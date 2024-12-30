Правительство не планирует дополнительно повышать налоги в 2025 году, - Марченко

Правительство не планирует дополнительно повышать налоги в 2025 году.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава Минфина отметил, что недавнее повышение налогов было вынужденным и компромиссным шагом, который лишь частично удовлетворяет потребности государства в финансировании Вооруженных Сил.

"Это было непростое решение. В этом году у нас не было других источников для финансирования армии, кроме налогов. Объемы внутренних заимствований также имеют свои ограничения", - пояснил Марченко.

В то же время, сказал министр, Кабмин понимает нагрузку на бизнес и граждан, поэтому не планирует дальнейшего увеличения налогового давления.

Дополнительные потребности в финансировании ВСУ планируют покрывать, в частности, за счет замороженных российских активов, которые можно будет частично использовать на закупку вооружения и военной техники.

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