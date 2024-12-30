Российские чиновники получили заочные приговоры за содействие агрессии против Украины, - СБУ

На основании доказательной базы Службы безопасности Украины суд заочно признал виновными двух российских чиновников в финансировании вооруженных формирований, участвовавших в агрессии против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о:

Радия Хабирова, главу Республики Башкортостан;

Ратмира Мавлиева, руководителя администрации городского округа г. Уфа.

Следствие установило, что чиновники организовали материальное обеспечение боевиков, включая передачу оружия, разведывательных дронов, тепловизоров, приборов ночного видения, амуниции, медикаментов и прочего. Эта помощь использовалась для поддержки оккупационных войск России, в частности на Донецком направлении.

Согласно выводам суда, они действовали по предварительному сговору и были признаны виновными по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, направленных на изменение границ государственной границы Украины, нарушая Конституцию Украины). Им назначено наказание в виде 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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