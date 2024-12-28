Силы обороны отразили штурм оккупантов, уничтожив 3 танка и 4 БМП возле Курдюмовки на Донетчине. ВИДЕО
Пограничники РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" отразили штурм оккупантов возле Курдюмовки в Донецкой области. Три танка, включая два Т-72, и четыре БМП стали добычей дистанционных мин, тяжелых бомберов Vampire и FPV-дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Luk Viktor
показать весь комментарий28.12.2024 16:21 Ответить Мне нравится 2
Luk Viktor
показать весь комментарий28.12.2024 16:23 Ответить Мне нравится 0
Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий28.12.2024 19:18 Ответить Мне нравится 0
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