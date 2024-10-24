Зеленский провел Ставку: Поручил подготовить части внутреннего Плана усиления Украины
Президент Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Подробно обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнерами. Докладывали чиновники - Минрегион и Минэнерго. Также - Воздушные силы. Особое внимание - к подготовке приграничных и прифронтовых громад. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине больше устойчивости", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, он дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы.
Также были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовке.
"Был отчет по строительству фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены.
По итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины. Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей. За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО", - подытожил президент.
Ранее источники BBC сообщали, что президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".
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групи якихось вузькоглазих...
що вони можуть тут робити під час
війни?
Оті етно-корейці що живуть у дияспорі, вони звідки? З Чучхериї чи з справжної Кореї? Хто цікавився ? А
Але треба якось бути добрішим до Бубочки. Він стараєтьця.
Цікаво, людей в ОПі займаються вигадуванням гучних назв? Скільки це займає часу? І врешті-решт, скільки це коштує (враховуючи зарплати) громадянам України?
Краще б вони не гучні назви та креативні рішення вигадували, а займались звичайною роботою по наповненню цих прожектів якимось реальним змістом. Але ж Вові потрібне шоу.
Сьогодні в надвечір'я добряче курнуть...
Ну і тепер на довго вистачить - ''ломки'' на певний час припиняться.
Воно там щось заслухало, роздало розпорядження, пише якісь плани. Хто - Зеленський? Не смішіть нічиї тапочки - з його розумовими здібностями недовченого школяря-двійочника?
Смішно тільки одне - що уся країна сприймає усі ці "ставки" на повному серйозі, як свого часу сприйняла Голобородька - у здуру обрала його реальним Президентом.
А тепер реальний Зеленський намагається натягнутися, як сова на глобус, на образ Верховного Говнокомандувача. Але, як був, так і залишився - дешевий імітатор.
Але війна - справжня...
До цього було "САММІТ".
А ще до цього "КОНТРНАСТУП".
Реально тупа папуга.
Вот это потужно!!!
Умєров: Буданов залишиться на посаді
https://uazmi.org/news/post/23b164e2bc742a401fdb6c6dcc8063d9
Чи біля якого муралу "вітати" людей з блекаутом?
Напевно Ляшко залишили, бо він гарно себе проявив в карантинних обмеженнях і ще пояснить чому вакцинація з війною зникла всім охочим, хто захоче виїхати в цивілізовані країни