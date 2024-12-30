Враг ночью трижды обстрелял пограничные Сумщины
Прошлой ночью российские захватчики из гранатометов обстреляли приграничье Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
"Ночью россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская и Есманьская громады", - сказано в сообщении.
В частности, Краснопольскую громаду обстреляли из гранатометов, прозвучало 3 взрыва.
На территорию Хотинской громады враг сбросил 4 мины.
В Эсманьской громаде зафиксировано 12 взрывов из-за обстрелов из гранатометов.
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Yurii5432
показать весь комментарий30.12.2024 09:29 Ответить Мне нравится 0
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