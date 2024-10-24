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Новини Війна
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Зеленський провів Ставку: Доручив підготувати частини внутрішнього Плану посилення України

Зеленський провів Ставку 24 жовтня: Що відомо?

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Доповідали урядовці – Мінрегіон та Міненерго. Також – Повітряні сили. Особлива увага – до підготовки прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, він дав чіткі доручення, які має бути виконано до початку зими.

Читайте: Перший зразок внутрішнього плану дій України очікується вже найближчими тижнями, - ЗМІ

Також були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки.

"Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені.

За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО", - підсумував президент.

Раніше джерела BBC повідомляли, що президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Читайте: Зеленський провів енергетичну Ставку: Комплексна підготовка до зими

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Ставка (140)


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Топ коментарі
+15
як незламний патріот

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24.10.2024 16:59 Відповісти
+12
Кому доручив? - хто потужнии менеджер?
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24.10.2024 16:57 Відповісти
+12
98,2% окупованих територій були окуповани в перший місяць війни, тепер коли кацапи зробили там те що мав робити зеленський до нападу - воно клепає фантасмагоричні плани перемог.
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24.10.2024 17:03 Відповісти
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Кому доручив? - хто потужнии менеджер?
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24.10.2024 16:57 Відповісти
як незламний патріот

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24.10.2024 16:59 Відповісти
Годиться! - буде за дронами дивитися
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24.10.2024 17:01 Відповісти
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24.10.2024 17:09 Відповісти
мегапотужно
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24.10.2024 16:59 Відповісти
Плани, плани, де ж ваша сладость...
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24.10.2024 17:03 Відповісти
нелегітимний
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24.10.2024 17:41 Відповісти
98,2% окупованих територій були окуповани в перший місяць війни, тепер коли кацапи зробили там те що мав робити зеленський до нападу - воно клепає фантасмагоричні плани перемог.
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24.10.2024 17:03 Відповісти
Ну а наш агітпроп розповідав нам солоденькі казочки ,за те що кацапи не взяли Київ за "три дні ",а скільки Україна втратила територій на півдні ,за ті самі "три дні ",про це наш агітпроп мовчить.
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24.10.2024 17:38 Відповісти
Біля метро Святошин ходять
групи якихось вузькоглазих...
що вони можуть тут робити під час
війни?
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24.10.2024 17:04 Відповісти
Це агенти Кім Чик-Чирик Ина.
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24.10.2024 17:08 Відповісти
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24.10.2024 17:39 Відповісти
Чучхерія має своїх агентів скріз! І це нібуя не смішно, панове .
Оті етно-корейці що живуть у дияспорі, вони звідки? З Чучхериї чи з справжної Кореї? Хто цікавився ? А
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24.10.2024 19:38 Відповісти
Кончений , брехливий дебіл і зрадник
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24.10.2024 17:05 Відповісти
Він не хоче брехати, але бреше...І не хоче зраджувати, але трошки зраджує...
Але треба якось бути добрішим до Бубочки. Він стараєтьця.
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24.10.2024 18:11 Відповісти
План посилення України! Формула Миру! План Перемоги....
Цікаво, людей в ОПі займаються вигадуванням гучних назв? Скільки це займає часу? І врешті-решт, скільки це коштує (враховуючи зарплати) громадянам України?
Краще б вони не гучні назви та креативні рішення вигадували, а займались звичайною роботою по наповненню цих прожектів якимось реальним змістом. Але ж Вові потрібне шоу.
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24.10.2024 17:08 Відповісти
вигадуванням потужних потужностей займається потужний та незламний радник охфісу Литвин
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24.10.2024 17:18 Відповісти
"нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемог" - у криворіжців давня тяга до плану!
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24.10.2024 17:11 Відповісти
Як казали за совітів -"рєшенія сьєзда кпсс - виполнім ".
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24.10.2024 17:40 Відповісти
Допланувалися що біженці повертаються назад на окуповані території.
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24.10.2024 17:11 Відповісти
Напевно багато ''плану'' завезли в офіс Зеленського, якщо доручив по-розбивати його на частини... і почати готувати...
Сьогодні в надвечір'я добряче курнуть...
Ну і тепер на довго вистачить - ''ломки'' на певний час припиняться.
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24.10.2024 17:16 Відповісти
Одні заклики без адресації.
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24.10.2024 17:17 Відповісти
ты че намек не понял ,во всем Порох виноват
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24.10.2024 17:38 Відповісти
План повинен бути потужний один с найпотужніших
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24.10.2024 17:18 Відповісти
Ставку проводив з футболкою make russia small again ?
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24.10.2024 17:20 Відповісти
чегг чего , усиления коррупции ?
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24.10.2024 17:34 Відповісти
повсеместная коррупция во всех сферах и их он трогать не будет
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24.10.2024 17:36 Відповісти
**** неголега та покрита кровю українців з головою, шоб тобі повилазило, таарюка.
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24.10.2024 17:38 Відповісти
Ці "ставки" - просто черговий серіал Голобородько-генєраліссімус. Тільки тепер Зеленський грає іншу роль - Верховного Говнокомандувача. До реального життя усі ці "ставки" мають такий же стосунок, як і свого часу серіал "слуга урода".
Воно там щось заслухало, роздало розпорядження, пише якісь плани. Хто - Зеленський? Не смішіть нічиї тапочки - з його розумовими здібностями недовченого школяря-двійочника?
Смішно тільки одне - що уся країна сприймає усі ці "ставки" на повному серйозі, як свого часу сприйняла Голобородька - у здуру обрала його реальним Президентом.
А тепер реальний Зеленський намагається натягнутися, як сова на глобус, на образ Верховного Говнокомандувача. Але, як був, так і залишився - дешевий імітатор.

