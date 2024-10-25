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Новини Відео Війна
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У листопаді будемо готові представити фінальний документ для другого Саміту миру, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 975-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулася конференція на основі пункту Формули миру про одну з фундаментальних умов завершення війни та недопущення нової агресії, а саме – про виведення армії окупанта з території України. Те, що справді необхідно, щоб відновити справедливість. У цій конференції взяли участь представники понад 50 країн і міжнародних організацій. Достатньо широке представництво.

Вчора в Латвії паралельно із самітом нашої Кримської платформи відбулась конференція щодо іншого пункту Формули миру, який присвячений повному виконанню Статуту ООН, і в цій конференції взяли участь більш ніж 60 країн і міжнародних організацій.

Починаючи від серпня й до листопада в межах таких конференцій опрацьовуються всі пункти Формули миру – усі з хорошим представництвом світу. Вже були зустрічі щодо ядерної безпеки, енергетичної безпеки, продовольчої, екологічної – після підриву Каховської дамби та всіх російських ударів.

Тобто всі аспекти російської агресії будуть винесені в окремий документ, який має стати змістовною основою для другого Саміту миру. Покроковий шлях до миру. Зараз, наприкінці жовтня, відбудеться ще одна дуже важлива конференція щодо гуманітарних аспектів – це звільнення полонених і повернення депортованих дітей. Після цього в листопаді будемо готові представити фінальний документ – для другого Саміту миру.

Україна першою запропонувала всеохопний і реальний шлях завершення війни – це було понад два роки тому – Формулу миру. На основі Статуту ООН. І нам вдалося об’єднати представників усіх частин світу заради реалізації Формули. Провели інавгураційний Саміт миру – дуже успішний. Сто країн та міжнародних організацій. Маємо зробити все, щоб відбувся наступний Саміт миру, який поставить крапку у війні – справедливу крапку. Такий, щоб безпека нашої держави та людей була надійно гарантована", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Формула миру (96) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+14
Я не фанат теорій змови та версій про зради, але на фоні того, як розвиваються події, вже теж починаю думати, що фінальний документ Зеля вже представив свого часу. В Омані. І це дійсно План Перемоги. От тільки не нашої.
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25.10.2024 22:03 Відповісти
+9
Ой краще подумав як зупинити ворога на покровському напрямку ,адже ми втрачаємо металургію саме там видобуваєтся вугілля ,а так званий другий саміт миру це розмова ні про що ,рашиський диктатор чітко заявив він за переговори тільки на основі перемоги фашиської росії.
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25.10.2024 22:07 Відповісти
+6
А что там с "документом" первого саммита? Помнится носились с ним долго...
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25.10.2024 22:01 Відповісти
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А что там с "документом" первого саммита? Помнится носились с ним долго...
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25.10.2024 22:01 Відповісти
Посольство в ОМАНІ вже готове
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25.10.2024 22:40 Відповісти
Я не фанат теорій змови та версій про зради, але на фоні того, як розвиваються події, вже теж починаю думати, що фінальний документ Зеля вже представив свого часу. В Омані. І це дійсно План Перемоги. От тільки не нашої.
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25.10.2024 22:03 Відповісти
Та ні, то просто рожеві мрії...
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25.10.2024 22:06 Відповісти
Знову мрії якісь пішли. З тієї ж опери, що і 1млн дерев, 4000 євро вчителям зарплати в Україні (навіть в Німеччині таку зарплату мабуть тільки професорам платять і то не всім, а за вислугу років)...

І хто у це ще вірить не знаю.

