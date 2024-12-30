Враг ночью трижды обстрелял пограничные Сумщины

Прошлой ночью российские захватчики из гранатометов обстреляли приграничье Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"Ночью россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская и Есманьская громады", - сказано в сообщении.

В частности, Краснопольскую громаду обстреляли из гранатометов, прозвучало 3 взрыва.

На территорию Хотинской громады враг сбросил 4 мины.

В Эсманьской громаде зафиксировано 12 взрывов из-за обстрелов из гранатометов.

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