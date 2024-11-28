Налоги вырастут уже в ноябре, а не в декабре, – "слуга народа" Гетманцев

Закон 4015-IX о повышении военного сбора с 1,5% до 5% и о ряде других поправок в Налоговый кодекс, опубликован в газете "Голос Украины" в четверг, 28 ноября. 29 ноября он вступит в силу, а значит эти два дня текущего месяца будут действовать новые ставки налогов.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Многие спрашивают. Да, ресурсный закон опубликован сегодня", - сообщил он.

Читайте также: Зеленский подписал закон об историческом повышении налогов в Украине

Гетманцев также объяснил, какие ставки налогов будут действовать с 29 ноября: "Учитывая срок публикации закона, он вступит в силу с 29 ноября. Таким образом, ВС по новой ставке должен быть удержан только за 2 дня ноября. Что касается ФЛП, мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВС по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана ВР. Убежден правка будет поддержана".