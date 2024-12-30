Враг пытается расширить свою зону влияния на Харьковщине, - ГПСУ

Сейчас войска РФ прибегают к многочисленным попыткам расширить свою зону влияния на Харьковщине, в частности фиксируются попытки захода вражеских диверсантов.

Об этом в телеэфире заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг пытается расширить свою зону влияния, в частности по Харьковской области, где есть таких два активных направления, где ведутся активные боевые действия - это направления населенных пунктов Липцы и Волчанска. Но должен отметить, что не исчезает угроза от действий российских диверсионно-разведывательных групп. Хотя их активность за последний период меньше, чем была раньше, но попытки захода вражеских ДРГ остаются", - сообщил спикер.

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Демченко отметил, что наибольшая угроза от России - ежедневные обстрелы, которые враг наносит по Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В частности, большинство обстрелов приходится по Сумщине, меньше - по Черниговской области, однако ежедневные обстрелы остаются.

Ранее в Госпогранслужбе отмечали, что вражеские ДРГ уменьшили свою активность, однако попытки проникнуть на территорию Украины также фиксируются.