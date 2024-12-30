РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11228 посетителей онлайн
Новости
6 560 45
Киев (24763) строительство (1865) тендер (658)

Фирма, связанная с бизнес-партнером Ермака Колюбаевым, будет строить в Киеве противооползневые сооружения за 115 млн грн, - СМИ

Пов’язана з Колюбаєвим фірма виграла тендер на 115 млн грн

ООО "Спецтехника 2017" выиграло тендер на строительство противооползневых сооружений в Соломенском районе за 115,08 млн грн.

Об этом пишет издание "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

"До конца 2025 года по улице Нововокзальной, 21 должны устроить буронабивные сваи, ростверки, водоотвод и металлическое ограждение, а также укрепить склоны и благоустроить территорию. Подготовка предусматривает снос зеленых насаждений: сваливание 192 деревьев и срезание редкого кустарника и мелколесья на 0,699 га. Проект выполнило ООО "Киевская проектная группа", а экспертизу - ООО "Эксперт Проект Групп". Договорная цена твердая и включает в себя 1,70 млн грн на покрытие рисков и 6,71 млн грн на инфляционные расходы.

В итоговой ведомости ресурсов цены весомых позиций, вероятно, указаны с доставкой, потому что в столбике доставки стоят прочерки. Это не позволяет точно сравнить их с рынком", - отмечаются журналисты.

Также читайте: На Николаевщине построят укрытие с ценами материалов до 60% выше рынка. Фирма-победитель фигурировала в уголовном производстве

Более дорогими конкурентами ООО "Спецтехника 2017" были ООО "Основа", которое известно в частности как строитель музея "Мемориал жертв Голодомора", и ООО "Укрбуд-Проект-Реконструкция" Давида Кизименко.

Сейчас "Спецтехника 2017" принадлежит столичному АО "ЗНВКИФ "Скилинг" Сергея Крисевича и Юлии Богатыревой, а руководит ею Валентин Бездольный. По данным СМИ, фирма является официально заявленным генподрядчиком по строительству офисного центра на улице Академика Филатова, 5 на Печерске, которое издание связывает с окружением Вадима Столара. До 2022 года фирмой владел Вячеслав Косов, а до 2021 года - Владимир Федосенко.

По данным "Bihus.Info", в 2018-2020 годах членом наблюдательного совета фонда "Скиллинг" был Артем Колюбаев, бизнес-партнер главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области заказали укрытие для детсада за 75 миллионов: Строить будут два года, цены кое-где завышены вдвое
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
30.12.2024 12:26
+15
Мля, воротить від прізвищ цих потвор, ермак, татаров, колюбаев .... коли вони вже повиздихають!
показать весь комментарий
30.12.2024 12:37
+11
показать весь комментарий
30.12.2024 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.12.2024 12:26 Ответить
Єрмак дав добро - свіи до свого по своє
показать весь комментарий
30.12.2024 12:28 Ответить
І одночасно https://bastion.tv/upovnovazhenij-z-prav-korupcioneriv-i-zelenskogo-nareshti-zvernuv-uvagu-na-ostannij-bastion_n67562 гайки закручуються.
показать весь комментарий
30.12.2024 14:51 Ответить
Площу під забудову підготовлюють?
показать весь комментарий
30.12.2024 12:30 Ответить
Брехня
У схемах менше ніж в лярдах єрмак не бере участі.
показать весь комментарий
30.12.2024 12:31 Ответить
Мля, воротить від прізвищ цих потвор, ермак, татаров, колюбаев .... коли вони вже повиздихають!
показать весь комментарий
30.12.2024 12:37 Ответить
Таки тварюки самі не здихають , таких потвор ще й не вб'єш . Мафія безсмертна.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:47 Ответить
поки що українське суспільство не заколюбали.
показать весь комментарий
30.12.2024 12:38 Ответить
Без стогонів **********-мосійчук діла не буде. А їй команди не давали.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:34 Ответить
нашо шукати відмінності7 там їх значно більше ніж десять, може сотня. Але схожість одна - брешуть.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:37 Ответить
мусійчук - повія (справжня)
показать весь комментарий
30.12.2024 17:53 Ответить
.....какіє отвратітєльниє рожи...
показать весь комментарий
30.12.2024 22:36 Ответить
така у вас, неворогів, важка доля, і до кінця свого жалюгідного життя ви все більше будете стикатись з нелюдями, бо для вас їх буде ставати все більше і більше. І вони будуть вас судити протягом вашого життя на Землі. А потім вас просто спалять, або зжеруть черви. У народі про таких кажуть - прожив як під пеньком висрався.
Амінь.
показать весь комментарий
30.12.2024 17:52 Ответить
Найгун Надвід, це твій третій за останній тиждень акаунт?роботу нелегальну вже знайшов собі? Спробуй звернутись за роботою до московської церкви, вони ухилянтів привічають.
показать весь комментарий
30.12.2024 18:22 Ответить
ги-ги-ги
показать весь комментарий
30.12.2024 19:47 Ответить
це зайве, на форумі і так всі бачать що ти трошки дебіл.
показать весь комментарий
30.12.2024 20:15 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2024 20:39 Ответить
В них машини дорожче всього цього контракту, до чого це...
показать весь комментарий
30.12.2024 12:41 Ответить
Ви знаєте яке зараз пальне дороге! Що, своїм коштом машини заправляти? А кави попити! Це ж потужний менеджмент Володимира Олександровича, в них все має бути чин чином, попка к попке!
показать весь комментарий
30.12.2024 13:19 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2024 13:08 Ответить
Єрмак разом з Віталької Київ дерибанить... Буданов брата сховав від війни у своїй структурі. В них все в шоколаді.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:17 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2024 13:17 Ответить
Скільки воно може мародерити
показать весь комментарий
30.12.2024 13:26 Ответить
Скільки вже можна новин про козиря? 100 відсотків притомних українців знають, що ні в бізнесі, ні в політиці ніщо не відбуваєтьця без відома та схвали "кацапської" секретутки! 🤬 мені бридко читати новини про цього поца, та бачити його пику на всіх новостних сайтах!
показать весь комментарий
30.12.2024 13:33 Ответить
А не треба було обирати членограя зі зграєю МАФІОЗІ Бачишь Порошенко не такий « брата вбив , з'їв , ліпецкая фабрика , свінарчукі ,………ЖРИТЕ ШАШЛИЧКИ 🩸за вавину тисячу
показать весь комментарий
30.12.2024 19:32 Ответить
9 Жовтня 2023
Кінопартнер Єрмака за останні півроку отримав бюджетні мільйони, попрацював на забудовника, зайнявся цінними паперами і став виробником БПЛА

