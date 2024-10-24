Зеленський провів Ставку: Доручив підготувати частини внутрішнього Плану посилення України

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Доповідали урядовці – Мінрегіон та Міненерго. Також – Повітряні сили. Особлива увага – до підготовки прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, він дав чіткі доручення, які має бути виконано до початку зими.

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Також були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки.

"Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені.



За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО", - підсумував президент.

Раніше джерела BBC повідомляли, що президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

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