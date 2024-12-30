РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11176 посетителей онлайн
Новости
389 0
Шахед (561) Харьковская область (204) Изюмский район (15) Харьковский район (42) Чугуевский район (22) Загрызово (4) Люботин (1) Петропавловка (1) Тарановка (1) Печенеги (1)

Ночью "Шахеды" атаковали Харьковщину, за сутки в регионе 3 человека пострадали от вражеских ударов

шахед над Харківщиною

Ночью 30 декабря 2024 года войска РФ атаковали Харьковскую область "Шахедами". К счастью, без пострадавших.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

  • 23-15 Чугуевский р-н, Змиевская ТГ, с.Тарановка. Попадание в хозяйственную постройку на территории домовладения, возник пожар, который ликвидирован спасателями. Информация о пострадавших не поступала.
  • 23-20 Харьковский р-н, Люботинская ТГ, г. Люботин. Падение обломков "Шахеда" на открытую территорию в лесополосе.
  • 00-05 Чугуевский р-н, Печенежская ТГ, между с. Печенеги и с. Кицевка. Попадание на открытую территорию вблизи автодороги. Без пострадавших.
  • 23:20 Харьковский р-н, Люботинская ТГ, г. Люботин. Падение обломков "Шахеда" на открытую территорию в лесополосе.
  • 23:15 Чугуевский р-н, Змиевская ТГ, с.Тарановка. Попадание в хозяйственную постройку на территории домовладения, возник пожар, который ликвидирован спасателями.
  • 20:40 Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Петропавловка. В результате попадания дрона пострадал мужчина 40 лет, госпитализирован в больницу.
  • 17:35 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Загрызово. В результате обстрела пострадали мужчина 63 лет и женщина 65 лет. Госпитализированы.

Также читайте: Два человека ранены в результате российского артобстрела села Загрызово на Харьковщине

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне ранили гражданского сбросом с дрона в Петропавловке на Харьковщине.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 