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налоги (3204) Марченко Сергей (297)

Правительство не планирует дополнительно повышать налоги в 2025 году, - Марченко

Податки у 2025 році не підвищуватимуть

Правительство не планирует дополнительно повышать налоги в 2025 году.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава Минфина отметил, что недавнее повышение налогов было вынужденным и компромиссным шагом, который лишь частично удовлетворяет потребности государства в финансировании Вооруженных Сил.

"Это было непростое решение. В этом году у нас не было других источников для финансирования армии, кроме налогов. Объемы внутренних заимствований также имеют свои ограничения", - пояснил Марченко.

В то же время, сказал министр, Кабмин понимает нагрузку на бизнес и граждан, поэтому не планирует дальнейшего увеличения налогового давления.

Дополнительные потребности в финансировании ВСУ планируют покрывать, в частности, за счет замороженных российских активов, которые можно будет частично использовать на закупку вооружения и военной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоги вырастут уже в ноябре, а не в декабре, – "слуга народа" Гетманцев
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Топ комментарии
+9
Тоді треба готуватись до підвищення.
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30.12.2024 10:51
+9
Значить підвищать
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30.12.2024 10:52
+6
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30.12.2024 10:50
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30.12.2024 10:50 Ответить
А красти ще більше додатково не плануєте?
п..і..д..о..р..и зелені
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30.12.2024 10:50 Ответить
Тоді треба готуватись до підвищення.
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30.12.2024 10:51 Ответить
Значить підвищать
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30.12.2024 10:52 Ответить
Це єдине,що в мародерів зє&к° виходить!
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30.12.2024 11:59 Ответить
податки - вже виконано. На черзі тарифи..
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30.12.2024 10:54 Ответить
І звичайно ПДВ та ціни...
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30.12.2024 11:02 Ответить
ПДВ ні, а ціни так, це вже як наслідки.
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30.12.2024 11:06 Ответить
мої ви бубочки
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30.12.2024 10:56 Ответить
А на 12 РолсРойсів по 500 тис євро гроші знайшлися..?
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30.12.2024 11:01 Ответить
А що то було в грудні ?
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30.12.2024 11:11 Ответить
Це потрібно в граніті вибивати, і під ОПою ставити. Бо звиздять одне, а роблять, що хочуть. Зеленский обіцяв, що під час війни тарифи не будуть піднімати, ще й на термін, як на мінімум півроку після війни. Ще й указ пафосно підписав. І про податки чуємо під кінець року про наступний. Теж на лохів з короткою пам'яттю розраховано.
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30.12.2024 11:12 Ответить
Ну точнісінько як комуняки! Говрять одне,а робять геть інше!
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30.12.2024 11:56 Ответить
3,14здуни на словах не планують,але справами це вони роблять.Тарифи не планували для українського народу до закінчення війни підносити і підносять ,оббираючи український народ,"як липу"...
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30.12.2024 11:16 Ответить
ІПСО.
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30.12.2024 11:33 Ответить
Звісно не планують!
Підвищать понадпланово!
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30.12.2024 11:57 Ответить
Брехунам віри не має!
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30.12.2024 12:27 Ответить
А вже і не треба
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30.12.2024 12:42 Ответить
 
 