Але війна - справжня...
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24.10.2024 17:39 Відповісти
ЗЄ засаоїв нове слово - "ПЛАН".

До цього було "САММІТ".

А ще до цього "КОНТРНАСТУП".

Реально тупа папуга.
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24.10.2024 17:40 Відповісти
Дав доручення знов. А сам щось робити не пробував? Мама не вчила?
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24.10.2024 17:41 Відповісти
"нашого внутрішнього Плану" с Большой Буквы! Это вам не план, а Планище!
Вот это потужно!!!
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24.10.2024 17:47 Відповісти
Потужний План потужно вставляє.
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24.10.2024 19:47 Відповісти
Владимир Путин опозорился на саммите БРИКС в Казани. Он не смог правильно произнести имя высокого гостя из Турции ни с первого раза, ни со второго. - " https://korrespondent.net/world/russia/4726044-slovo-taiypu-redzhehovnu-putyn-ne-smoh-vyhovoryt-ymia-erdohana ****** Реджеговну"
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24.10.2024 17:50 Відповісти
Эрдоган, Реджеп ***** ,вот так нада
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24.10.2024 17:52 Відповісти
Да чего ходить вокруг да около, поручи победить завтра к полудню.
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24.10.2024 17:52 Відповісти
и ужин в Кремле
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24.10.2024 17:54 Відповісти
Праздничный ужин.
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24.10.2024 18:00 Відповісти
Если был отчет о строительстве фортификаций, то волноваться не о чем
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24.10.2024 18:04 Відповісти
Я взагалі не палю - нафік мені його план???
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24.10.2024 18:16 Відповісти
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24.10.2024 18:25 Відповісти
Говорят в Раде уже начали тренировать депутатов не только хлопать, но и рыдать слезами счастья, слушая будущий гениальный план великого Зе.
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24.10.2024 18:54 Відповісти
Скандал навколо Спецтехноекспорту.
Умєров: Буданов залишиться на посаді

https://uazmi.org/news/post/23b164e2bc742a401fdb6c6dcc8063d9
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24.10.2024 19:00 Відповісти
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24.10.2024 19:02 Відповісти
Вибирають яку купюру друкувати після тисячної?

Чи біля якого муралу "вітати" людей з блекаутом?

Напевно Ляшко залишили, бо він гарно себе проявив в карантинних обмеженнях і ще пояснить чому вакцинація з війною зникла всім охочим, хто захоче виїхати в цивілізовані країни
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24.10.2024 19:58 Відповісти
Хі-хі-ха-ха. Як грізно звучить "Ставка"...
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24.10.2024 20:28 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
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24.10.2024 21:50 Відповісти
Бесполезная чепуха.
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24.10.2024 23:19 Відповісти
 
 