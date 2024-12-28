Воины 5 ОШБр уничтожили вражеский транспорт, миномет противника, точку взлета БпЛА на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Покровском направлении уничтожили вражеский транспорт, который обеспечивал поставки личного состава и боеприпасов, миномет противника. Также была уничтожена точка взлета вражеских БпЛА, разгромлено укрытие, где пряталась вражеская пехота.
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Алекс Скела
показать весь комментарий28.12.2024 16:42 Ответить Мне нравится 0
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