не сделаешь)
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25.10.2024 21:15 Відповісти
Досить цього всього ( ставки, плани, демарши ). Коли вибори ??? Вибори, а потому кайдани усім хто грабував та продавав геть усе в Україні.
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25.10.2024 21:17 Відповісти
вибори після відміни воєного стану як би ніколи((( тепіти та страждати
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25.10.2024 21:22 Відповісти
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25.10.2024 21:21 Відповісти
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25.10.2024 21:36 Відповісти
Ставки, формули, плани...
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25.10.2024 21:49 Відповісти
Давай може у стилі французької революції: Конвент.
А то ставки, форуми, комісії, ради.
Щось
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25.10.2024 21:55 Відповісти
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25.10.2024 22:21 Відповісти
От молодець, і плани пише і дрони робить
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26.10.2024 00:46 Відповісти
 
 