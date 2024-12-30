Фирма, связанная с бизнес-партнером Ермака Колюбаевым, будет строить в Киеве противооползневые сооружения за 115 млн грн, - СМИ
ООО "Спецтехника 2017" выиграло тендер на строительство противооползневых сооружений в Соломенском районе за 115,08 млн грн.
Об этом пишет издание "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.
"До конца 2025 года по улице Нововокзальной, 21 должны устроить буронабивные сваи, ростверки, водоотвод и металлическое ограждение, а также укрепить склоны и благоустроить территорию. Подготовка предусматривает снос зеленых насаждений: сваливание 192 деревьев и срезание редкого кустарника и мелколесья на 0,699 га. Проект выполнило ООО "Киевская проектная группа", а экспертизу - ООО "Эксперт Проект Групп". Договорная цена твердая и включает в себя 1,70 млн грн на покрытие рисков и 6,71 млн грн на инфляционные расходы.
В итоговой ведомости ресурсов цены весомых позиций, вероятно, указаны с доставкой, потому что в столбике доставки стоят прочерки. Это не позволяет точно сравнить их с рынком", - отмечаются журналисты.
Более дорогими конкурентами ООО "Спецтехника 2017" были ООО "Основа", которое известно в частности как строитель музея "Мемориал жертв Голодомора", и ООО "Укрбуд-Проект-Реконструкция" Давида Кизименко.
Сейчас "Спецтехника 2017" принадлежит столичному АО "ЗНВКИФ "Скилинг" Сергея Крисевича и Юлии Богатыревой, а руководит ею Валентин Бездольный. По данным СМИ, фирма является официально заявленным генподрядчиком по строительству офисного центра на улице Академика Филатова, 5 на Печерске, которое издание связывает с окружением Вадима Столара. До 2022 года фирмой владел Вячеслав Косов, а до 2021 года - Владимир Федосенко.
По данным "Bihus.Info", в 2018-2020 годах членом наблюдательного совета фонда "Скиллинг" был Артем Колюбаев, бизнес-партнер главы Офиса Президента Андрея Ермака.
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У схемах менше ніж в лярдах єрмак не бере участі.
Амінь.
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😢
як бюджети освоюватьчим батьківщині служить: хоч кіном за божевільних знятим за народні кошти (яке кінотеатри відмовились брать в прокат), хоч фортифікації будувать.