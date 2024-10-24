Зеленський провів Ставку: Доручив підготувати частини внутрішнього Плану посилення України
Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Доповідали урядовці – Мінрегіон та Міненерго. Також – Повітряні сили. Особлива увага – до підготовки прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, він дав чіткі доручення, які має бути виконано до початку зими.
Також були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки.
"Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені.
За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО", - підсумував президент.
Раніше джерела BBC повідомляли, що президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".
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групи якихось вузькоглазих...
що вони можуть тут робити під час
війни?
Оті етно-корейці що живуть у дияспорі, вони звідки? З Чучхериї чи з справжної Кореї? Хто цікавився ? А
Але треба якось бути добрішим до Бубочки. Він стараєтьця.
Цікаво, людей в ОПі займаються вигадуванням гучних назв? Скільки це займає часу? І врешті-решт, скільки це коштує (враховуючи зарплати) громадянам України?
Краще б вони не гучні назви та креативні рішення вигадували, а займались звичайною роботою по наповненню цих прожектів якимось реальним змістом. Але ж Вові потрібне шоу.
Сьогодні в надвечір'я добряче курнуть...
Ну і тепер на довго вистачить - ''ломки'' на певний час припиняться.
Воно там щось заслухало, роздало розпорядження, пише якісь плани. Хто - Зеленський? Не смішіть нічиї тапочки - з його розумовими здібностями недовченого школяря-двійочника?
Смішно тільки одне - що уся країна сприймає усі ці "ставки" на повному серйозі, як свого часу сприйняла Голобородька - у здуру обрала його реальним Президентом.
А тепер реальний Зеленський намагається натягнутися, як сова на глобус, на образ Верховного Говнокомандувача. Але, як був, так і залишився - дешевий імітатор.
Але війна - справжня...
До цього було "САММІТ".
А ще до цього "КОНТРНАСТУП".
Реально тупа папуга.
Вот это потужно!!!
Умєров: Буданов залишиться на посаді
https://uazmi.org/news/post/23b164e2bc742a401fdb6c6dcc8063d9
Чи біля якого муралу "вітати" людей з блекаутом?
Напевно Ляшко залишили, бо він гарно себе проявив в карантинних обмеженнях і ще пояснить чому вакцинація з війною зникла всім охочим, хто захоче виїхати в цивілізовані країни