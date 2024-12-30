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армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) ликвидация (3128) уничтожение (6229)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 787 940 человек (+2010 за сутки), 9663 танка, 21 494 артсистемы, 20 003 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 787 940 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 787940 (+2010) человек,
  • танков - 9663 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 20003 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 21494 (+44) ед,
  • РСЗО - 1256 (+0) ед,
  • средства ППО - 1032 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21069 (+31),
  • крылатые ракеты - 3003 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32551 (+141) ед,
  • специальная техника - 3670 (+0).

Также смотрите: Прилет одного дрона-камикадзе ликвидировал сразу трех российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО

втрати військ РФ в Україні
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Топ комментарии
+19
Добра новина під ранкову каву! Слава нашим захисникам та захисницям! Радує те,що багато набили москалів та знищили арти. Бережи Господь Вас, хлопці та дівчата! Повертайтеся додому живими і з перемогою! Слава Україні! Слава нації! Слава ЗСУ!
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30.12.2024 07:58
+19
Невдовзі-це за три дні? Свинособака фуйова..
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30.12.2024 08:14
+14
Проблема не в *****, він лише наслідок. Проблема в самих кацапах, бо навіть найменша кацапська личинка - хворий на всю голову імпераліст-шовініст.
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30.12.2024 09:37
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30.12.2024 07:46 Ответить
Це я так розумію 9 підтверджених дохлих генералів, бо до літа 2023 року рахуючи по новинам з Цензора я нарахував 13 генералів, але потім збився й покинув це діло.
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30.12.2024 09:34 Ответить
Невдовзі-це за три дні? Свинособака фуйова..
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30.12.2024 08:14 Ответить
Рашиське бидло здихає заради хворих у'явлень свого маняка, кривавого терориста путіна.
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30.12.2024 07:57 Ответить
Проблема не в *****, він лише наслідок. Проблема в самих кацапах, бо навіть найменша кацапська личинка - хворий на всю голову імпераліст-шовініст.
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30.12.2024 09:37 Ответить
Добра новина під ранкову каву! Слава нашим захисникам та захисницям! Радує те,що багато набили москалів та знищили арти. Бережи Господь Вас, хлопці та дівчата! Повертайтеся додому живими і з перемогою! Слава Україні! Слава нації! Слава ЗСУ!
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30.12.2024 07:58 Ответить
+2050 дуже хороших москалів. Слава ЗСУ.
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30.12.2024 08:03 Ответить
Я так зрозумів це рекорд на сьогодення?
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30.12.2024 12:15 Ответить
https://t.me/zloyodessit/23382 Місячний рекорд, вважає Олександр Коваленко, "злой одессит"
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30.12.2024 12:30 Ответить
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30.12.2024 08:09 Ответить
ББМ>20К!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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30.12.2024 08:14 Ответить
Славно попрацювали наші хлопці ! В 2025 доб ємо рашистську гадину, треба вірити і усім потроху робити для досягнення спільної мрії. Щирих українців з Новим роком ! Слава Україні та ЗСУ !
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30.12.2024 08:25 Ответить
Пожертва орками до американської інавгурації не знає меж))не стримуйте себе)))
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30.12.2024 08:27 Ответить
Знову по якомусь ешелону з пальним, ухєрачили"?
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30.12.2024 08:30 Ответить
думаю що терміново з москви завезли конфісковані самокати, і кинули їх на штурми не встигши їх забронювати і навісити "мангали".
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30.12.2024 09:13 Ответить
Я про ОЦЕ:
автомобільної техніки та автоцистерн - 32551 (+141) од, Джерело: https://censor.net/ua/n3527631
Можливо, пр игнали ешелон з пальним та почали масовану розкачку - бо вже були навчені ударом "Байрактара" на Чернігівщині, в березні 2022го. Там "наливники" під"їжджали по черзі - тільки до двох цистерн. Тому зараз почали робить по-іншому - до КОЖНОЇ цистерни підганяють пару паливозаправників та качають в них пальне. Час перекачки та вивозу пального, кардинально зменшується
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30.12.2024 09:22 Ответить
думаю що тут могло добавитись з пів-сотні "жигулів", а у кожній чотири істоти. Тому і такі цифри.
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30.12.2024 09:29 Ответить
Можливо...
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30.12.2024 09:32 Ответить
2010 ? Чомусь якісь не добрі асоціації в мене з цим числом.... Мабуть пригадую як бидло раділо перемозі Януковоща....
Та хер з ним!
Героям слава!!!
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30.12.2024 08:33 Ответить
Гарний ранок.
2 010 чумардосів - третій показник з початку війни.
45 810 чумардосів з початку місяця - новий місячний рекорд.
20 тис ББМ - ювілей по легкій броні.
Логістика також порадувала 141 од. третій показник з початку війни.
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30.12.2024 08:54 Ответить
"жигулі" різко підняли цифру.
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30.12.2024 09:15 Ответить
А що там з "жигулями"? Я щось пропустила?
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30.12.2024 11:08 Ответить
кацапи вже давно на https://24tv.ua/rosiyski-viyskovi-shturmuvali-**********-pozitsiyi-rozhevih-zhigulyah_n2715558 "жигулях в атаку іздять. Автівки по більшості віджимають на ТОТ, зрізають дах і багажник, і роблять з них "пікапчики".
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30.12.2024 11:15 Ответить
А! Дякую. Я читала, що й "жигулі" закінчилися, іздять вже на гольф-карах, як не на самокатах...
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30.12.2024 14:50 Ответить
навпаки - "десерти" вже майже закінчились, а стало більше квадроциклів і убитих "жигулів".
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30.12.2024 15:01 Ответить
За сьогодні місячний рекорд оновиться.
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30.12.2024 09:41 Ответить
Звісно що ще є дві доби і в підсумку за грудень буде під п'ядесят тисяч.
Я про те, що рекордні 45 720 у листопаді вже перевершено.
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30.12.2024 09:55 Ответить
ляха 2 полка за сутки, когда вы уляжетесь
?
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30.12.2024 09:59 Ответить
"День лемінга"! Де вони машінки беруть?
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30.12.2024 10:15 Ответить
половину на ТОТ віджимають.
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30.12.2024 11:16 Ответить
Маю думку, та велику надію, що під новорічний дзвін Софійського собору, цифра дохлих/напівдохлих кацапів досягне 800 тисяч!
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30.12.2024 12:27 Ответить
Виглядає що картинку та текст взагалі ніхто не читає та не перевіряє. Числа не зходяться, дати - там взагалі пише "впродовж" майже тижня... Не зрозуміло, що це таке взагалі.
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30.12.2024 12:54 Ответить
Новогодний юбилей- 20 тысяч ббм !
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30.12.2024 19:40 Ответить
 
 