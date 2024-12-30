Ночью "Шахеды" атаковали Харьковщину, за сутки в регионе 3 человека пострадали от вражеских ударов
Ночью 30 декабря 2024 года войска РФ атаковали Харьковскую область "Шахедами". К счастью, без пострадавших.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Харьковщины за сутки:
- 23-15 Чугуевский р-н, Змиевская ТГ, с.Тарановка. Попадание в хозяйственную постройку на территории домовладения, возник пожар, который ликвидирован спасателями. Информация о пострадавших не поступала.
- 23-20 Харьковский р-н, Люботинская ТГ, г. Люботин. Падение обломков "Шахеда" на открытую территорию в лесополосе.
- 00-05 Чугуевский р-н, Печенежская ТГ, между с. Печенеги и с. Кицевка. Попадание на открытую территорию вблизи автодороги. Без пострадавших.
- 23:20 Харьковский р-н, Люботинская ТГ, г. Люботин. Падение обломков "Шахеда" на открытую территорию в лесополосе.
- 23:15 Чугуевский р-н, Змиевская ТГ, с.Тарановка. Попадание в хозяйственную постройку на территории домовладения, возник пожар, который ликвидирован спасателями.
- 20:40 Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Петропавловка. В результате попадания дрона пострадал мужчина 40 лет, госпитализирован в больницу.
- 17:35 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Загрызово. В результате обстрела пострадали мужчина 63 лет и женщина 65 лет. Госпитализированы.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне ранили гражданского сбросом с дрона в Петропавловке на Харьковщине.
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