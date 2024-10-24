Зеленский провел Ставку: Поручил подготовить части внутреннего Плана усиления Украины

Президент Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Подробно обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнерами. Докладывали чиновники - Минрегион и Минэнерго. Также - Воздушные силы. Особое внимание - к подготовке приграничных и прифронтовых громад. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине больше устойчивости", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, он дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы.

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Также были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовке.

"Был отчет по строительству фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены.



По итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины. Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей. За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО", - подытожил президент.

Ранее источники BBC сообщали, что президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

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