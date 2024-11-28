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Налоги вырастут уже в ноябре, а не в декабре, – "слуга народа" Гетманцев

Гривня

Закон 4015-IX о повышении военного сбора с 1,5% до 5% и о ряде других поправок в Налоговый кодекс, опубликован в газете "Голос Украины" в четверг, 28 ноября. 29 ноября он вступит в силу, а значит эти два дня текущего месяца будут действовать новые ставки налогов.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Многие спрашивают. Да, ресурсный закон опубликован сегодня", - сообщил он.

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Гетманцев также объяснил, какие ставки налогов будут действовать с 29 ноября: "Учитывая срок публикации закона, он вступит в силу с 29 ноября. Таким образом, ВС по новой ставке должен быть удержан только за 2 дня ноября. Что касается ФЛП, мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВС по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана ВР. Убежден правка будет поддержана".

Гетманцев про підвищення податків

Автор: 

налоги (3238) военный сбор (15) Гетманцев (409)


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Топ комментарии
+48
Конгресвумен Вікторія Спартц заявила в інтервʼю CNN, що сьогоднішня ситуація на фронті та в цілому в України це повна вина особисто Зеленського, який не готувався до війни, нічого не робить для боротьби з корупцією, зрадив свій народ, оточив себе маріонетками підлабузниками і народ України повинен його судити.
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28.11.2024 22:44
+22
Ну шо, нахахаталісь, заплили жирком? Тепер роздягайтеся до трусів, будете швидше пересуватися в мороз без електрики, 73%
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28.11.2024 22:53
+17
Вселенський винахід Зельоних. Сказати лохам, що закон починає діяти за два місяці перед його підписом.
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28.11.2024 22:48
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Pandamonium

@RudijLis

https://x.com/RudijLis/status/1862182680877531313

+++ весною бізнес буде в **** після блекауту, тарифів і податків, а кацап полізе на Дніпро і Запоріжжя, на саміт мила до завгоспа
https://pbs.twimg.com/media/GdfNRxBXkAAnodN?format=jpg&name=small
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28.11.2024 22:39 Ответить
Тобто спочатку доб'ють волонтерів і тих хто ще донатить
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28.11.2024 23:54 Ответить
ЦЄЙ бізнес сам , привів до влади , свого вбивцю ! Нехай піднімуть сраки :» еслі , что-то пойдет не так, ми его снесем» Тож зносьте БУБЕНЦА З ГЕТЬ💩🇷🇺ГЕТЬМАНЦОВИМ !
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29.11.2024 08:58 Ответить
Мля ! Гетьмацев! Який креатив!
Крохобор ти кончений!
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28.11.2024 22:43 Ответить
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28.11.2024 23:00 Ответить
Орк який б'є під дих аби від ху...ла отримати плескання по обвислих щоках
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29.11.2024 06:32 Ответить
Конгресвумен Вікторія Спартц заявила в інтервʼю CNN, що сьогоднішня ситуація на фронті та в цілому в України це повна вина особисто Зеленського, який не готувався до війни, нічого не робить для боротьби з корупцією, зрадив свій народ, оточив себе маріонетками підлабузниками і народ України повинен його судити.
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28.11.2024 22:44 Ответить
Він своє у фільмі відпрацював, зараз відпочинок, тур поїздки
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28.11.2024 22:49 Ответить
А мудрий нарід, який гундосого обрав ні до чого?
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29.11.2024 01:05 Ответить
Той мудрий нарід хай з собою щось зробить
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29.11.2024 08:31 Ответить
Свій народ він не зрадив.
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29.11.2024 10:02 Ответить
Російський чи Єврейський нарід він не зрадив?
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29.11.2024 11:12 Ответить
Вселенський винахід Зельоних. Сказати лохам, що закон починає діяти за два місяці перед його підписом.
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28.11.2024 22:48 Ответить
Він вже діє...
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29.11.2024 02:15 Ответить
Ну шо, нахахаталісь, заплили жирком? Тепер роздягайтеся до трусів, будете швидше пересуватися в мороз без електрики, 73%
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28.11.2024 22:53 Ответить
Кінець епохи
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28.11.2024 22:56 Ответить
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29.11.2024 09:20 Ответить
Україна як держава не є через дурість народу придатна для життя країною.
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28.11.2024 23:12 Ответить
Чесно, треба вже якось їх провірити на адекватність і здатність виконувати обов'язки, немає світла, багато бізнесу вже виплатили зарплату за листопад і тут появляється закон з податками заднім числом за два дні до завершення місяця. Та якісь обітцянки десь потім щось скасувати.
Причому довго тягнули з його підписанням та не давали роз'яснень. І зараз їх дати повністю не можуть, тому що самі не можуть зрозуміти нах... це зробили.

