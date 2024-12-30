Общие боевые потери РФ с начала войны – около 787 940 человек (+2010 за сутки), 9663 танка, 21 494 артсистемы, 20 003 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 787 940 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 787940 (+2010) человек,
- танков - 9663 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 20003 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 21494 (+44) ед,
- РСЗО - 1256 (+0) ед,
- средства ППО - 1032 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21069 (+31),
- крылатые ракеты - 3003 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32551 (+141) ед,
- специальная техника - 3670 (+0).
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
автомобільної техніки та автоцистерн - 32551 (+141) од, Джерело: https://censor.net/ua/n3527631
Можливо, пр игнали ешелон з пальним та почали масовану розкачку - бо вже були навчені ударом "Байрактара" на Чернігівщині, в березні 2022го. Там "наливники" під"їжджали по черзі - тільки до двох цистерн. Тому зараз почали робить по-іншому - до КОЖНОЇ цистерни підганяють пару паливозаправників та качають в них пальне. Час перекачки та вивозу пального, кардинально зменшується
Та хер з ним!
Героям слава!!!
2 010 чумардосів - третій показник з початку війни.
45 810 чумардосів з початку місяця - новий місячний рекорд.
20 тис ББМ - ювілей по легкій броні.
Логістика також порадувала 141 од. третій показник з початку війни.
Я про те, що рекордні 45 720 у листопаді вже перевершено.
?