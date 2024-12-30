Два человека пострадали в результате российской атаки на Антоновку Херсонской области
Вечером 29 декабря российский дрон атаковал село Антоновка в Херсонской области. В результате удара пострадали 2 человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Около 21:30 под ударом вражеского беспилотника оказались жители Антоновки.
"В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали 62-летние мужчина и женщина", - говорится в сообщении.
По информации ОВА, у пострадавшего диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног. У его жены - контузия и перелом голеней.
Обоих пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.
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Olifant
показать весь комментарий30.12.2024 11:04 Ответить Мне нравится 0
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