Российские чиновники получили заочные приговоры за содействие агрессии против Украины, - СБУ
На основании доказательной базы Службы безопасности Украины суд заочно признал виновными двух российских чиновников в финансировании вооруженных формирований, участвовавших в агрессии против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о:
- Радия Хабирова, главу Республики Башкортостан;
- Ратмира Мавлиева, руководителя администрации городского округа г. Уфа.
Следствие установило, что чиновники организовали материальное обеспечение боевиков, включая передачу оружия, разведывательных дронов, тепловизоров, приборов ночного видения, амуниции, медикаментов и прочего. Эта помощь использовалась для поддержки оккупационных войск России, в частности на Донецком направлении.
Согласно выводам суда, они действовали по предварительному сговору и были признаны виновными по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, направленных на изменение границ государственной границы Украины, нарушая Конституцию Украины). Им назначено наказание в виде 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
Ці всі очкові підозри, це те саме окозамилювання, що іна сумнозвісному телемарафоні.
СА-МО-КАТ
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Українські посадовці працюють в інтересах росії- зарплати і премії, субсидії та підвищення по службі.