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Прилет одного дрона-камикадзе ликвидировал сразу трех российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО

Внешние пилоты 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" одним дроном-камикадзе ликвидировали сразу трех оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Силы обороны обнаружили и точно поразили дронами-камикадзе российских захватчиков под Покровском. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) война (1377) ликвидация (3552) Бровди Роберт Мадяр (16)


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Топ комментарии
+19
Одним махом-трьох побівахом! Це ж треба так ухитритися-одним дроном трьох свинорусів захерячити!
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29.12.2024 16:06
+17
ПТАХА, ТИ КРАСАВА!!!!!!!
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29.12.2024 16:08
+16
файно!
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29.12.2024 16:10
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Одним махом-трьох побівахом! Це ж треба так ухитритися-одним дроном трьох свинорусів захерячити!
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29.12.2024 16:06 Ответить
На війні всяке трапляється.В цьому випадку кцпи бігли купно у якомусь рові.Загально Мадяр і інші визнають що ефективність FPV складає 20-30%.Тобто в середньому йде 3 дрона на одного москаля.
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29.12.2024 16:14 Ответить
в данному випадку це ,скоріше за все, мобіки що воюють купою бо ненавчені воювати маневром. от і стрибнули у трьої у колію з якої нікуди не подітись. самі себе обмежили в русі
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29.12.2024 18:12 Ответить
Три рашиста,
Три дебильных друга
Экипаж в кипяшему котле
Там где черти варят москалей.
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29.12.2024 17:26 Ответить
ПТАХА, ТИ КРАСАВА!!!!!!!
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29.12.2024 16:08 Ответить
файно!
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29.12.2024 16:10 Ответить
Страйк від Мадяра.
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29.12.2024 16:11 Ответить
500$:3=150$ Увага ! Небувалі знижки, 3 зажмурених орка по ціні одного!
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29.12.2024 16:12 Ответить
дрон був не один, а ще два до того, але суть справи це не міняє - гарантована смерть кацапам навіть за 500$ - супер !

отже - дрони, дрони і де раз дрони !
тепер - на оптоволокні
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29.12.2024 16:17 Ответить
Гарний сокіл у Мадяра !

алєні тупо попали в протитанковий рів.
а якщо б він був ще й з колючкою?

в Україні недостача заліза для колючки?
чи мирському пох ?

.
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29.12.2024 16:13 Ответить
мирському-сирському !

андроїд шельму мітить !

.
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29.12.2024 16:18 Ответить
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29.12.2024 16:14 Ответить
Дебіли! Бігти в три різні сторони по одному - клепки немає!
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29.12.2024 16:22 Ответить
Краще нехай кучкуються і не бігають. Он иновський спецназівець як написав у своєму опусі: " якщо зупинився, то й дрон зупиниться".
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29.12.2024 17:00 Ответить
*** . ти ще навчи їх стріляти .
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29.12.2024 18:07 Ответить
Йшли на Берлін!
Після першого дрона повернули і вирішили йти на Варшаву!
Але щось пішло не так і попали відразу на концерт кабздона!
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29.12.2024 16:26 Ответить
хлпоці все влучніше і влучніше...
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29.12.2024 16:30 Ответить
А якби було міліон дронів, як обіцяло гнидво, то вже булоб три міліона рашистів - ну судячи з інфи статті.
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29.12.2024 16:37 Ответить
не все так бєзупрєчно - сам Маляр казав, що ефективність дронів 20-30 %.

але все одно, з міліона обіцяних дронів була пара сотень тисяч зажмурених років

.
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29.12.2024 16:46 Ответить
Ну, я посилався на статистику статті. КПД дронів мені відомо.
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29.12.2024 17:21 Ответить
Що таке ефективність . На початку війни москалі застосували 4 системи ураган , випустивши 64 ракети вони вразили трьйох наших бійців .
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29.12.2024 18:15 Ответить
https://censor.net/ua/news/3525281/yaka-efektyvnist-zastosuvannya-fpv-vidpovid-madyara
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29.12.2024 20:35 Ответить
Ще й бризки феєрверку розлетілись...
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29.12.2024 16:38 Ответить
Якщо після удару в більярді, в лузи залітає два шари, то це дуплєт. А якщо зразу три, то як називається, хто знає?
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29.12.2024 16:50 Ответить
Дуплет в бильярде - удар, при котором прицельный шар падает в лузу, предварительно отразившись от борта.
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29.12.2024 16:57 Ответить
Труплєт
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30.12.2024 09:26 Ответить
"На троих". Рубльов.
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29.12.2024 16:54 Ответить
"нє ждалі" (Рєпін)
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29.12.2024 17:47 Ответить
СТРАЙК!
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29.12.2024 17:08 Ответить
Красіво пішли до кобзона, с хвеєрверком
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29.12.2024 17:11 Ответить
А якубовіча у повному спорядженні там не було... я цю гидоту не дивлюся з часів совка, мабуть, та й т.б. не маю... але показали цю пристаркувату падлу у броні, шоломі... може він кинувся на штурм, га, панове?
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29.12.2024 17:23 Ответить
Всі кацапи живі. Він нікого не вбив, максімум обісрались, бо це був запалювальний дрон, а не вибухово-шрапнельний.
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29.12.2024 17:44 Ответить
експердддддд....?
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29.12.2024 17:48 Ответить
Мадяр потім ретельно перевіряє. І добивае коли треба. Йому вірю.
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30.12.2024 11:53 Ответить
Напевно тому відео обриваеться відразу після вибуху. Де відео або фото трупів? Їх нема, бо дрон незавдав критичної шкоди.
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30.12.2024 13:33 Ответить
В конце видео был фейерверк и билеты на концерт кабздона.
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29.12.2024 17:48 Ответить
Донатимо на дрони - робимо світ чистішим...
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29.12.2024 17:50 Ответить
А ров какой вырыли, падлюки!
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29.12.2024 19:51 Ответить
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29.12.2024 21:18 Ответить
Птахи звісно красава, але було як мін.два дрона...
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30.12.2024 00:01 Ответить
 
 