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Российские чиновники получили заочные приговоры за содействие агрессии против Украины, - СБУ

Російські посадовці отримали заочні вироки за сприяння агресії проти України

На основании доказательной базы Службы безопасности Украины суд заочно признал виновными двух российских чиновников в финансировании вооруженных формирований, участвовавших в агрессии против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о:

  • Радия Хабирова, главу Республики Башкортостан;
  • Ратмира Мавлиева, руководителя администрации городского округа г. Уфа.

Следствие установило, что чиновники организовали материальное обеспечение боевиков, включая передачу оружия, разведывательных дронов, тепловизоров, приборов ночного видения, амуниции, медикаментов и прочего. Эта помощь использовалась для поддержки оккупационных войск России, в частности на Донецком направлении.

Согласно выводам суда, они действовали по предварительному сговору и были признаны виновными по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, направленных на изменение границ государственной границы Украины, нарушая Конституцию Украины). Им назначено наказание в виде 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
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30.12.2024 12:10 Ответить
Реальну діяльність можна бачити на прихладі шуфричів, портнових, бойків та інших риго-зрадників.
Ці всі очкові підозри, це те саме окозамилювання, що іна сумнозвісному телемарафоні.
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30.12.2024 12:24 Ответить
передайте моням що вони виграли

СА-МО-КАТ

призи в студію !

.
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30.12.2024 13:25 Ответить
І самокат...
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30.12.2024 12:17 Ответить
За такі зарплати ,які отримують наші судді , цим москаликам вже могли і яйола ампутувати теж заочно .
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30.12.2024 12:46 Ответить
Російські посадовці працюють в інтересах росії - вирок українського суду (хоч і заочний)
Українські посадовці працюють в інтересах росії- зарплати і премії, субсидії та підвищення по службі.
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30.12.2024 14:14 Ответить
Ви краще відкрили кримінальні справи проти ворогів пропагандонів як: соловйов,сімонян ,скабеєва,кісільов та інша марзота які закликають за геноцид проти українського народу і оголосити в міжнародній розшук ,а то якісь другорядні.
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30.12.2024 14:33 Ответить
 
 