Просто якись сюрелазім....
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28.11.2024 23:13 Ответить
щоб ти здохло, падло зелене, щоб тобі наші гроші стали поперек горла і застрягли в твоїй дупі. Зелене падло роздає по тисячі, а здиратиме в рази більше - гарна комбінація, і лохи ведуться...
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28.11.2024 23:13 Ответить
Це мабуть для бухгалтерів буде пекло - рахувати податок за майже весь місяць за старою ставкою і за 2 дні - за новою...
Що за ідіот то придумав????
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28.11.2024 23:14 Ответить
*****.. не рахуй.. а штраф приліплять. В цьому фішка.. раз зірвати куш. І на Мальдіви. Не думають..що фопи газ по закриваються..з таким підходом.
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28.11.2024 23:22 Ответить
Чим складніша система обліку, тім простіше всіх *****. Йому в рот не колотилося, що там з бухгалтерами буде.
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29.11.2024 01:10 Ответить
Обов'язково треба вимагати щоб будь який закон мав всі підписи , (а їх десь п'ять повинно бути ), також кожний такий піідписант має поставити особисту печатку під своїм підписом, включно підписи Стефанчука і Зеленського (вже давно нелигітимного) . Ну і само собою все → "ЦЕ"" повиино бути скріплене Великою Державною печаткою (якої взагалі досі немає) Тобто поки ми не побачим в такому вигляді цього документа → його не існує.
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28.11.2024 23:36 Ответить
Все по-риговськи, все як яник прописав- заднім числом. Стара школа!
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28.11.2024 23:56 Ответить
Викрутили уже все, лишилось витрясти душу.
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29.11.2024 05:09 Ответить
😢😢😢
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29.11.2024 06:30 Ответить
Таке враження, що закони в Державі існують тільки для звичайних людей бо у владі панує відкритий правовий нігілізм і він йде від самого верха. Ну от як можно вводити зміни в податках задним числом? Як можно " підправити" підписаний президентом закон про бюджет, як каже міністр фінансів Марченко? А що с тосується генератора податкових ідей Гетьманцева, то тут коментарії зайві...
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29.11.2024 06:58 Ответить
Риг якого притягнув нелох устроїв геноцид Українцям під час війни по указці кацапів.
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29.11.2024 07:10 Ответить
Мистер "финансирование армии это популизм"продолжает успешно керовать на пользу врага и никто даже не собирается его арестовывать.
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29.11.2024 07:29 Ответить
Він кондом унд штопанідзе
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29.11.2024 08:58 Ответить
Прикольно... Я честно собирался сплатить 400 000 налогов. Я на едином 5%. Теперь что,по факту мне поднимут???
Нормаз,ребята. Я в таком случае вообще ничего платить не буду,похороню фирму и за 200 000 с учётом всех мне необходимых лицензий создам новое ТОВ.
Верной дорогой идёте,товарищи долбоёбы!
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29.11.2024 09:01 Ответить
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29.11.2024 09:02 Ответить
ці довбойоби можуть робити заднім числом. а якщо це стосується кражі грошей (а у них всі справи на це заточені) - то забрало падає і крім бабла нічого не цікавить
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29.11.2024 09:50 Ответить
агент фсб "гетьманцо" систематично працює на знищення України. і доволі таки успішно. хуженєбудькі-смєтуни, де ви є ?
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29.11.2024 09:52 Ответить
Г - слуга пуйла.
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29.11.2024 09:56 Ответить
 
 