Таке враження що герой публікації живе у власному видуманому світі.
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25.10.2024 22:04 Відповісти
Зарплата учителів на повну ставку в Німеччині близько 3000 євро без відрахувань у страхові і пенсійні фонди. І то за умови роботи 5 повних робочих днів на тиждень.
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25.10.2024 22:11 Відповісти
Вибачте за уточнення: дерев планувалося висадити мільярд. Не треба недооцінювати президента.
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25.10.2024 22:41 Відповісти
формула
план
саммит
план
гружённый, об **********, бомбардировщи,
раствор мощный, плюс план в догончик
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25.10.2024 22:04 Відповісти
Геть ішака!
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25.10.2024 22:04 Відповісти
Кому???
дєрьмак і так знає, іншим пох..
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25.10.2024 22:04 Відповісти
Провели перший саміт дуже успішний... І як же цей дуже успішний саміт зупинив чи хоча б зменшив війну?
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25.10.2024 22:05 Відповісти
Виходим в фінал - кацапи теж готовляться фінішувати на Донбасі
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25.10.2024 22:06 Відповісти
Ой краще подумав як зупинити ворога на покровському напрямку ,адже ми втрачаємо металургію саме там видобуваєтся вугілля ,а так званий другий саміт миру це розмова ні про що ,рашиський диктатор чітко заявив він за переговори тільки на основі перемоги фашиської росії.
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25.10.2024 22:07 Відповісти
Я продолжу кормить вас "завтраками"... Это стало понятно ещё через две-три недели от февраля 2022 года.
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25.10.2024 22:14 Відповісти
А в 2019 не було зрозуміло?
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25.10.2024 23:09 Відповісти
В 2019 я собирал документы для эмиграции в Чехию и учил язык. Поэтому мне было не до этого. Я участвовал всего в одних выборах за всю жизнь.
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26.10.2024 09:39 Відповісти
Ну, якщо перший саміт "Миру" було оголошено потужно найуспішним, то навіть в голову не влізає, який буде наступний!
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25.10.2024 22:17 Відповісти
По традиции, это должен быть "незламним"!
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25.10.2024 22:43 Відповісти
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25.10.2024 22:24 Відповісти
Господи! Поможи йому спуститися на землю, і подивитися реально на події навкруги..Поставив Сирського , мабуть для здачі країни, тепер гроші не для фронту а на безрезультатний саміт.
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25.10.2024 22:38 Відповісти
Так він реально це все і робить по Оманському Плану. Він усе чудово бачить. Торчок, якій здає країну. То було його завдання, недарма цього вишкребка рашка протягнула у президенти
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26.10.2024 06:49 Відповісти
УКОЛИТЕ этого ИДИОТА чем-нибудь, может тогда хоть один день пройдет без этого ПУСТОГО ПЕРДЕЖА В ЛУЖУ.
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25.10.2024 22:42 Відповісти
Потужності нашому Лідору вистачить на кілька десятків самітів миру, безпекових угод, формул миру, рамштайнів і звичайно ж планів перемог
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25.10.2024 22:43 Відповісти
Лідору, може й вистачить. Але на ті безглузді саміти вже ніхто не приїжджатиме.
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25.10.2024 23:11 Відповісти
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25.10.2024 22:54 Відповісти
Кінчайте те ООН з його радбезом ( рашею та китаем)
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25.10.2024 22:55 Відповісти
Нах-нах, к терапевту
.. или к наркологу
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25.10.2024 23:00 Відповісти
Чи не пора б йому стулити пельку?
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25.10.2024 23:08 Відповісти
Саме краще буде на тому саміті оголосити про наявність в Україні ядерної зброї
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26.10.2024 00:42 Відповісти
І отримати санкції.Норм план.
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26.10.2024 09:25 Відповісти
Дивлячись, що москву та Крим перестали бомбити, починаєш розуміти у чому той Саміт миру.
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26.10.2024 01:32 Відповісти
Прочитав допис.... Довбойоб і в Африці довбойоб...
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26.10.2024 05:14 Відповісти
не зрозуміло, а в США возили чверть-фінал чи полу-фінал
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26.10.2024 05:46 Відповісти
В стилі..Хочу купить дом но не имею возможности...Поки тільки козу ..
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26.10.2024 06:56 Відповісти
Норм.А як заставити рашку вивести війська?Заговорити до смерті?Жах...він тупо тратить наш час....жах....
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26.10.2024 09:23 Відповісти
Наконец то, ждём с нетерпением.Слава великому "патужному важдю" , всё равно нае..ут, прое..ут,
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26.10.2024 09:52 Відповісти
Це зветься «з наполегливістю ідіота»..
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26.10.2024 10:09 Відповісти
 
 