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Силы обороны обнаружили и точно поразили дронами-камикадзе российских захватчиков под Покровском. ВИДЕО

Украинские воины из 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" продолжают демонстрировать мастерство в использовании дронов FPV для уничтожения оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под Покровском пилоты подразделения устроили настоящий "русорез". На опубликованных кадрах видно, как дроны с ювелирной точностью обнаружили и ликвидировали группу российских пехотинцев, нанося существенные потери противнику.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники ликвидировали российскую ДРГ в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) война (1377) ликвидация (3552) Донецкая область (9680) Покровск (594) Покровский район (566)


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***!!! Як же гарно! Аж тиск нормалізувався! Дякую, хлопцІ!
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29.12.2024 10:40 Ответить
Сьогодні О. Корчинська сказала шо левова частина наших тяжкопоранених біиців в госпіталях - від скидів дронів
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29.12.2024 11:09 Ответить
У кого буде більше дронів та операторів той й матиме перевагу. Це вже зрозуміло. Чому влада України не виробляє, закупає й досі достатню кількість дронів? Саботаж зрадників у владі чи злочинна недбалість?
Британія обіцяють з Січня почати постачання дронів для ЗСУ, сподіваюсь виконають.
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29.12.2024 11:41 Ответить
 
 