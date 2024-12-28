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Воины 5 ОШБр уничтожили вражеский транспорт, миномет противника, точку взлета БпЛА на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Покровском направлении уничтожили вражеский транспорт, который обеспечивал поставки личного состава и боеприпасов, миномет противника. Также была уничтожена точка взлета вражеских БпЛА, разгромлено укрытие, где пряталась вражеская пехота.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19269) война (1377) уничтожение (6949) 5 ОШБр (96)


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А теперка з такою ж ретельністю перерахуйте здані території!
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28.12.2024 16:42 Ответить
 
 