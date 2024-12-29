Силы обороны обнаружили и точно поразили дронами-камикадзе российских захватчиков под Покровском. ВИДЕО

Украинские воины из 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" продолжают демонстрировать мастерство в использовании дронов FPV для уничтожения оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под Покровском пилоты подразделения устроили настоящий "русорез". На опубликованных кадрах видно, как дроны с ювелирной точностью обнаружили и ликвидировали группу российских пехотинцев, нанося существенные потери противнику.

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