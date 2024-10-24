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Новости Война
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Зеленский провел Ставку: Поручил подготовить части внутреннего Плана усиления Украины

Зеленський провів Ставку 24 жовтня: Що відомо?

Президент Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Подробно обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнерами. Докладывали чиновники - Минрегион и Минэнерго. Также - Воздушные силы. Особое внимание - к подготовке приграничных и прифронтовых громад. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине больше устойчивости", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, он дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы.

Читайте: Первый образец внутреннего плана действий Украины ожидается уже в ближайшие недели, - СМИ

Также были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовке.

"Был отчет по строительству фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены.

По итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины. Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей. За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО", - подытожил президент.

Ранее источники BBC сообщали, что президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Читайте: Зеленский провел энергетическую Ставку: Комплексная подготовка к зиме

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Ставка (131)


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Топ комментарии
+15
як незламний патріот

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24.10.2024 16:59 Ответить
+12
Кому доручив? - хто потужнии менеджер?
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24.10.2024 16:57 Ответить
+12
98,2% окупованих територій були окуповани в перший місяць війни, тепер коли кацапи зробили там те що мав робити зеленський до нападу - воно клепає фантасмагоричні плани перемог.
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24.10.2024 17:03 Ответить
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Кому доручив? - хто потужнии менеджер?
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24.10.2024 16:57 Ответить
як незламний патріот

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24.10.2024 16:59 Ответить
Годиться! - буде за дронами дивитися
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24.10.2024 17:01 Ответить
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24.10.2024 17:09 Ответить
мегапотужно
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24.10.2024 16:59 Ответить
Плани, плани, де ж ваша сладость...
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24.10.2024 17:03 Ответить
нелегітимний
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24.10.2024 17:41 Ответить
98,2% окупованих територій були окуповани в перший місяць війни, тепер коли кацапи зробили там те що мав робити зеленський до нападу - воно клепає фантасмагоричні плани перемог.
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24.10.2024 17:03 Ответить
Ну а наш агітпроп розповідав нам солоденькі казочки ,за те що кацапи не взяли Київ за "три дні ",а скільки Україна втратила територій на півдні ,за ті самі "три дні ",про це наш агітпроп мовчить.
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24.10.2024 17:38 Ответить
Біля метро Святошин ходять
групи якихось вузькоглазих...
що вони можуть тут робити під час
війни?
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24.10.2024 17:04 Ответить
Це агенти Кім Чик-Чирик Ина.
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24.10.2024 17:08 Ответить
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24.10.2024 17:39 Ответить
Чучхерія має своїх агентів скріз! І це нібуя не смішно, панове .
Оті етно-корейці що живуть у дияспорі, вони звідки? З Чучхериї чи з справжної Кореї? Хто цікавився ? А
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24.10.2024 19:38 Ответить
Кончений , брехливий дебіл і зрадник
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24.10.2024 17:05 Ответить
Він не хоче брехати, але бреше...І не хоче зраджувати, але трошки зраджує...
Але треба якось бути добрішим до Бубочки. Він стараєтьця.
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24.10.2024 18:11 Ответить
План посилення України! Формула Миру! План Перемоги....
Цікаво, людей в ОПі займаються вигадуванням гучних назв? Скільки це займає часу? І врешті-решт, скільки це коштує (враховуючи зарплати) громадянам України?
Краще б вони не гучні назви та креативні рішення вигадували, а займались звичайною роботою по наповненню цих прожектів якимось реальним змістом. Але ж Вові потрібне шоу.
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24.10.2024 17:08 Ответить
вигадуванням потужних потужностей займається потужний та незламний радник охфісу Литвин
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24.10.2024 17:18 Ответить
"нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемог" - у криворіжців давня тяга до плану!
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24.10.2024 17:11 Ответить
Як казали за совітів -"рєшенія сьєзда кпсс - виполнім ".
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24.10.2024 17:40 Ответить
Допланувалися що біженці повертаються назад на окуповані території.
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24.10.2024 17:11 Ответить
Напевно багато ''плану'' завезли в офіс Зеленського, якщо доручив по-розбивати його на частини... і почати готувати...
Сьогодні в надвечір'я добряче курнуть...
Ну і тепер на довго вистачить - ''ломки'' на певний час припиняться.
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24.10.2024 17:16 Ответить
Одні заклики без адресації.
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24.10.2024 17:17 Ответить
ты че намек не понял ,во всем Порох виноват
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24.10.2024 17:38 Ответить
План повинен бути потужний один с найпотужніших
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24.10.2024 17:18 Ответить
Ставку проводив з футболкою make russia small again ?
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24.10.2024 17:20 Ответить
чегг чего , усиления коррупции ?
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24.10.2024 17:34 Ответить
повсеместная коррупция во всех сферах и их он трогать не будет
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24.10.2024 17:36 Ответить
**** неголега та покрита кровю українців з головою, шоб тобі повилазило, таарюка.
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24.10.2024 17:38 Ответить
Ці "ставки" - просто черговий серіал Голобородько-генєраліссімус. Тільки тепер Зеленський грає іншу роль - Верховного Говнокомандувача. До реального життя усі ці "ставки" мають такий же стосунок, як і свого часу серіал "слуга урода".
Воно там щось заслухало, роздало розпорядження, пише якісь плани. Хто - Зеленський? Не смішіть нічиї тапочки - з його розумовими здібностями недовченого школяря-двійочника?
Смішно тільки одне - що уся країна сприймає усі ці "ставки" на повному серйозі, як свого часу сприйняла Голобородька - у здуру обрала його реальним Президентом.
А тепер реальний Зеленський намагається натягнутися, як сова на глобус, на образ Верховного Говнокомандувача. Але, як був, так і залишився - дешевий імітатор.