3 листопада 2023
Експартнер Єрмака, кінопродюсер Колюбаєв відповів на звинувачення щодо участі у будівельному бізнесі зі Столаром і Медведчуком
А також щодо отримання бюджетних коштів на виробництво кінопродукту.

9 Листопада 2023
Компанії з орбіти кіносоратника Єрмака дозволили відправити за кордон 37,5 млн грн для закупівлі м'яса з ОАЕ в розпал повномасштабної війни

22 липня 2024
Бізнес-партнер Єрмака взяв кредит у росіян на придбання нерухомості у США - Слідство.Інфо

За останні шість років кінопродюсер Колюбаєв як ФОП заробив 33 мільйони гривень
...
показать весь комментарий
30.12.2024 14:04 Ответить
Підготовка передбачає знесення зелених насаджень: звалювання 192 дерев і зрізання рідкого чагарника і дрібнолісся на 0,699 га….
😢
показать весь комментарий
30.12.2024 15:42 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2024 18:05 Ответить
Коли вже дерьмак буде гойдатися на стовпі???!!!!
показать весь комментарий
30.12.2024 19:18 Ответить
коли ти втікачик повернешся і повісиш його. тобто ніоли.
показать весь комментарий
30.12.2024 20:40 Ответить
Це просто збіг, коли тендери з бюджжету на **********, продовольство для ЗСУ, мемореал загиблим захисникам, до речі в якому заплановано 137 тис. поховань і це тількі під Києвом, (не багато? тому що Зеленський каже що "втрати загиблих захисників-41 тис"), а зараз і на будівництво споруди для протезування, та багато чого іншого, виграють повязані з Єрмаком особи, бо вони талановиті люди, а талановиті люду - талановиті у всьому. Раніше вони брали кошти у РФ на відосики,а може і не тількі на відосики, а зараз з українського бюджету,- люди ростуть, і всі заброньовані і щасливі. О це так поперло. Головне працювати над собою і у нас вийде,- в туалет сходити без запору.
показать весь комментарий
30.12.2024 20:20 Ответить
Єрмак знає що робе!
показать весь комментарий
30.12.2024 21:59 Ответить
А Вова мададец
показать весь комментарий
30.12.2024 22:01 Ответить
Андрюша мададец
показать весь комментарий
30.12.2024 22:06 Ответить
Талановитій людині без різниці як бюджети освоювать чим батьківщині служить: хоч кіном за божевільних знятим за народні кошти (яке кінотеатри відмовились брать в прокат), хоч фортифікації будувать.
показать весь комментарий
30.12.2024 22:25 Ответить
Зайшов, отримав,пішов.
показать весь комментарий
30.12.2024 22:43 Ответить
Краще віддайте ці гроші Колюбаєву і терміново відправте його за кордон! Країні дешевше обійдеться...
показать весь комментарий
30.12.2024 23:26 Ответить
чого у цієї пара.ши одні кацапські прізвища , хто знає
показать весь комментарий
30.12.2024 23:39 Ответить
 
 