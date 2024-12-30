Два человека пострадали в результате российской атаки на Антоновку Херсонской области

Вечером 29 декабря российский дрон атаковал село Антоновка в Херсонской области. В результате удара пострадали 2 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Около 21:30 под ударом вражеского беспилотника оказались жители Антоновки.

"В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали 62-летние мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, у пострадавшего диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног. У его жены - контузия и перелом голеней.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

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