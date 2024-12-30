Правительство не планирует дополнительно повышать налоги в 2025 году, - Марченко
Правительство не планирует дополнительно повышать налоги в 2025 году.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава Минфина отметил, что недавнее повышение налогов было вынужденным и компромиссным шагом, который лишь частично удовлетворяет потребности государства в финансировании Вооруженных Сил.
"Это было непростое решение. В этом году у нас не было других источников для финансирования армии, кроме налогов. Объемы внутренних заимствований также имеют свои ограничения", - пояснил Марченко.
В то же время, сказал министр, Кабмин понимает нагрузку на бизнес и граждан, поэтому не планирует дальнейшего увеличения налогового давления.
Дополнительные потребности в финансировании ВСУ планируют покрывать, в частности, за счет замороженных российских активов, которые можно будет частично использовать на закупку вооружения и военной техники.
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