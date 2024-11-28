Налоги вырастут уже в ноябре, а не в декабре, – "слуга народа" Гетманцев
Закон 4015-IX о повышении военного сбора с 1,5% до 5% и о ряде других поправок в Налоговый кодекс, опубликован в газете "Голос Украины" в четверг, 28 ноября. 29 ноября он вступит в силу, а значит эти два дня текущего месяца будут действовать новые ставки налогов.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.
"Многие спрашивают. Да, ресурсный закон опубликован сегодня", - сообщил он.
Гетманцев также объяснил, какие ставки налогов будут действовать с 29 ноября: "Учитывая срок публикации закона, он вступит в силу с 29 ноября. Таким образом, ВС по новой ставке должен быть удержан только за 2 дня ноября. Что касается ФЛП, мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВС по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана ВР. Убежден правка будет поддержана".
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@RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1862182680877531313
+++ весною бізнес буде в **** після блекауту, тарифів і податків, а кацап полізе на Дніпро і Запоріжжя, на саміт мила до завгоспа
https://pbs.twimg.com/media/GdfNRxBXkAAnodN?format=jpg&name=small
Крохобор ти кончений!
Причому довго тягнули з його підписанням та не давали роз'яснень. І зараз їх дати повністю не можуть, тому що самі не можуть зрозуміти нах... це зробили.
Просто якись сюрелазім....
Що за ідіот то придумав????
Нормаз,ребята. Я в таком случае вообще ничего платить не буду,похороню фирму и за 200 000 с учётом всех мне необходимых лицензий создам новое ТОВ.
Верной дорогой идёте,товарищи долбоёбы!