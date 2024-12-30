Оккупанты атаковали коммунальщиков с помощью дрона в Херсоне, - ГВА

Российские военные утром 30 декабря атаковали работников одного из коммунальных предприятий Херсона, использовав дрон.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые из работников имеют легкие телесные повреждения. Техника нуждается в ремонте", - отметил начальник МВА.

Напомним, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приозерное, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Садовое, Приднепровское, Ивановка, Понятовка, Токаревка, Берислав, Змиевка, Львов, Новоберислав, Михайловка, Бургунка, Заможное, Новорайск, Новокаиры, Новоалександровка, Меловое, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Тягинка, Николаевка, Ольговка, Веселое и город Херсон.

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