Але війна - справжня...
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24.10.2024 17:39 Ответить
ЗЄ засаоїв нове слово - "ПЛАН".

До цього було "САММІТ".

А ще до цього "КОНТРНАСТУП".

Реально тупа папуга.
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24.10.2024 17:40 Ответить
Дав доручення знов. А сам щось робити не пробував? Мама не вчила?
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24.10.2024 17:41 Ответить
"нашого внутрішнього Плану" с Большой Буквы! Это вам не план, а Планище!
Вот это потужно!!!
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24.10.2024 17:47 Ответить
Потужний План потужно вставляє.
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24.10.2024 19:47 Ответить
Владимир Путин опозорился на саммите БРИКС в Казани. Он не смог правильно произнести имя высокого гостя из Турции ни с первого раза, ни со второго. - " https://korrespondent.net/world/russia/4726044-slovo-taiypu-redzhehovnu-putyn-ne-smoh-vyhovoryt-ymia-erdohana ****** Реджеговну"
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24.10.2024 17:50 Ответить
Эрдоган, Реджеп ***** ,вот так нада
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24.10.2024 17:52 Ответить
Да чего ходить вокруг да около, поручи победить завтра к полудню.
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24.10.2024 17:52 Ответить
и ужин в Кремле
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24.10.2024 17:54 Ответить
Праздничный ужин.
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24.10.2024 18:00 Ответить
Если был отчет о строительстве фортификаций, то волноваться не о чем
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24.10.2024 18:04 Ответить
Я взагалі не палю - нафік мені його план???
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24.10.2024 18:16 Ответить
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24.10.2024 18:25 Ответить
Говорят в Раде уже начали тренировать депутатов не только хлопать, но и рыдать слезами счастья, слушая будущий гениальный план великого Зе.
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24.10.2024 18:54 Ответить
Скандал навколо Спецтехноекспорту.
Умєров: Буданов залишиться на посаді

https://uazmi.org/news/post/23b164e2bc742a401fdb6c6dcc8063d9
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24.10.2024 19:00 Ответить
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24.10.2024 19:02 Ответить
Вибирають яку купюру друкувати після тисячної?

Чи біля якого муралу "вітати" людей з блекаутом?

Напевно Ляшко залишили, бо він гарно себе проявив в карантинних обмеженнях і ще пояснить чому вакцинація з війною зникла всім охочим, хто захоче виїхати в цивілізовані країни
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24.10.2024 19:58 Ответить
Хі-хі-ха-ха. Як грізно звучить "Ставка"...
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24.10.2024 20:28 Ответить
Геть обкуреного ішака!
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24.10.2024 21:50 Ответить
Бесполезная чепуха.
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24.10.2024 23:19 Ответить
 
 