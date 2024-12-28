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Силы обороны отразили штурм оккупантов, уничтожив 3 танка и 4 БМП возле Курдюмовки на Донетчине. ВИДЕО

Пограничники РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" отразили штурм оккупантов возле Курдюмовки в Донецкой области. Три танка, включая два Т-72, и четыре БМП стали добычей дистанционных мин, тяжелых бомберов Vampire и FPV-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19269) война (1377) Госпогранслужба (6435) уничтожение (6949)


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не тобі, 3.14дарьонок, про Бутусова цвірінькати....
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28.12.2024 16:21 Ответить
не подобається - 3.14здуй на "раша туди" без "й"
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28.12.2024 16:23 Ответить
Дякуємо нашим воїнам!
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28.12.2024 19:18 Ответить
 
 