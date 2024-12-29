Прилет одного дрона-камикадзе ликвидировал сразу трех российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО
Внешние пилоты 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" одним дроном-камикадзе ликвидировали сразу трех оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Три дебильных друга
Экипаж в кипяшему котле
Там где черти варят москалей.
отже - дрони, дрони і де раз дрони !
тепер - на оптоволокні
алєні тупо попали в протитанковий рів.
а якщо б він був ще й з колючкою?
в Україні недостача заліза для колючки?
чи мирському пох ?
.
андроїд шельму мітить !
.
Після першого дрона повернули і вирішили йти на Варшаву!
Але щось пішло не так і попали відразу на концерт кабздона!
але все одно, з міліона обіцяних дронів була пара сотень тисяч зажмурених років
.