Силы обороны отразили штурм оккупантов, уничтожив 3 танка и 4 БМП возле Курдюмовки на Донетчине. ВИДЕО

Пограничники РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" отразили штурм оккупантов возле Курдюмовки в Донецкой области. Три танка, включая два Т-72, и четыре БМП стали добычей дистанционных мин, тяжелых бомберов Vampire и FPV-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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